Trump alloue 200M$ contre la pollution des eaux des Everglades et des cours d’eau venant du lac Okeechobee

Le budget fédéral signé par le président Trump le 20 décembre comprend une enveloppe de 200 millions de dollars qui seront attribués à l’Army Corps of Engineers afin (principalement) d’acquérir un grand territoire au sud du lac Okeechobee.

Le but est d’y créer un réservoir où l’eau sera filtrée avant de se diriger d’une part vers les Everglades, et de l’autre vers les embouchures de deux rivières polluées aux nitrates. En effet, sur la côte Atlantique la rivière St Lucie est chaque été envahie par des algues bleu-vert. Et sur le Golfe du Mexique, les nitrates transportés par la Caloosahatchee river servent d’accélérateur aux algues provoquant les tristement célèbres « marées rouges« . Les pollutions arrivant aux estuaires devraient à terme être réduites de 63% grace aux différents dispositifs mis en œuvre.

Earlier this year, I joined @MarcoRubio and @SenRickScott in requesting $200 million from President @RealDonaldTrump in Everglades restoration funding.

The President answered the call, signing the federal spending bill into law that includes this important investment.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 21, 2019