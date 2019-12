Multilingual Society West Palm Beach : apprendre des langues étrangères de façon professionnelle, simple et conviviale

Il y a de nombreuses façons d’apprendre le français et d’autres langues. Vous pouvez le faire vous-même, suivre des cours virtuels sur Internet ou… vous pouvez venir à Multilingual Society ! Pour nous, ce qui fait la différence, c’est l’aspect social de l’apprentissage d’une langue, le contact direct avec les enseignants et les autres étudiants, la camaraderie…

Pourquoi choisir Multilingual Society ? Que faisons-nous exactement pour aider nos étudiants à maîtriser les langues étrangères ? Nous sommes un centre Linguistique et Culturel à but non lucratif (501 c – 3), créé en 2012 au cœur de West Palm Beach en Floride, et un véritable lieu de vie multilingue ! Nous proposons des cours collectifs et privés pour apprendre le français, l’italien, l’espagnol, l’allemand, le russe et le portugais. Nos cours en groupe sont limités à huit participants, afin que chacun puisse s’exercer. Les groupes sont de niveaux différents : débutant complet, débutant avancé, intermédiaire et avancé. Et si vous n’êtes pas sûr de votre niveau, nous vous proposons une évaluation gratuite (par téléphone ou en personne), et un cours gratuit pour essayer notre configuration de groupe.

Cours de langue en groupe (Crédit photo : Multilingual Society) Cours de langue en groupe (Crédit photo : Multilingual Society) Natacha Koblova, directrice exécutive (Crédit photo : Multilingual Society) Cours d’italien en groupe (Crédit photo : Multilingual Society)

Qui vient à Multilingual Society ? Parmi nos étudiants, nous avons des personnes qui :

sont intéressées pour apprendre une langue en raison de leur patrimoine. Ils souhaitent découvrir et mieux comprendre leurs origines,

planifient leurs vacances à l’étranger, et souhaitent pouvoir s’exprimer avec un bon niveau de langue pour profiler pleinement de la vie locale, et non comme simple touriste,

sont intéressés à comprendre et à apprécier les personnes d’autres pays ou cultures,

ont envie de lire des livres en version originale,

ont pris leur retraite, et ont décidé de reprendre la pratique des langues, ou d’en apprendre une nouvelle, car ils souhaitent garder l’esprit vif. De plus en plus d’études démontrent que l’apprentissage d’une langue peut aider à ralentir la maladie d’Alzheimer et la démence, etc.

Grâce à Multilingual Society, les locaux peuvent apprendre une nouvelle langue, et se faire de nouveaux amis partageant les mêmes idées, les mêmes intérêts et le même amour pour les langues et les cultures étrangères. Beaucoup de nos membres-étudiants sont polyglottes, parlant deux ou trois langues étrangères et même plus. C’est d’ailleurs une expérience des plus étonnantes que d’entendre une grande variété de langues sous un même toit, lorsque nous organisons des évènements à Multilingual Society !

La fondatrice et directrice exécutive de Multilingual Society, Natacha Koblova, est titulaire d’un diplôme en linguistique spécialisé dans l’enseignement du français langue étrangère. Natacha est l’ancienne directrice de l’alliance française du comté de Palm Beach. Passionnée par l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères, c’est à la fois pour elle une carrière et son plus grand loisir. Parlant couramment le français, l’anglais, le russe et l’italien, elle travaille encore l’espagnol et l’allemand. Elle est également l’une des enseignantes de français et de russe du centre.

Nous croyons fermement en l’aspect social du processus d’apprentissage. Il est beaucoup plus facile de le faire lorsque vous avez votre propre « groupe de soutien », vos camarades de classe sont vos pom-pom girls ! Et pour agrémenter nos cours pour adultes, nous avons assez souvent du vin, du fromage ou des pâtisseries… Comment apprendre le français ou l’italien sans un verre de vin ou un croissant dans les mains ? Nous valorisons cette camaraderie, chacun se fait de merveilleux amis, et cela aide sans aucun doute à maîtriser une langue !

Nous essayons de rendre le processus d’apprentissage des langues aussi simple et agréable que possible. Tous les enseignants de Multilingual Society ont un diplôme universitaire, une grande expérience, et sont formés pour enseigner les langues étrangères de manière logique et significative, afin de faire progresser leurs étudiants. La maîtrise d’une langue étrangère comporte de nombreux aspects différents, et chacun requiert des compétences différentes. Vous pouvez être un excellent interprète à l’ONU, mais totalement incapable d’expliquer de manière logique certaines règles de base de la grammaire. Vous pouvez être le meilleur enseignant du monde, mais incapable de faire une interprétation simultanée de haut niveau. Ces deux exercices nécessitent des compétences et une formation complètement différente. Tous les enseignants de Multilingual Society ont une grande expérience, et utilisent différentes techniques, telles que des chansons, des jeux, des exercices, des vidéos, etc. pour rendre les leçons amusantes et interactives.

Outre les cours de langue, nous proposons un certain nombre d’activités culturelles et sociales afin que nos étudiants aient encore plus d’opportunités de pratiquer la langue de leur choix. Pour n’en citer que quelques-unes : soirées cinéma, déjeuner et conversation en français / italien, dégustations de vins, conférences, pique-niques, club de lecture, etc. Les détails sont disponibles sur notre site internet et sur Facebook.

Si vous planifiez un voyage à l’étranger, et que vous souhaitez communiquer avec les habitants et tirer le meilleur parti de votre séjour, si vous souhaitez rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées ou la même passion pour les langues et les cultures étrangères, contactez-nous, nous serons ravis vous rencontrer !

« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, cela lui va à la tête. Si vous lui parlez dans sa propre langue, cela lui va au cœur », Nelson Mandela.

Multilingual Society Natacha Koblova

210 S. Olive Ave, West Palm Beach, FL 33401 Téléphone : (561) 228-1688 Email : nk@multilingualsociety.org www.multilingualsociety.org Facebook : @multilingualsocietyWPB