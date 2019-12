Le Club canadien-français de Lake Worth est là pour divertir tous ses membres… 

Send an email

Le Club canadien-français de Lake Worth de Floride est une organisation sans but lucratif qui existe depuis 1974.

Photo ci-dessus : comité de direction du CCFLW, avec de gauche à droite, Denis Villeneuve, Jeannette Dalcourt, Gabrielle Lepage, Richard Proulx, manque Diane Bradley (Crédit photo : CCFLW)

Sa raison d’être est sociale, et sa mission est d’offrir des activités de divertissement à l’ensemble de ses membres. Tous les ans, il propose donc danses, soupers, rencontres, tournées, pique-niques etc., selon la programmation imaginée par ses membres.

Le CCFLW est administré par un comité de cinq personnes élues à l’assemblée générale annuelle. Chaque personne est élue pour un mandat de deux ans, et est rééligible à la prochaine assemblée générale. Le président actuel, Denis Villeneuve, est secondé dans ses fonctions par Jeannette Dalcourt, vice-présidente, Richard Proulx, trésorier, Gaby Lepage, secrétaire et Diane Bradley, directrice. En dehors de l’assemblée générale, le comité se rencontre selon les besoins ou les demandes.

Pour être membre du Club Canadien Français de Lake Worth, c’est très simple, il suffit d’être francophone ! Nous avons d’ailleurs des membres de tous les coins du Canada et des États-Unis. Il suffit également de s’acquitter d’une modique cotisation de 10 dollars… Le CCFLW étant un club à but non lucratif, nos activités cherchent uniquement à distraire nos membres, sans chercher de profit.

La programmation 2019-2020 est lancée avec plusieurs activités planifiées :

8 décembre : souper/danse de Noël

20 janvier, 17 février et 23 mars : trois excursions au Casino (Les randonnées au Casino exigent un minimum de participants

26 janvier : souper/danse

16 février : tournoi de golf « François Tisi » à Poinciana

6 février et 5 mars : deux cabarets.

19 mars : pique-nique au Parc John Prince (les membres doivent apporter leur dîner et breuvage).

A noter : sauf avis contraire, le souper/danse de Noël et les deux cabarets auront lieu à la salle de l’église St Mary’s, 1317 Florida Mango, WPB 33406.

Pour la première activité de la saison, le souper/danse de Noël, vous pouvez obtenir de l’information et/ou des billets auprès de :

Denis Villeneuve au (561) 304-8452

Jeannette Dalcourt au (561) 642-7471

Gaby Lepage au (561) 357-3026

Club canadien-français de Lake Worth (CCFLW) Lake Worth, FL, United States www.ccflw.org Facebook