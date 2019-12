Votre restaurant franco-italien à North Miami : M & V Café

Ils s’appellent Stéphanie et Fabrice Di Rienzo, ils sont restaurateurs français, et ils ont ouvert sur Biscayne Blvd à North Miami un délicieux « M & V Café » où on peut déguster une formidable cuisine française et italienne !

Alors, précisons déjà que si ça s’appelle M & V, c’est pour le prénom de leurs enfants Matilda et Valentino, qui sont arrivés avec eux à Miami cette année ! Ça sent bon l’Italie… mais c’est bien de France dont sont originaires Stéphanie et Fabrice Di Rienzo. Lui est lyonnais, elle de Vesoul, mais c’est au fameux restaurant de Paul Bocuse qu’ils se sont rencontrés, à Collonges-au-Mont-d’Or, où Fabrice était jeune cuisinier et Stéphanie côté public. « Ensuite, nous sommes chacun partis dans notre direction aux Etats-Unis, moi chez Boulud à New-York, et Stéphanie au Epcot d’Orlando. Après différentes expériences en France, nous avons lancé notre propre restaurant à Toulouse pendant 8 ans, et puis nous l’avons vendu et nous avons ensuite décidé de venir nous installer à Miami. » Pour Stéphanie aussi, sa première aventure aux Etats-Unis lui avait donné envie de revenir. « Nous souhaitions faire découvrir notre cuisine aux Américains, et bien entendu aux francophones de Floride. Fabrice a une manière très créative de cuisiner, et généralement tout le monde est conquis. Donc, c’est toujours passionnant de voir comment on peut conquérir le cœur et le palais des habitants d’un autre pays ! » Et pourquoi s’orienter ainsi vers la cuisine italienne ? « C’est une orientation méditerranéenne, car je travaille sur des bases culinaires françaises, mais c’est aussi un retour à mes racines familiales italiennes, et puis j’avais une grosse envie de sortir des sentiers battus… Ne pas venir ici pour faire comme tout le monde. Quand on est de culture lyonnaise, et qu’en plus on a la chance d’avoir un pied de l’autre côté des Alpes, c’est une richesse au niveau culinaire que j’invite les lecteurs à venir découvrir ! »

On pousse un peu Fabrice à dire du bien de sa cuisine, car il est plutôt modeste sur son art, et il attend surtout que les yeux de ses clients pétillent de satisfaction avant de se déclarer lui-même content de son travail. » Quand on est créatif en cuisine, on a toujours une part d’improvisation, donc il faut vraiment attendre l’avis du client pour savoir combien il nous donne d’étoiles ! » Mais après toutes ces années d’expérience dans la haute gastronomie, Fabrice n’en est pas à son premier tour de magie !

Ne croyez pas pour autant qu’il est extrêmement cher. « L’avantage aux Etats-Unis, c’est qu’on peut vraiment avoir quelque chose de décontracté, amical, et bon marché, tout en faisant une bonne cuisine. Ici, on peut choisir de ne pas jouer sur les apparences. »

Bien évidemment, tout est frais, y compris les pâtes qui sont confectionnées par l’équipe de M & V Café. Et n’est-ce pas difficile de se procurer les bons produits en Floride ? « Non, pas du tout. On trouve de très bons produits en Floride, et on n’est pas forcément obligés d’acheter ce qui arrive au port. Il y a plus de productions agricoles, aussi bien les fruits et légumes que l’élevage – que dans les autres états. Donc, il faut juste savoir où acheter ce qui est bon ! »

LE MENU DE M & V CAFE

Il est assez large ce menu, et précisons d’emblée qu’il s’est déjà fait une réputation sur son brunch du samedi et dimanche, car le restaurant est de toute façon ouvert pour les petits-déjeuners. Sinon, c’est difficile de faire un choix… les raviolis de homard ou de foie gras sont saisissantes. Les « short ribs » braisées sont magiques : elles ont auparavant été marinées au vin rouge comme un bœuf bourguignon. On se doit, bien entendu, de mentionner des plats italiens, non moins saisissants, comme par exemple les linguines aux fruits de mer, l’osso-bucco ou les pastas « Alfredo » dont les Américains raffolent (et bientôt nos lecteurs !). Si votre appétit est de taille, alors, vous pourrez compléter avec un fondant au chocolat marié avec une glace à la vanille, et le tout enrobé de crème anglaise. Sans oublier d’accompagner vos mets d’un vin adapté : Stéphanie et Fabrice sauront vous guider s’il le faut !

En tout cas voici une adresse à ne pas manquer, à North Miami, mais assez proche de Sunny Isles, Broward, Aventura ou Hallandale !

M & V Café :

– Du mardi au vendredi : 9h-15h et 18h-22h.

– Samedi : 9h à 22h. – Dimanche : 9h à 17h.

12953 Biscayne Blvd, North Miami, FL 33181

305 456 0002 – info@mandvcafe.com

www.mandvcafe.com