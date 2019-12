Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France en Floride : un réseau d’expertises au service de l’export

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) mettent bénévolement leur expérience au service du développement de la France dans le monde.

Photo ci-dessus : le Comité CCEF Floride Caraibes en visite au Centre de formation Airbus de Miami… avec le célèbre « vérification de la porte opposée » (Crédit photo : CCEF)

Ce réseau unique compte plus de 4 500 femmes et hommes d’entreprise, experts de l’international, nommés par le Premier Ministre. Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d’entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Répartis dans plus de 150 pays ainsi que dans les régions de l’Hexagone, ils sont là pour aider les entrepreneurs à se développer à l’export, valoriser l’attractivité de la France, et promouvoir le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) qui permet aux jeunes d’effectuer des missions dans des entreprises françaises à l’étranger.

Le Comité CCEF Floride Caraïbes, actuellement présidé par Elisabeth Gazay, regroupe une trentaine de membres qui représentent des expertises multiples, grâce à des tailles d’entreprises et des secteurs variés. On retrouve des entrepreneurs solidement implantés sur cette zone géographique (secteurs santé, technologies, art de vivre, vins et spiritueux, travel retail, immobilier, intelligence économique, services,…) ainsi que des Dirigeants de grandes sociétés françaises ou internationales (Vinci Concessions, Bouygues construction, Airbus, RCI, Total, Daher…). Les CCEF participent activement aux évènements de la communauté d’affaires française de Floride, en liaison étroite avec le Consulat de France et la FACC (dont certains CCEF sont membres du Board). Chaque année, le prix de l’innovation CCEF Floride récompense le finaliste du prix de l’innovation FACC.

Les CCEF sont à la disposition des entrepreneurs qui souhaitent des conseils en amont, un parrainage, ou un accompagnement dans leur projet. En étroite liaison avec les Services Economiques de l’Ambassade de France à Washington, ils remontent des informations sur les marchés, le terrain, le contexte économique et politique dans lequel ils opèrent.

Le Comité de Floride Caraïbes a pour objectif cette année d’être mieux représenté autour de la Floride, notamment en identifiant et nommant des Conseillers dans la région d’Orlando, Tampa, Jacksonville, St Petersburg. Il travaille par ailleurs à la publication d’un guide qui sera disponible gracieusement dans quelques mois, et qui sera très précieux pour les candidats à l’export. Ce ouvrage s’appuiera sur l’expérience unique des membres du réseau.

Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) Elisabeth Gazay Téléphone : (305) 794-1086 E-mail : gazayelisabeth@gmail.com www.cnccef.org Linkedin