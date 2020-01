Pour retrouver vos ancêtres au Canada, aux États-Unis, en Europe et réaliser votre arbre généalogique : La Généalogiste franco-canadienne

Kim Kujawski dirige La Généalogiste franco-canadienne, une société spécialisée dans la généalogie franco-canadienne, et peut aider chacun de nous à découvrir ses racines en France, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et même dans d’autres pays européens, pour réaliser son arbre généalogique.

Basée à Vancouver au Canada, Kim Kujawski a une passion : la généalogie. Depuis une douzaine d’années, elle recherche les histoires familiales pour construire des arbres généalogiques. Sa société, La Généalogiste franco-canadienne, propose également des services de traduction d’anciens documents, mais aussi de restauration de photos, pour préserver les souvenirs familiaux. « Je me sens très privilégiée de travailler dans un domaine qui me passionne et qui offre des défis constants. Aucun jour de recherche n’est identique car chaque famille est unique, ainsi que le parcours de ses ancêtres. Quand je commence un projet, je ne sais jamais où il me mènera, et ça c’est captivant ! »

Que vous ayez envie de découvrir vos racines, de confirmer des histoires ou des légendes familiales, de savoir si vous avez des ancêtres autochtones ou ayant participé à des évènements historiques importants, de connaître vos villages ancestraux en France ou ailleurs… La Généalogiste franco-canadienne vous aide à remonter le fil du temps pour construire minutieusement l’histoire de votre famille. « Plus important encore que de planter les branches d’un arbre généalogique, j’essaie de découvrir l’histoire personnelle de chaque ancêtre et de décrire sa vie quotidienne. Replacer la famille dans un contexte historique, social, culturel ou politique est l’un des aspects le plus fascinant de mes recherches ! »

Spécialisée dans la recherche franco-canadienne, c’est-à-dire l’histoire de familles québécoises, acadiennes et franco-ontariennes, Kim Kujawski effectue également des recherches anglo-canadiennes, britanniques, écossaises, galloises, selon la demande de ses clients. « En tant que québécois et franco-canadiens, nous sommes très chanceux car la plupart des actes anciens (baptêmes, mariages, sépultures) survivent toujours et sont numérisés. Il est donc possible de remonter très loin dans notre histoire, parfois au-delà de douze générations. Nos archives sont aussi pleines de documents intéressants (lettres, journaux, ouvrages) pour redonner vie à nos ancêtres ». Mais au-delà des documents officiels, dans une recherche généalogique « il est très important de collecter des informations auprès des membres de sa famille, surtout des personnes âgées. Il faut noter les surnoms ou les changements de noms, demander de raconter les histoires de famille ou de voir les albums photos et de faire des copies. Trop souvent, on attend et c’est trop tard ! »

Kim Kujawski avec une roue de famille de 12 générations (Crédit photo : La Généalogiste franco-canadienne) Document ancien (Crédit photo : La Généalogiste franco-canadienne) De gauche à droite : exemple de gravure d’une lignée ascendante et exemple d’une mini-biographie d’ancêtre européen (Crédit photo : La Généalogiste franco-canadienne)

Cette généalogiste passionnée travaille depuis le Canada, mais ses clients peuvent lui confier une mission de n’importe où dans le monde. La plupart de ses prestations sont sur-mesure car aucune demande n’est identique. « Si vous souhaitez découvrir votre histoire familiale, n’hésitez pas à faire appel à un expert comme nous, car vous allez gagner un temps précieux et recevoir des informations extrêmement fiables. Combien de personnes ont ‘grimpé’ seules une branche généalogique pendant des années, pour découvrir à la fin que ce n’était pas la bonne ! ». Un généalogiste professionnel connaît le moyen le plus économique et le plus rapide pour trouver les bonnes informations.

Originaire de la région d’Ottawa au Canada, Kim Kujawski a grandi dans un petit village franco-ontarien avec un père allemand et une mère québécoise. Parfaitement bilingue, français et anglais, elle a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur financier à Ottawa. Mais son passe-temps, la généalogie, est devenu une passion, puis sa profession. Pour cela, elle a obtenu un certificat d’apprentissage professionnel en études généalogiques (PLCGS) et une attestation de Généalogiste de Filiation Agréé (GFA). Le fait d’être bilingue lui permet par ailleurs de bénéficier d’un large réseau de professionnels dans les mondes généalogiques français et anglais.

« Faire sa généalogie est une expérience unique, à la fois enrichissante, amusante et profondément personnelle. J’adore aider les gens à comprendre d’où ils viennent et qui sont leurs ancêtres. J’aimerais beaucoup partager ma passion et faire connaître la généalogie à tous, car c’est une activité superbe à partager en famille ! ».

La Généalogiste franco-canadienne (The French-Canadian Genealogist) Kim Kujawski Téléphone : +1 (604) 316 8706 Email : kim@tfcg.ca www.tfcg.ca