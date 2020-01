Chaque fin d’année, le Naples Botanical Garden organise les « Nights Lights ». Il s’agit des plus belles décorations de Noël du sud de la Floride dans un lieu privé (1), et comme ce sont les plus beaux jardins botaniques de Floride… ça vaut vraiment le coup de faire le déplacement. Les équipes techniques mettent tout le mois de novembre pour arriver à se résultat incroyable.

On peut y rester trois heures durant sans se lasser, d’autant que le café-snack reste ouvert, et qu’il y a des concerts, des tiki-bars… Encore une fois, c’est extrêmement beau et vous pouvez faire deux heures de voiture pour voir ça… vous ne le regretterez pas ! Attention, il faut parfois réserver très longtemps à l’avance pour avoir un billet. Notre vidéo est ci-dessus, et nos photos ci-dessous.

– (1) Le plus beau lieu public de Floride c’est la ville de St Augustine, entièrement décorée pour les fêtes

NIGTH LIGHTS IN THE GARDEN

4820 Bayshore Drive – Naples, FL 34112

www.naplesgarden.org/calendar/night-lights-in-the-garden/

Voir aussi :

– Notre article sur ces splendides jardins botaniques de Naples (quand il fait jour)

– Notre article sur les plus belles décos de Noël en Floride

– Tous nos articles sur les événements de Noël en Floride

Photos des illuminations de Naples :

Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride) Les grandioses illuminations de Noël des Jardins Botaniques de Naples (Floride)