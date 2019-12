Send an email

Ca fait longtemps qu’il est suspecté, mais cette fois ça prend des proportions incroyables… Le quotidien Miami Herald vient de publier une très longue enquête sur Jean-Luc Brunel, un Français qui aujourd’hui 72 ans, et qui fit carrière en tant que créateur d’une agence de mannequins à succès à Paris, puis d’une autre à Miami Beach, MC2, avec Jeffrey Epstein pour associé. Pour le Herald, cette agence alimentait Epstein, en mannequins : « Les gamines de Royal Palm Beach High, celles des malls et des parks de mobile homes attirées dans le palace d’Epstein sur la côte de Palm Beach, n’étaient pas les seules victimes du multimillionnaire. Il avait aussi un appétit pour les mannequins, et Brunel nourrissait cet appétit« .

Miami Herald a interviewé Maritza Vasquez, qui tenait les comptes de Jean-Luc Brunel, et qui a déclaré au journal que la société hébergeait des mannequins à Miami et Miami Beach, mais qu’elle avait également reçu l’ordre de dissimuler les pertes dans les comptes de MC2. Elle leur a déclaré : « La seule raison pour laquelle M. Epstein était impliqué, c’était pour les filles, je pense, parce que ce n’était pas une société qui faisait des profits.«

Trois femmes ont porté plainte en France contre Brunel. Jeffrey Epstein s’est suicidé dans sa cellule le 10 août dernier avant d’avoir pu être jugé. La société MC2 n’existe plus depuis deux ans, mais « c’était surtout il y a 10 ou 15 ans qu’on croisait Jean-Luc Brunel dans les fêtes de Miami Beach avec ses mannequins « underage » « , confie un Français de Miami Beach qui l’avait rencontré à l’époque.

Au début de l’affaire, Jean-Luc Brunel avait nié avoir organisé ce trafic d’êtres humains. Mais depuis juillet et l’arrestation d’Epstein, Brunel a purement et simplement disparu (et il ne peut donc pas – pour le moment -se défendre de ces accusations).

L’article du Miami Herald : www.miamiherald.com/news/local/article238351108.html

