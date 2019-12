Les réunions francophones en janvier 2020 à Miami et en Floride

Voici plusieurs dates de réunions importantes organisées par les associations ou chambres de commerce francophones à Miami et en Floride durant le mois de janvier 2020.

LES DIPLOMATES

Lee club de femmes francophones « Les Diplomates » organisera cette année une levée de fond, ce qui nous rappellera les excellentes soirées qui avaient été organisées par le passé. Ce sera le 6 mars 2020 au Woodland’s Golf & Country Club de Tamarac (près de Pompano Beach).

www.lesdiplomatesfl.com

QUEBEC (VILLE)

La Chambre de Commerce Canada Floride et Banque Nationale vous invitent à célébrer la nouvelle année à Québec au Consulat des États-Unis le 16 janvier prochain à 17h30.

www.canadafloridachamber.com

NAPLES

Première « causerie » de l’année le 15 janvier à 11h30, avec déjeuner et présentation du livre de Stephanie Cowell “Claude and Camille, a Novel of Monet” par Barbara Decker. Ca se passera au Moorings Golf & Country Club.

www.afnaples.org

MIAMI

L’Alliance Française Miami Metro poursuit ses séries de conférences de femmes, avec le 6 janvier à 18h Philippine Courtière, « Maître Parfumeur ».chez Firmenich depuis 10 ans.

1221 Brickell Avenue, Business Center 6ème étage. Miami, FL 33131

www.af-miami.org

MIAMI

Comme chaque premier lundi de chaque mois, le 6 janvier les Belges (et leurs amis) vous font découvrir un nouvel établissement de Miami !

www.facebook.com/belgianmondaysmiami/

PALM BEACH COUNTY

Le calendrier est toujours bien garni à l’Alliance Francophone des Palm Beaches ! Avec entre autres ce mois-ci :

– 6 janvier à 14h30 : Galette des rois et conférence à Boca Raton sur le thème : « Il était une fois Levi Strauss, l’homme des jeans », par Suzanne Maeso, historienne et écrivaine.

– 10 janvier : visite en français du Norton Museum à 19h.

– 18 janvier : dixième (!!!) anniversaire de l’Alliance à 16h, avec expo d’art. Ca se passera à la Ockeechobee PB County public libray de West Palm Beach.

– 22 janvier : conférence.

Rens : 561-228-1465

www.francopb.org

WEST PALM BEACH

Le 6 janvier la Multilingual Society organisera sa soirée pour fêter la nouvelle année le 6 janvier à 17h30, à ses bureaux du 210 S. Olive Ave à West Palm Beach.

561-228-1688

www.multilingualsociety.org

LAKE WORTH

Entre autres au programme du Club Canadien-Français :

– Sortie casino le 20 janvier

– AGA souper-danse le 26 janvier

www.ccflw.org

ST PETERSBURG

Le Club Canadien-Français a repris ses réunions, dont les fameuses organisées le mardi. Le 21 janvier il y a aura aussi une présentation de la Desjardins Bank !

www.leccfa.club

PEMBROKE PINES

C’est parti pour les pique-niques musicaux du Club Richelieu, qui se dérouleront à partir du 8 janvier comme d’habitude chaque mercredi de 9h à 15h, et ce jusqu’en avril. Ils regroupent les personnes aimant la musique, la danse et la pétanque. Le coût d’entrée est de 3$ par personne et tous les profits sont remis à des organismes communautaires voués à l’aide à l’enfance et aux gens démunis.

(954) 925-0090

clubrichelieufloridesud@gmail.com

www.facebook.com/clubrichelieufloridedusud/

HALLANDALE

Spectacles au Club Tropical

– Du 14 au 15 janvier : Jean-Pierre Ferland.

– DU 22 au 24 janvier : Isabelle Boulay

– Du 28 au 30 janvier : Anthony Kavanagh

Rens : 954 274 8459

MIAMI BEACH

Film : Le Beau Serge

Un film de Claude Chabrol (1958) avec Gérard Blain, Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy.

L’histoire : Après dix ans d’absence, François rentre au pays de son enfance, un village de la Creuse. Il a gardé le souvenir d’un ami, Serge promis à un brillant avenir. Mais au village, François apprend que Serge est un ivrogne ; il a épousé une fille du pays, Yvonne, dont la jeune sœur, Marie, qui fut sa maîtresse, n’aura pas de mal à séduire François.

Le 2 janvier à 19 h au O Cinema – 1130 Washington Ave, Miami Beach.