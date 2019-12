The Morning Show : une bonne série sur le monde des médias

Quand la série The Newsroom était sortie (2012), il était alors très original et novateur de raconter ainsi les histoires et conflits au sein de la rédaction d’un journal télévisé. Mais, vu que ça a déjà été fait… il aurait fallu un récit un peu plus développé afin que nous accordions cinq étoiles au nouveau « The Morning Show ». A l’époque, The Newsroom faisait découvrir un univers avec des personnages intriguants. Dans The Morning Show, il n’y a que deux caractères intéressants : la présentatrice historique du programme (interprétée par Jennifer Aniston) et celle qui vient former un duo avec elle (Reese Witherspoon). Certes, ce duo là est parfait à l’écran, et c’est vraiment sympathique à regarder.

Le Courrier a regardé et critique ici les premières séries américaines sorties sur Apple TV+. Vous trouverez sur cette page la liste des séries critiquées

Les deux actrices ont d’ores et déjà permis à la série The Morning Show d’obtenir des récompenses lors de cérémonies dédiées. C’est effectivement l’une des meilleures séries d’Apple TV+. Mais la question que tout le monde se posait c’était de savoir si ça contribuerait à rendre Apple TV+ incontournable… la réponse est non.

