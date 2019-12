23e festival du film juif de Miami en janvier 2020

Send an email

Comme toujours, du rire et des larmes seront au programme du Miami Jewish Film Festival, qui se déroule du 9 au 23 janvier 2020 dans différents endroits du comté de Miami Dade, avec une importante sélection de films (et de nombreux événements).

La soirée d’ouverture est au Cultural Center d’Aventura, avec la projection de « Rush Line ! » : « deux survivants de l’Holocauste dans le sud de la Floride forment un groupe klezmer et entament un voyage musical extraordinaire qui célèbre la vie et le pouvoir transcendant de la musique pour guérir. Le réalisateur et les protagonistes seront présents. www.miamijewishfilmfestival.org

Peu de films en français cette année (comparé aux précédentes éditions), mais les voici :

How I Became A Spy

Il s’agit d’un documentaire (2019) de Nicola Alice Hens sur Marthe Cohn (connue sous le nom de Chichinette) une jeune française juive infiltrée en Allemagne durant la seconde guerre mondiale.

– Projeté le 14 janvier à 19h30 au Temple Beth Sholom de Miami Beach.

My Polish Honeymoon



Un film d’Élise Otzenberger (2019) avec Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan.

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises, partent pour la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du soixante-quinzième anniversaire de la destruction de la communauté du village de naissance du grand-père d’Adam.

– Projeté au Miami Theater Center le 15 janvier à 18h et le 19 janvier à 15h.

