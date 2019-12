La République En Marche (LaREM) a choisi sa tête de liste dans la circonscription de Miami : sans surprise ce sera Benoît Duverneuil qui portera les couleurs du parti du président Macron pour cette élection du 16 mai 2020 qui désignera les quatre « conseillers des français de l’étranger » à Miami.

Agé de 41 ans et résident à Boynton Beach, Benoît Duverneuil était adhérent du MoDem (de François Bayrou) avant de rejoindre En Marche en 2017. Il avait alors fondé le comité de Floride de ce mouvement, qui lui a permis d’arriver en tête de toutes les élections depuis lors. Pour le moment Benoît Duverneuil fait donc figure de favori.

Il propose « une autre manière de faire de la politique au niveau local, fondée sur la consultation et la participation, afin de mettre les attentes des citoyen(ne)s véritablement au cœur des projets de la circonscription. » Ce mandat a été créé il y a six ans, d’abord sous le nom de « conseiller consulaire », et Benoît Duverneuil ne cache pas être assez critique sur le bilan des conseillers sortants, ceux qui avaient inauguré ce poste. Il annonce avoir un programme assez ambitieux, et souhaite « tout mettre en oeuvre pour permettre aux citoyens de recréer un lien avec la France, notamment pour celles et ceux les plus éloignés du consulat de Miami et qui furent totalement laissé(e)s pour compte pendant les 6 ans de mandat de nos Conseillers Consulaires« .

Au niveau professionnel, il est spécialisé dans l’accompagnement des grands groupes en stratégie digitale, et notamment en termes de transformation des organisations face aux enjeux du « big data » et de l’intelligence artificielle. Mais il est aussi connu pour ses engagement associatifs : président du Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes, Responsable du Réseau d’Entraide Main-dans-la-Main Floride, Directeur des Technologies de la Fondation Océanographique Taras, fondateur de La Condamine Exploration Scientifique, Explorers Club Fellow National, Chevalier de l’Ordre Lafayette

Le communiqué de presse :

Elections Consulaires 2020

LaREM désigne Benoit Duverneuil, chef de file en Floride

26 Décembre 2019 – La République En Marche dévoile quelques-un(e)s de ses chefs de file pour les élections consulaires 2020.

Parmi la 1ere vague de nominations, le mouvement présidentiel a choisi de désigner Benoit Duverneuil pour conduire une liste dans la circonscription de Miami (Floride, Porto-Rico, Bahamas, îles Caïmans, Turques et Caïques et les îles Vierges américaines) qui comprend près de 9,000 français inscrits sur les registres consulaires.

Benoit Duverneuil incarne le souffle de renouvellement que le mouvement de la majorité présidentielle met en œuvre depuis sa création, en donnant toute sa place à la société civile. Avec des compétences polyvalentes, acquises au cours de 20 ans d’expérience professionnelle en France et à l’étranger, il souhaite désormais fédérer les forces vives et se mettre au service de ses concitoyen(ne)s.

Au travers de sa candidature, il propose une autre manière de faire de la politique au niveau local, fondée sur la consultation et la participation, afin de mettre les attentes des citoyen(ne)s véritablement au cœur des projets de la circonscription.

Depuis 6 mois, il organise des consultations individuelles avec les responsables éducatifs, culturels et associatifs, ainsi qu’avec des chefs d’entreprises, afin de proposer un programme qui permette de construire une diaspora organisée et efficace sur notre territoire. Par exemple, conscient de la répartition géographique des Français dans cette région du monde, Benoit Duverneuil souhaite tout mettre en oeuvre pour permettre aux citoyens de recréer un lien avec la France, notamment pour celles et ceux les plus éloignés du consulat de Miami et qui furent totalement laissé(e)s pour compte pendant les 6 ans de mandat de nos Conseillers Consulaires.

A noter que cette élection locale porte en elle une dimension nationale de taille puisque les Conseillers Consulaires (désormais appelés Elus Locaux des Français de l’Etranger) constituent avec les Délégués Consulaires le collège électoral qui vote pour désigner les Sénateurs des Français de l’Etranger. Le Sénat dirigé par une majorité de Droite s’oppose notamment au projet de réforme constitutionnelle, une promesse de campagne d’E. Macron, un texte qui prévoit moins de parlementaires, plus de proportionnelle, la limite du cumul des mandats dans le temps, ou encore une réforme du référendum d’initiative partagée.

Agé de 41 ans, de nationalité franco-américaine, après des études en sciences humaines, administration de la culture et en technologies de l’information, il s’est spécialisé dans l’accompagnement des grands groupes en stratégie digitale, et notamment en termes de transformation des organisations face aux enjeux du big data et de l’intelligence artificielle.

Convaincu de longue date de la nécessité de rassembler les forces du pays pour faire face aux challenges du XXIe siècle, et de moraliser la vie publique pour redonner confiance à nos concitoyens, il s’est d’abord engagé avec le Modem et a milité pour le rapprochement entre F. Bayrou et E. Macron. Début 2017, il rejoint les rangs d’En Marche et fonde le Comité LaREM Floride avec lequel il remporte les scrutins locaux pour les campagnes des Présidentielles, Législatives et Européennes.

Très investi dans le monde associatif (Président du Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes, Responsable du Réseau d’Entraide Main-dans-la-Main Floride, Directeur des Technologies de la Fondation Océanographique Taras, fondateur de La Condamine Exploration Scientifique, Explorers Club Fellow National, Chevalier de l’Ordre Lafayette), Benoit Duverneuil a à cœur de poursuivre son engagement au service des Français de l’Etranger.

Prochaine étape, la constitution d’une liste électorale. Un appel est lancé aux citoyen(nes), partout sur le territoire, qui souhaitent se rassembler autour de projets innovants et ambitieux, participatifs et inclusifs.

