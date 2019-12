USA : Les primaires démocrates commencent dans une poignée de semaines. Voici notre état de lieux !

Les votes débuteront le 3 février par le caucus de l’Iowa. Voici la manière dont ça se profile !

Joe Biden (centre gauche) est toujours en tête des sondages nationaux, avec une petite dizaine de points d’avance sur Bernie Sanders (socialiste). Biden est donc la cible pour tout le monde : aussi bien ses adversaires de la primaire que Donald Trump.

Le bruit autour de « l’impeachment » présidentiel a permis de diminuer l’impact des accusations de « népotisme » contre Biden. Alors qu’il était vice-président, et après sa visite en Ukraine en 2014, le fils de Joe Biden avait été embauché dans la plus grande compagnie privée d’extraction de gaz du pays, alors que le fils Biden ne connaissait ni le secteur des énergies, ni l’Ukraine. Ce dossier devrait faire perdre beaucoup de points à Joe Biden.

Si Michael Bloomberg s’est à son tour lancé dans la primaire en décembre, c’est de toute évidence parce que, à New-York aussi, les élites centristes pensent que la candidature Biden est menacée. Néanmoins, et après des centaines de millions de dollars dépensés en pub télévisée, Mike Bloomberg ne dépasse pour le moment pas les 5% dans les sondages, ce qui est assez faible un mois avant le début des primaires.

Un autre centriste, Pete Buttigieg, est au dessus des 10%. L’impact des deux premières primaires sera donc important pour Biden afin de conserver son “leadership”. Là, dans les sondages, pour lui c’est la catastrophe : il est troisième. Dans l’Iowa c’est Buttigieg qui est en tête devant Sanders, et dans le New Hampshire c’est l’inverse. Biden pourrait évidemment survivre à ces défaites, mais non sans mal. La primaire doit se terminer le 16 juin, mais vu que l’Etat qui compte le plus de délégués (la Californie) a cette fois avancé la date de sa primaire au « super tuesday », il se pourrait que ce jour-là (3 mars) le nom du vainqueur de la primaire soit déjà connu

Elizabeth Warren pour sa part est en baisse dans les sondages, au profit de Bernie Sanders. Pour le moment Joe Biden est donc le leader de la primaire. Il est menacé par différentes « forces », mais il est impossible de savoir qui sera le principal challenger. Pete Buttigieg semble faire un parcours sans faute. Bernie Sanders avait fait vaciller Hillary Clinton il y a quatre ans, et il pourrait récidiver, même si le nouveau mode de scrutin ne lui est pas forcément bénéfique. Si les Américains sont plus révoltés encore qu’il y a quatre ans, Sanders (ou Warren) a des chances de gagner la primaire. Autrement, ce seront les centristes : peut-être Biden, avec une possible surprise du côté de Buttigieg.

ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS…

Et si la victoire est liée à la profondeur du compte en banque, alors pas besoin de faire les calculs : ce sera Bloomberg qui sera élu ! Mais pour le moment il est plutôt perdant.

Les autres candidats de la primaire que nous n’avons pas encore mentionnés : Michael Bennet, Cory Booker, Julian Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Deval Patrick, Tom Steyer, Marianne Williamson et Andrew Yang.

