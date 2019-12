Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes : tisser des liens sociaux, culturels et économiques entre francophones de ces régions

Le Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes (CFFC) a été créé en 2014 en partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques localisé au Québec (CFA), et est enregistré dans l’État de Floride.

Photo ci-dessus : Benoit Duverneuil, président (Crédit photo : CFFC)

Notre mission consiste à tisser des liens sociaux, culturels et économiques entre francophones de la région. Le CFFC a en effet pour objet la promotion des cultures et communautés francophones de Floride et des Caraïbes au travers d’actions communes dans les domaines de la culture, de l’éducation, du développement économique, de la jeunesse et des sports, et enfin de la solidarité et du développement durable.

On dénombre plus de 2 millions de locuteurs francophones aux Etats-Unis, soit environ 2% de la population totale. Les francophones sont principalement présents en Nouvelle Angleterre, en Louisiane, et dans le sud de la Floride. Dans cette dernière zone géographique, nous nous adressons à une communauté de près de 50 000 Français, mais aussi d’environ 70 000 Canadiens francophones, et plus de 500 000 Haïtiens, et de nombreux groupes de plusieurs centaines ou milliers de locuteurs francophones (communautés suisse, libanaise, belge, sénégalaise…).

Dans l’espace Caraïbes, ce sont près de 10 millions de personnes qui parlent le français avec notamment Haïti, la République Dominicaine, Sainte-Lucie, Puerto-Rico, Guadeloupe et Martinique…

Le Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes (CFFC) est une organisation qui a pour mission :

d’être un carrefour de rencontres et d’échanges pour les communautés francophones de la région,

d’être un vecteur de développement culturel, éducatif, social, et économique,

de promouvoir la francophonie dans toute sa diversité (culturelle et linguistique), et de faire connaître les particularités locales,

de soutenir le développement et l’épanouissement des communautés francophones à travers des partenariats, des projets en commun, des échanges, et la création de réseaux,

de promouvoir et de favoriser le développement des langues françaises et cultures francophones à travers des offres de cours et des évènements culturels qui mettent en valeur l’offre créative,

d’accompagner les investisseurs et porteurs de projets francophones dans les premiers pas de leur implantation en Floride et dans les Caraïbes, et dans la recherche de vecteurs de développement,

de mettre en place des outils et des soutiens de solidarité pour les francophones en situation d’urgence,

de soutenir des projets de développement durable qui ont pour cible les plus défavorisés.

Voici quelques exemples d’actions concrètes réalisées par le Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes depuis sa création :

la création d’un annuaire numérique qui rassemble toutes les organisations et entreprises francophones. L’inscription comme l’accès sont entièrement gratuits,

la mise en place d’une véritable mission économique qui accompagne efficacement les porteurs de projets, investisseurs et candidats à la reprise d’entreprises francophones souhaitant s’installer en Floride et dans les Caraïbes. De même, le CFFC accompagne des porteurs de projets et entreprises américaines souhaitant s’implanter, et se développer dans les pays francophones (pré-diagnostics, accompagnements personnalisés, mises en relation avec experts pré-validés, organisations de rendez-vous qualifiés, organisations de voyages d’exploration et d’immersion, services de placement de stagiaires…),

la constitution d’une offre de cours de français (en individuel et en groupe, en présentiel ou en ligne).

des soirées découvertes avec des présentations mensuelles sur l’Histoire de France,

des rencontres littéraires avec des auteurs francophones,

des conférences en ligne avec des experts du monde francophone

l’organisation d’une rencontre sportive amicale entre une équipe haïtienne et française,

l’organisation d’une campagne annuelle pour le Mois de la Francophonie…

Nous sommes constamment à la recherche d’enseignants en langue française pour satisfaire la demande (cours privés et collectifs). Nous recherchons également des locaux pour nos cours et présentation, de préférence en partenariat avec une autre association afin de mutualiser nos moyens. Nous projetons d’étendre notre action à certains pays d’Amérique du Sud ou l’intérêt pour les cultures francophones est particulièrement fort.



L’adhésion à l’association est entièrement gratuite et notre équipe composée de bénévoles effectue un travail formidable. Notre organisation est encore jeune et fragile, mais nous mettons tout en œuvre pour relever le défi d’une francophonie organisée, efficace, et au service des autres dans cette région du monde.

Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes (CFFC) Benoit Duverneuil Téléphone : (954) 562-5370

E-mail : bduverneuil@gmail.com

www.francophoniefloride.org Facebook : @FrancophonieFloride