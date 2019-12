Les Sorties Cinéma du mois de Janvier 2020 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici un début d’année haut en couleurs dans les cinémas des USA avec les retours attendus à l’écran de Sarah Paulson, Charlie Hunnam, Will Smith ou encore Robert Downey Jr. Pour tout savoir des nouveaux films de janvier 2020 dans les cinémas des Etats-Unis : c’est par ici !

Le 3 janvier :

The Grudge

Une maison est hantée par un fantôme revanchard et qui apprécie de tuer ceux qui y pénètrent.

Un film (d’horreur) de Nicolas Pesce avec Betty Gilpin, Andrea Riseborough.

Le 10 janvier :

Like a Boss

Deux amies avec des idéaux différents décident de lancer une entreprise de beauté. L’une a l’esprit pratique, tandis que l’autre veut gagner sa fortune et vivre un style de vie somptueux.

Un film de Miguel Arteta avec Rose Byrne, Tiffany Haddish, Salma Hayek, Jennifer Coolidge.

Le 10 janvier :

Underwater

Une équipe de chercheurs sue le monde sous-marin cherchent à se mettre en sécurité après que leur laboratoire ait été détruit par un tremblement de terre. Mais ils auront bien d’autres chose à craindre…

Unn film de William Eubank avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel.

Le 10 janvier :

My Spy

Un agent pourtant bien endurci de la CIA se retrouve à la merci d’une gamine de 9 ans, envoyée sous couverture pour surveiller sa famille.

Un film de Peter Segal avec Dave Bautista, Greg Bryk, Kristen Schaal, Ken Jeong.

Le 10 janvier :

The Informer

Un ex-condamné travaillant sous couverture se fait volontairement incarcérer de nouveau en prison afin d’infiltrer la maffia d’une prison sous hautre sécurité.

Un film d’Andrea Di Stefano avec Ana de Armas, Rosamund Pike, Joel Kin.

Le 17 janvier :

Bad Boys for Life

Marcus Burnett est inspecteur de police, et Mike Lowery est pour sa part en « crise de milieu de vie ». Ils se réunissent à nouveau quand un mercenaire albanais leur promet une prime importante.

Un film d’Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Vanessa Hudgens, Will Smith, Alexander Ludwig, Joe Pant.

Le 17 janvier :

Dolittle

Un médecin découvre qu’il peut parler aux animaux.

Un film de Stephen Gaghan avec Tom Holland, Rami Malek, Robert Downey Jr.

Le 17 janvier :

The Last Full Measure

Trente-quatre ans après sa mort, l’aviateur William H. Pitsenbarger, Jr. (« Pits ») reçoit la plus haute distinction militaire du pays pour ses actions sur le champ de bataille.

Un film de guerre de Todd Robinson avec Christopher Plummer, Samuel L. Jackson.

Le 24 janvier :

The Gentlemen

Un baron de la drogue britannique tente de vendre son empire très rentable à une dynastie de milliardaires de l’Oklahoma.

Un film de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery.

Le 24 janvier :

Run

Une adolescente scolarisée à domicile commence à soupçonner sa mère de lui cacher un sombre secret.

Un thriller d’Aneesh Chaganty, avec Sarah Paulson, Pat Healy, Erik Athav.

Le 24 janvier :

The Turning

Une jeune gouvernante est embauchée par un homme qui est devenu responsable de son jeune neveu et nièce après la mort de leurs parents. Une version moderne de la nouvelle d’Henry James « The Turn of the Screw ».

Un film de Floria Sigismondi avec Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince.



