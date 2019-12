Send an email

La French American Business Council of Orlando facilite les rencontres et le business français en Floride

Riche de plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation et l’évolution des business français en Floride, la FABCO (French American Business Council of Orlando) est l’organisation de référence ou organisation rime avec sophistication !

Photo ci-dessus : Brigitte Dagot Jensen, consule honoraire de France à Orlando, et présidente de FABCO (crédit photo : Courrier de Floride)

Soirées, meetings, conférences, galas, et très bientôt petits déjeuners, ou l’art de faire de nouvelles rencontres et d’agrandir votre cercle professionnel. La diversité des animations est une des grandes forces de notre association. Nous proposons des soirées très festives, tout comme des colloques sur des sujets d’actualité très sérieux. Nous organisons des réunions de networking, mais aussi des journées récréatives pour la famille.

La FABCO, c’est aussi une équipe dédiée à vos besoins et un énorme soutien pour vos démarches tant administratives que professionnelles. Avec plusieurs corps de métier, nos ambassadeurs sauront vous diriger vers des personnes de confiance pour tous vos projets.

Venez célébrer notre rencontre prochaine lors d’un événement à venir !

FABCO avec Alain Ouelhadj de la FACC et l’ex-consul général de France, Clément Leclerc (Crédit photo : FABCO) Remise de la légion d’honneur FABCO (Crédit photo : FABCO) Evènement FABCO (Crédit photo : FABCO) Soirée FABCO (Crédit photo : FABCO) Soirée FABCO (Crédit photo : FABCO)

French American Business Council of Orlando (FABCO) Contact www.fabco.us Facebook