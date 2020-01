L’incroyable Salvador Dalí Museum de St Petersburg en Floride

Le musée lancé par Salvador Dalí de son vivant afin d’abriter ses collections personnelles à Figuères (Catalogne) a le toit recouvert d’œufs. Celui de St Petersburg contient un espace en forme d’œuf en son sein, avec un escalier « sans fin » au centre : la Floride n’a ainsi rien à envier à l’Espagne… le Salvador Dalí museum contient la plus grande et époustouflante collection privée de tableaux du maître. Elle provient de Reynolds et Eleanor Morse, un couple d’industriels et philanthropes s’étant épris du peintre après l’avoir découvert lors d’une exposition dans leur ville de Cleveland en 1942. Après avoir acquis 200 toiles durant 25 ans, ils décidèrent d’ouvrir un premier musée dans l’Ohio, qui fut inauguré en présence de Dalí en 1971. Et c’est en 1982 qu’ils décidèrent de bouger le musée à St Pete. C’est ainsi que la ville connut un « boom » artistique, avec d’autres musées à ouvrir, en faisant une cité d’art qu’on ne peut bien évidemment pas comparer avec la Saint-Petersburg de Russie… mais l’offre artistique est tout de même très surprenante pour la Floride et intéressante d’un point de vue international !

Le présent bâtiment a été érigé en 2011, avec ses formes de verre étonnantes et agrémentant une sorte de grand « bunker » : le musée a été conçu en front de baie, mais assez solide pour résister aux ouragans (et probablement à une guerre nucléaire !).

Côté peintures, il y en a de toutes les époques, aussi bien les premiers paysages de Cadaques, la période surréaliste (dont les « montres molles » du tableau « Les persistances de la mémoire » (1931), et puis les réalistes, quand Dalí avait pris son virage classique. Là aussi, quand vous vous retrouvez devant « La découverte de l’Amérique par Christophe Colomb », vous vous sentez tout petit, très petit, très très petit devant l’immensité du tableau et la puissance de l’artiste. Sept des dix-huit « masterworks » de Dalí (toiles géantes qu’il mis un an à peindre) sont ici.

Par quelque bout qu’on prenne Dalí, aussi bien ses extravagances, ses provocations, ou son talent classique, il reste l’un des plus grands et fascinants peintres du XXème siècle. Notons aussi quelques gadgets géniaux et délirants comme cette peinture de Gala (sa femme) nue à Cadaquès, qui se transforme en portrait d’Abraham Lincoln quand on est à 20 mètres de la toile !!

Les visiteurs sont invités à rejoindre une expérience virtuelle de trois minutes (interdite aux moins de 13 ans pour des raisons techniques) grace à un casque 3D qui permet de se promener à l’intérieur du monde Dalí. C’est saisissant : vraiment très bien !

Autre « gadget », et non des moindres : en 2019 ont été installés des écrans géants interactifs où Salvador Dalí vient en personne vous rencontrer. L’écran principal permet de lui poser des questions et d’obtenir des réponses de la part du maître (gadget un peu trop avant-gardiste : il était hors-service quand on y est allé !). A la sortie sur l’un de ces écrans un Dalí plus vrai que nature avec moustache bien entortillée, vous propose même de vous prendre en selfie avec lui, et il vous envoie instantanément la photo sur votre adresse email !

Pour les plus anciens qui ont vécu les facéties de Salvador à la télé, ou en direct du centre du monde (la gare de Perpignan) : ces écrans procureront de bons souvenirs. Mais pour les plus jeunes… ils sont une invention vraiment fascinante, car ils leur permettent de rencontrer un artiste disparu, avant de voir son œuvre. C’est une petite part d’immortalité supplémentaire qui est ainsi donnée au maître, et c’est très appréciable.

Ajoutons que le musée accueille toujours des expositions temporaires, un café dans un jardin doté d’un labyrinthe et de multiples références à l’artistes (comme cette montre molle sur un « banc mou »). Et une boutique de compétition pour tout ce qui est souvenirs, peintures ou livres : le roi du marketing que fut Dalí ne l’aurait pas reniée non plus.

– Conseil : prenez un audio-guide ou un guide en chair et en os, afin d’en connaître plus sur certaines œuvres parfois difficiles à interpréter.

Entre autres chef d’œuvres vous pourrez aussi y voir :

– Réminiscence archéologique de l’Angélus de Millet (1935)

– Marché d’esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire (1940)

– Enfant géopolitique observant la naissance de l’homme nouveau (1943)

– Nature morte vivante (1956)

– Galacidalacidesoxyribonucleicacid (1963)

– Le Torero hallucinogène (1970)

– Collection Clot de Dalí (1969 – 1979) (Sculptures de bronze)

Notre galerie photo du Salvador Dali Museum :

DALI MUSEUM

1 Dali Boulevard – Saint Petersburg, FL 33701

727 823 2767 – www.TheDali.org

