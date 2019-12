La communauté catholique francophone de Broward : toujours très vivante et engagée !

Depuis plus d’une quarantaine d’années s’intensifie le nombre des Canadiens-français, Québécois, franco-Ontariens et Acadiens qui, comme les oiseaux migrateurs, immigrent vers la Floride pour la saison hivernale. Des millions chaque année y passent près de six mois, ce sont les « snowbirds ».

Vivant pour la plupart dans des parcs de maison mobile ou de condos, ils aiment se retrouver. Ils vont rapidement mettre sur pied toutes sortes d’organisation et favoriser ainsi une vie en français dans le sud de la Floride : sports de compétition « shuffle board », activités culturelles (peinture, concerts variés à la veille des fêtes de Noël et de Pâques, festival-franco, etc…).

S’est développée par la même occasion une communauté très serrée et dynamique de catholiques, qui avec des prêtres visiteurs se sont rassemblés pour vivre leur foi, soit dans les centres communautaires de leur parc, soit dans des églises paroissiales américaines.

Depuis tout ce temps, des prêtres se sont succédéś au service de ces communautés qui tiennent au prix d’efforts constants à célébrer leur vie de tous les jours en communion avec leurs valeurs et traditions : leur langue française, leur solidarité et leur foi chrétienne. Depuis 2005, c’est l’Abbé Jean-Pierre Guay, un prêtre québécois, qui officie.

Au fil des ans, ici comme ailleurs, les ressources en personnel s’amenuisent. Des réorganisations des communautés paroissiales s’imposent. Mais le dynamisme et la foi intense des chrétiens ne se démentent pas. Ils cherchent par tous les moyens à se rassembler encore et toujours pour célébrer chaque semaine leur fraternité et leur foi.

Des bénévoles se mettent au service de leur communauté pour préparer des salles communautaires (chaises, autel, etc.) pour les messes du week-end, d’autres en chorales, se réunissent pour pratiquer les chants de la messe dominicale ou même des concerts (un ou deux par saison) dans des églises américaines, sans compter toutes ces heures à̀ préparer des fêtes (Jour de l’An, St-Valentin, Mardi gras, Pâques).

Communauté catholique de Broward, avec le père Jean-Pierre Guay Communauté catholique de Broward, la chorale L’abbé Jean-Pierre Guay Jean-Pierre Guay et la chorale Petite Fleur à Hollywood en Floride

Dans une paroisse américaine, pour n’en citer qu’un exemple, à St. Maurice-Résurrection à Dania Beach, notre communauté s’intègre de plus en plus à la communauté locale : participation au souper-spaghetti, à la St-Vincent-de-Paul (partage de cadeaux de Noël, vêtements, jouets ou nourriture pour les plus démunis), fête paroissiale regroupant toutes les communautés (Haïtienne, Espagnole,…), contribution financière pour le changement de la climatisation de l’église, concerts de Noël et/ou fin de saison…

L’avenir se façonne au fil des jours. Des plus vieux décident à contrecœur de rester dans le nord pour cause de maladie ou d’exagérations de primes d’assurances qu’ils ne peuvent plus se payer. Des plus jeunes, nouveaux retraités, se joignent à la communauté. Quand nous voyons de plus jeunes leaders prendre la relève, épaulés par ceux qui ont relevé leurs manches depuis des années pour maintenir et développer notre communauté chrétienne, nous avons beaucoup d’espoir que cette communauté de foi francophone puisse se ressourcer et continuer de répondre aux besoins spirituels en français des « snowbirds ».

Vous avez le désir de réfléchir au fil des semaines, de fraterniser avec d’autres en français, de participer au développement de votre vie spirituelle et de foi, de vous engager dans la chorale ou tout autre bénévolat dans la communauté ? Vous êtes toutes et tous les bienvenues ! Nous avons toujours besoin des voix pour la chorale du dimanche ou les concerts…

Si le cœur vous en dit…vous n’avez qu’à vous présenter soit avant ou après la messe du dimanche qui a lieu à̀ 4h30 à Dania Beach…

Communauté catholique de Broward Abbé Jean-Pierre Guay Paroisse St. Maurice à l’église résurrection, 441 NE 2nd st Dania Beach, FL 33312 US (arrière du Casino Dania Jai Alai)