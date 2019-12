Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Janvier 2020

Une fête indienne à Miami ? Une conférence d’Oprah à Fort Lauderdale ? Un festival de peinture à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Janvier 2020 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions.

Super Bowl

L’édition 2020 du Super Bowl se déroulera le 2 février au Hard Rock Stadium de Miami Gardens. C’est donc le mois prochain, mais on préfère vous prévenir car ça va créer le chaos dans les comtés de Miami et Broward durant ce weekend-là. www.miasbliv.com

Du 26 déc au 1er janvier

Miccosukee Indian Arts and Crafts Festival

Il y aura entre autres des troupes de danseurs des tribus Apache, Iroquois, des Grandes Plaines…

MICCOSUKEE INDIAN VILLAGE

Mile Marker 36, US Highway 41 (Tamiami Trail) Miami, FL 33194

www.eventbrite.com/e/ miccosukee-indian-arts-crafts- festival-2019-tickets- 77843174029?aff=gmcvb



Rois mages

Début janvier (toujours un dimanche), les rois mages (« the three kings » en anglais) descendent sur l’artère principale de Little Havana, la Calle Ocho. Ils sont accompagnés de chars colorés et de musique. « Calle Ocho » est le surnom de la rue. Le vrai nom est Southwest 8th Street, et la parade se déroule entre les 4th et 17th avenues. Généralement la parade commence vers 10h.



Saison de Polo

Entre janvier et avril, Wellington, la capitale américaine du polo située à l’ouest de Palm Beach reprend la compétition. Du grand spectacle (et c’est gratuit). www.ipc.coth.com

www.courrierdefloride.com/tag/ polo/



Zachary Balber Exhibition

Jusqu’au 31 mars :

Les Juifs et le tatouage : c’est le travail photographique réalisé par Zack Balber.

JEWISH MUSEUM OF FLORIDA-FIU

301 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.jmof.fiu.edu/



L’art déco, du luxe au marché de masse

Du 1er janv au 28 avril :

Une expo montrant comment les Américains ont adapté l’art déco venu d’Europe, en en réalisant une adaptation industrielle (notamment à Miami Beach dans les années 1930). C’est au Wolfsonian Museum, donc ce sera bien !

THE WOLFSONIAN–FIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2018/10/deco.html





Du 30 déc au 4 janv :

Elizabeth Catlett : The Future of Equality



Elizabeth Catlett (1915 – 2012), activiste et artiste américano-mexicaine de renom, avec entre autres des gravures de sa série « The Negro Women » (1946-1947). Entrée gratuite à la :

Public Library

101 West Flagler St

First Floor Lobby Gallery – Miami, FL 33130

www.mdpls.org/art/ exhibitions.asp#comingsoon



Engineering Lab and Exhibit

Du 30 déc au 3 janv :

Découvrez de manière surprenante comment les objets que vous utilisez dans la vie de tous les jours ont évolué avec l’aide de la science !

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ designlab





South Motors Fine Arts Festival

Le 1er janvier :

Un salon d’art dans un des plus délicieux jardins de Miami !

Pinecrest Gardens

11000 Red Road – Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens. com

Du 2 au 5 janvier :

The Cook, The Thief, His Wife, and Her Lover

L’hôtel Faena possède son propre théâtre à Miami Beach. Le concept est très « luxe » et banché… si vous aimez ce genre d’ambiance, vous ferez donc partie des privilégiés qui verront ce spectacle !

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.sevenrooms.com/ reservations/faenatheater/CTWL





Conch Records Music Video Festival

Du 3 au 5 janvier :

Voici un événement gratuit et très couleur locale dans les Keys, à Marathon pour être précis, avec plus de 100 musiciens (de toutes sortes) résidant dans l’archipel et jouant sur différentes scènes.

www.conchrecords.com/



Bee Gees Now

Le 4 janvier :

Un hommage musical aux Bee gees qui se déroulera à 15h au :

Cultural Center

3385 NE 188th St , Aventura, FL 33180

www.aventura. culturalcentermiami.org/



Naples New Year’s Art Show

Les 4 et 5 janvier :

Pour bien commencer l’année à Naples, voici le traditionnel art show avec plus de 250 artistes venant de tout le pays !

