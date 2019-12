French American Business Council of West Florida soutient les entreprises dans leur développement commercial

Tampa Bay possède de merveilleux atouts, uniques dans la région, pour tout ceux qui décident d’y vivre et de commencer une nouvelle vie, d’y travailler ou de créer et développer une entreprise. L’État de Floride, lui-même, accueille chaleureusement les touristes en visite et tous ceux qui choisissent d’y rester. Il offre des opportunités créatives et de nombreux avantages aux entreprises qui s’y installent et créent de nouveaux emplois.

FRAMCO (French American Business Council of West Florida) a pour mission de vous aider à vous intégrer dans le marché de la Floride, et de vous familiariser avec la culture américaine, afin que vos salariés comprennent et apprécient le clivage culturel, et soient en mesure de « naviguer » avec bonheur à ce bel État ! Par ailleurs, nous essayons également de faciliter le « retour à la maison » en aidant ceux qui souhaitent faire des affaires avec la France, sur le sol français.

L’histoire de FRAMCO remonte à 1998, lorsque Rose-Marie Magriby a décidé de créer une organisation française, et a invité douze personnes, dont Joyce Michele Rathle, la directrice générale actuelle, à se rassembler au fameux Valencia Garden sur Kennedy Boulevard.

L’objectif était de créer une véritable chambre de commerce, afin de permettre à la communauté française d’acquérir une reconnaissance et un statut professionnel au niveau local, tout en renforçant ses liens avec une patrie qui lui tenait à cœur. En 2018, un nouveau conseil composé de nouvelles générations de sociétés locales bien établies a été alors mis en place.

Aujourd’hui, grâce à nos connaissances, nos relations et nos différentes affiliations, notre mission consiste à soutenir les entreprises qui font partie de notre organisation. Nous veillions à leur développement et à leur succès, tant au niveau individuel, qu’en tant que membre d’une communauté. FRAMCO est une organisation française, mais qui ne se limite pas à la France ! Nous ouvrons notre porte à nos cousins canadiens, nos voisins suisses, ou toutes autres communautés francophones, et surtout, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont appris à aimer notre culture quel que soit leur lieu de naissance.

L’adhésion à le FRAMCO offre de nombreux avantages : publicité, petites annonces, aide au recrutement de bons candidats, rencontres de partenaires comprenant vos coutumes, petits déjeuners, déjeuners et parrainages d’affaires, mise en réseau. Notre organisation vous permet également d’avoir une grande visibilité sur la communauté locale de Tampa Bay qui est bien différente de celles nos villes jumelles au sud et au nord, à la fois en termes de topographie, de transports (train, aéroport, port, etc.), de culture ou de technologie. La région se distingue aussi du paysage floridien par une forte concentration de talents et de grandes opportunités.

Compagnies françaises au Salon Ibex à Tampa (Crédit photo : FRAMCO) Réunion FRAMCO (Crédit photo : FRAMCO) Soirée FRAMCO (Crédit photo : FRAMCO)

Notre répertoire d’entreprises est un autre service que nous souhaitons fournir à nos membres, afin de favoriser le rapprochement des cultures, et faire en sorte que les relations commerciales entre les membres deviennent la règle plutôt que l’exception !

Nous cherchons également à établir des partenariats avec le gouvernement local, ainsi qu’avec d’autres organisations, afin de faciliter la vie de nos membres et de les intégrer encore davantage dans nos villes, comtés et régions…. Nous nous concentrons en particulier dans les domaines des affaires internationales, de l’immigration, de l’éducation, des soins de santé, du tourisme, des développements économique et communautaire, ainsi que du développement de la main-d’œuvre, sans bien sûr oublier l’art et le bénévolat !

Nous collaborons volontiers avec d’autres chambres françaises du monde entier, ce qui accroit les avantages de nos membres. Nous accueillons et encourageons les dons et les participations en nature, et nous sommes ouverts à la création d’alliances avec des partenaires membres appropriés !

Bienvenue à Tampa Bay, une destination internationale unique en Floride, pour tous ceux qui recherchent un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle !

French American Business Council of West Florida (FRAMCO) E-mail : joycemichele@gmail.com Téléphone : (813) 505-3309 www.framco.org Facebook : @framco.org Twitter : @FRAMCOTampa Instagram : framcofl