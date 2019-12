Swap Shops : les puces et cinéma de plein air à Fort Lauderdale, Lake Worth et Tampa

L’Amérique ne serait pas l’Amérique sans ses cinémas « drive in » ! Le 22 novembre 1963 le premier écran géant fut ici ouvert au public à Fort Lauderdale sous le nom de « Thunderbird Drive-in Theater ». Il existe d’ailleurs toujours ; c’est aujourd’hui l’écran n°9. Cette date de lancement en 1963 n’était pas forcément la mieux choisie pour faire sortir la foule, puisque ce fut le jour de l’assassinat de John F. Kennedy. Il n’y avait alors qu’un seul écran, mais deux parkings… un pour les et « Blancs » et un pour les « autres ». En 1966, suite à un voyage en Californie, le fondateur décide d’y adjoindre un « flea market » (marché aux puces).

Aujourd’hui tout a été démultiplié : à Fort Lauderdale ce sont 13 écrans de cinéma qui 365 jours par an accueillent les voitures à partir de 19h,, afin de former « le plus grand drive-in du monde ». Plus une jungle invraisemblable de bâtiments, tentes et containers vendant absolument tout ce qu’on peut imaginer… à commencer par le made in China ! Il y a vraiment des milliers de vendeurs, c’est très impressionnant. Il y a des boutiques, dans les bâtiments en dur ; d’autres qui abritent leur stock dans des conteneurs, et puis tous les particuliers qui viennent pour quelques dollars vendre ce qu’ils souhaitent sur le parking géant. Si une partie met tout le monde d’accord, c’est bien le « farmer’s market » qui est devant le boulevard Sunrise et la première halle qui abrite une centaine de mètres d’étals de fruits et légumes.

L’immense parking est donc entourés des écrans de cinéma, mais aussi de plusieurs petits restaurants. Il y a à l’entrée un grand bâtiment accueillant lui aussi de multiples boutiques, mais aussi de grands espaces de jeux pour les enfants, notamment des jeux d’arcade, une piste de karting, et encore plus de restaurants et boutiques ! Sans oublier que sur le site e trouvent un coiffeur, une masseuse, de nombreuses boutiques pour matériel auto, etc etc… Si vous aimez chiner et négocier… vous vous sentirez chez vous ! Et si vous avez besoin d’un chapeau, d’un vélo, d’un phare, d’une orange, d’un bijou ou d’un parfum à bon marché… vous savez où aller !

L’accès au Swap Shop est gratuit, mais à partir de 19h il faut payer pour accéder aux écrans de cinéma.

– Fort Lauderdale : 3121 W Sunrise Blvd

– Lake Worth : 3438 Lake Worth Rd, Palm Springs

– Tampa : 2302 E Hillsborough Ave

www.floridaswapshop.com