Fifth Avenue South and Park Street,

585 Park St. – Naples, FL 34102

www.naplesart.org/naples- new-years-art-show/



« La vision d’Oprah pour 2020 »

Le 4 janvier

La star de la télé vient parler à ses fans de « bien-être » en leur proposant une série de réflexions. C’est organisé par la firme Weight Watchers et ça se déroulera au :

BB&T Center

One Panther Parkway – Sunrise , FL 33323

www.weightwatchers. com/us/Oprah



Secrets & Illusions

Le 4 janvier :

C’est le nom du spectacle proposé par l’illusionniste Ivan Amodei à 19h à la :

Parker Playhouse

707 Northeast 8th Street – Fort Lauderdale, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/secrets- illusions-illusionist-ivan- amodei



Salon des antiquités de Miami Beach

Du 4 au 8 janvier :

Avec plus de 700 vendeurs, il se déroulera comme d’habitude au :

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Dr – Miami Beach, FL 33139

www. originalmiamibeachantiqueshow. com



Aladdin

Du 8 au 19 janvier :

C’est la version de Disney, et il va donc y avoir du beau monde sur le tapis volant !!

Au-Rene Theater

201 SW Fifth Ave – Fort Lauderdale , FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/disneys-aladdin





Dessins de Terry Allen

Jusqu’au 8 février :

Le compositeur originaire du Texas est aussi artiste graphique. Une vingtaine de ses dessins sont présentés à la :

Nina Johnson Gallery

6315 NW 2nd Ave, Miami, FL 33150

www.ninajohnson.com



Expo Trenton Doyle Hancock

Jusqu’au 8 février :

Trenton Doyle Hancock a inventé le personnage de Torpedo Boy alors qu’il n’avait que 10 ans ; un alter ego / super-héros qu’il utilise encore aujourd’hui, et qui défend des créatures hybrides de plantes !

C’est à voir à la galerie :

LOCUST PROJECTS

3852 North Miami Avenue, Miami, FL 33127

www.locustprojects.org/ exhibitions/main-gallery/ trenton-doyle-hancock.html

Uncorked : Key Largo Food and Wine Festival

Du 9 au 19 janvier :



www.floridakeysuncorked. com/grand-tasting/



Holiday Hangover

Le 9 janvier :

Grande fête pour bien débuter l’année avec des plats confectionnés par des douzaines de restaurants, et des animations live, dans la célèbre :

Historic Stranahan House Museum

335 SE 6th Ave – Fort Lauderdale, FL 33301

www.stranahanhouse.org



American Son (théâtre)

Du 9 au 26 janvier :

Une famille afro-américaine à la recherche de son fils arrive au milieu de la nuit dans un commissariat de police de Floride du sud.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2019-2020- Season/Theater-Up-Close/ American-Son/



The Commune (danse)

Du 9 au 12 janvier :

Ce spectacle intègre aussi théâtre et film, afin d’exposer une société vivant dans un régime totalitaire usant de la « répression émotionnelle ». La danse y devient un élément pour survivre et une arme pour se libérer.

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium. org/event/feos-teatro-y-su- doble/2020-01-25/



Yoga Expo 2020

Le 11 janvier :

Est-il besoin d’expliquer de quoi il s’agit ? C’est pour les fans (et les pros) de yoga !

BROWARD COUNTY CONVENTION CENTER

1950 Eisenhower Blvd – Fort Lauderdale, FL 33316

www.theyogaexpo.org



The Barnacle Under Moonlight Concert

Le 11 janvier :

Le groupe celtique/folk Four Shillings Short jouera pour ce concert à la lueur de la lune à Miami, et très précisément au :

THE BARNACLE HISTORIC STATE PARK

3485 Main Highway – Coconut Grove, FL 33133

www.thebarnacle.org





The Florida Keys Celtic Festival

Les 11 et 12 janvier :

Ca se passe sur l’île de Marathon :

www. floridakeyscelticfestival.com



The Amazing Adventures of Alvin Allegretto

Le 12 janvier :

Opéra pour enfants sur ce thème : Dans la ville d’Harmony, tout le monde chante, sauf Alvin Allegretto. Ses parents l’emmènent voir un expert pour trouver une remède. Mais seulement Alvin (avec l’aide du public) peut trouver la solution !

