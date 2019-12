Family Action Network Movement à Miami répond aux besoins des familles en difficulté

Send an email

Depuis 28 ans, le FANM répond aux besoins des familles et des enfants à revenus faibles et modérés à travers le conseil, la sensibilisation, l’éducation, les connaissances financières, le microcrédit, l’accès aux soins et l’éducation civique.

Photo ci-dessus : activité du programme au Family Action Network Movement (Crédit photo : FANM)

Cette association a été créée en 1991 par Marleine Bastien dans le but de faciliter l’adaptation des milliers de réfugiés haïtiens qui rentraient en Floride et avaient besoin d’aide.

De 1991 à l’année 2000, Family Action Network Movement était purement une organisation bénévole qui avait pour focus, l’éducation et le soutien des réfugiés avec une concentration spéciale sur les femmes, car lorsque l’on investit sur les femmes, la famille en bénéficie immédiatement. L’association soutien plus de 5 000 familles ayant des revenus faibles et besoin d’aide.

Nous avons à peu près 300 membres qui paient une faible contribution annuelle allant de 25 et 100 dollars, selon leur capacité financière. Mais nous sommes en recherche permanente de nouveaux membres pour nous aider dans notre mission, et qui accepte de contribuer d’une façon ou d’une autre selon leur expertise, leur capacité ou leur intérêt. S’ils n’ont aucune qualification, nous pouvons leur offrir des formations pour les aider. Nous avons aussi bien sûr besoin de bénévoles, et de dons financiers pour financer nos actions.

Notre mission se décline à travers différents programmes.

Intervention et autonomisation de la famille

Cette initiative met l’accent sur l’épanouissement des enfants, l’éducation, les différentes étapes de développement de l’enfant, l’environnement sain et sécuritaire, et encourage un apprentissage et un développement optimaux par le biais de la sensibilisation et de l’éducation.

Développement économique et autonomie financière

FANM aide les individus en les formant à devenir propriétaires de petites entreprises et leur fournir une assistance technique.

Promotion de la santé et prévention

L’association offre à ses membres l’accès à des soins de santé qu’il considère comme un droit humain fondamental. Il relie nos membres avec un centre médical ou une clinique gratuite s’ils ont besoin d’accéder à soins de santé.

Après l’école et camps d’été

Les activités du programme sont structurées pour développer la forme physique, la créativité, les aptitudes sociales, améliorer la performance et l’estime de soi en mettant en œuvre des compétences sociales et des activités artistiques.

Leadership pour les jeunes

FANM offre également une formation en leadership pour les jeunes, mentorat et projets de développement des compétences – qui permettent aux enfants de partager leurs idées, pratiquer des méthodes de communication positives et apprendre le soutien et l’entretien mutuel.

Education et alphabétisation des adultes

L’association dispense un enseignement de base en informatique pour les résidents de Miami. L’objectif est de mettre fin à l’ignorance technologique qui existe dans notre communauté et de contribuer à l’épanouissement individuel.

Plaidoyer en matière d’immigration et de politique publique

FANM se concentre sur les questions politiques concernant les détenus immigrants, les nouveaux venus, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le programme est organisé au niveau local, national, et régional.

Tous les ans (la troisième semaine de novembre), nous organisons le « Give Miami Day », notre gala annuel autour de la journée mondiale de la femme. Nous proposons également d’autres activités autour de thématiques telles que les violences domestiques, le cancer du sein, les soins préventifs et autres….

Pour l’avenir, nous aimerions établir d’autres bureaux additionnels à Broward, West Palm Beach et dans d’autres endroits où il y’a une forte concentration d’Haïtiens. Nous aimerions également étendre nos horizons, avoir les ressources appropriées pour assister les familles à revenu faible, et lutter contre les lois injustes visées à discriminer les immigrants noirs.

Si notre cause vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant par téléphone, ou via notre site internet !

Family Action Network Movement, Inc. (FANM) 100 NE 84th Street, Suite 150, Miami, FL 33138 Téléphone : (305) 756-8050 E-mail : communications@fanm.org Fax : (305) 756-8150 www.fanm.org Facebook Instagram