PINECREST GARDENS

11000 Red Road – Banyan Bowl – Pinecrest, FL 33156

www.orchestramiami.org



Taste of Redland Locavore Brunch

Le 12 janvier :

Ceux qui aiment les expériences culinaires de haut niveau apprécieront cette découverte de la cuisine locale qui a lieu une fois par mois :

TASTE OF REDLAND

25450 SW 202 Ave – Homestead, FL 33031

www.tasteofredland.com



Blake Pouliot à Key West

Le 12 janvier :

Le violoniste canadien jouera à 16h à :

St. Paul’s Episcopal Church

401 Duval St. Key West

www.keywestimpromptu. org/concerts/season/2020- season/#blake-pouliot-2020



Semi-marathon de Key West

Du 15 au 20 janvier :

Avec également un 5K au programme pour cette 22ème édition

www. keywesthalfmarathon.com

Festival of Birds

Du 17 au 20 janvier :

Une quarantaine de sorties dans une vingtaine d’endroits naturels, en bateau, en buggy ou à pieds, le tout au départ de la :

Rookery Bay National Estuarine Research Reserve

300 Tower Rd. Naples, FL 34113

239-530-5940

www.paradisecoast.com/ profile/rookery-bay-national- estuarine-research-reserve/ 1605



Cirquesco

Le 18 janvier :

C’est un mélange de cirque et de cabaret, et ça se passera au :

Cultural Center

3385 NE 188th St , Aventura, FL 33180

www.aventura. culturalcentermiami.org/



15th Annual Florida Keys Seafood Festival

Les 18 et 19 janvier à Key West :

www. floridakeysseafoodfestival.com



Fort Lauderdale Art & Design Week

Du 18 au 26 janvier :



Après Miami, c’est au tour de Fort Lauderdale de montrer ses talents durant cette semaine de l’art et du design. Comme les années précédentes, le point culminant de cette semaine-là sera « Art Fort Lauderdale » du 23 au 26 janvier. Il s’agit d’un voyage spécial en Water Taxi avec départ toutes les 45mn depuis le Pier 66 qui vous emmènera visiter différentes expositions dans de belles résidences le long des rivières de la ville. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez à chaque endroit, avec passage du water taxi toutes les 45 minutes.

Pier Sixty-Six : 2301 SE 17th St – Fort Lauderdale, FL 33316

www.ftladw.com

www.artftlauderdale. com



Du 18 au 26 janvier :

Madama Butterfly



Le Florida Grand Opera vous emmène avec Puccini dans le Japon des années 1890 !

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.fgo.org



Beaux Arts Festival

Les 18 et 19 janvier :

Plus de 300 exposants sur le campus d’UM près du Lowe Art Museum :

UNIVERSITY OF MIAMI CAMPUS

1301 Stanford Drive – Coral Gables, FL 33124

www.beauxartsmiami.org

Le 19 janvier :

And All That Jazz

Miami Symphony Orchestra vous donne rendez-vous pour une grande soirée jazz au :

THE MOORE BUILDING/ELASTIKA

191 NE 40th St. – Miami, FL 33137

www.themiso.org



Le 19 janvier :

Miami International Piano Festival

Avec cette fois un récital du pianiste cubain Jorge Luis Prats.

Cultural Center

3385 NE 188th St , Aventura, FL 33180

www.aventura. culturalcentermiami.org



Martin Luther King Parades

Le 20 janvier :

En 2020 Martin Luther King DAY (férié aux USA) est le lundi 20 janvier. Des parades se déroulent entre autres à Liberty City (North Miami).

www.northmiamifl.gov



Gainbridge LPGA

Du 20 au 26 janvier :

Les meilleures golfeuses du monde seront là à Boca Raton.

/www.gainbridgelpga. com



Salon NATPE (programmes télé)

Du 21 au 23 janvier :

Si vous êtes créateur de contenu télé (focus, fictions, pub), ce salon est pour vous !

FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH

4441 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.natpe.com



Matisyahu

Les 22 et 23 janvier :

Cultural Center

3385 NE 188th St , Aventura, FL 33180

www.aventura. culturalcentermiami.org



Homestead Championship Rodeo

Du 24 au 26 janvier :

Cette 71e édition annonce sept championnats pros, avec toutes les épreuves habituelles. Mais il y aura aussi les habituelles parades, de la danse en ligne etc…

RODEO ARENA

1034 NE 8th St. – Homestead, FL 33030

www.homesteadrodeo.com



Pegasus World Cup

Le 25 janvier :



Les chevaux les plus rapides du monde seront au rendez-vous pour des courses sur la piste du :

Gulfstream Park

901 S Federal Hwy – Hallandale Beach, FL 33009

https://www.pegasusworldcup. com

—————————— —————————— —————

Le 26 janvier



Lauderdale A1A Marathon

Le front de mer de Fort Lauderdale sera envahi par les coureurs et les coureuses !

401 SW 2nd St, 1100 Seabreeze Blvd – Fort Lauderdale, FL

https://a1amarathon.com/

—————————— —————————— —————



Du 26 janv au 2 fév :

Key West Food & Wine Festival

https:// keywestfoodandwinefestival. com/

—————————— —————————— —————

– Du 28 janv au 1er fév :

Mile 0 Fest Key West

Festival musicale avec de nombreux groupes.

https://www.mile0fest.com/



—————————— —————————— —————



Du 30 janv au 3 fév :

ARTPALMBEACH

Les fans d’art moderne et contemporain seront au rendez-vous de cette 23e édition, avec plus de 85 galeries internationales présentes au :

Palm Beach County Convention Center

650 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL 33401

https://nextlevelfairs.com/ artpalmbeach/

https://youtu.be/gK-6VhI3wpQ







—————————— —————————— —————

30 janv et 1er fév :





Madama Butterfly

C’est le Florida Grand Opera qui vient interpréter la version Puccini sur la scène du :

Au-Rene Theater

201 SW Fifth Ave – Fort Lauderdale , FL 33312

https://www.browardcenter.org/ events/detail/fgo1920-madama- butterfly

—————————— —————————— —————



Du 31 janv au 2 fév :



Elvis!

Un concert hommage au « King » : Elvis Aaron Presley.

Entre autres au :

Pompano Beach Cultural Center

50 W Atlantic Blvd. – Pompano Beach, FL 33060

https://curtaincallplayhouse. com/current-season.html

—————————— —————————— —————



Le 31 janvier :

Isadora Duncan Technique

Une master class (gratuite) de danse organisée à 9h30 au :

LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX

212 NE 59th Terrace – Miami Beach

http://www.dancenowmiami.org/ calendar.html





Au programme du

KRAVIS CENTER

de West Palm Beach

www.kravis.org

Le 1er janvier :

Salute to Vienna New Year’s Concert

Avec entre autres Bernhard Schneider à la direction (Vienne), Jennifer Davison, soprano (Vienne) Brian Cheney, ténor (New York), des danseurs du Ballet National de Hongrie…

Concert de Jean-Yves Thibaudet et Midori

Concert de Jean-Yves Thibaudet et Midori

Le 5 janvier :

Le pianiste français jouera en duo avec la violoniste japonaise Midori, avec Beethoven au programme.



A Bronx Tale

Du 7 au 12 janvier :



Broadway attrit sur la scène du Kravis Center, avec cette comédie musicale plongeant dans le Bronx des années 1960.

NFM Wrocław Philharmonic

Le 13 janvier :

L’orchestre polonais jouera Lutosławsk,Szymanowski ou encore Brahms.





Sinatra with Matt Dusk

Le 13 janvier :

Et c’est donc le crooner jazz Matt Dusk qui vient interpréter le regretté Franck Sinatra.

Miami City Ballet

Du 17 au 19 janvier :

La troupe vient interpréter « I’m Old Fashioned »





Turandot

Du 24 au 26 janvier :

C’est le Palm Beach Opera qui va interprété l’œuvre de Giacomo Puccini et ainsi vous transporter dans la Chine antique…





Hamilton

Du 28 janv au 16 fév :

Lui, c’est le bras droit de George Washington durant la Guerre d’Indépendance. Cette comédie musicale, c’est la manière dont l’Amérique d’aujourd’hui, rend hommage à celle d’hier : avec blues, jazz et hip hop !

PUBLICITE :