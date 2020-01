Weedon Island et ses magnifiques tunnels de mangrove à St Petersburg en Floride

Avant la construction de la route, Weedon Island était effectivement une île. Un aéroport y fut construit en 1926, dont on ne peut plus voir qu’un bout de la salle d’attente (!!) sur le parking. Aujourd’hui il est redevenu à son état naturel (un « preserve ») qu’on peut visiter gratuitement un centre d’accueil et d’exposition à l’entrée.

– Cliquez ci-dessus pour voir notre vidéo !

Weedon Island à pieds

Les randonneurs peuvent s’en donner à cœur-joie sur les multiples sentiers du parc. Nous avons fait la boucle où se trouve la tour d’observations et… on ne voit pas grand chose à part de la mangrove. Sauf sur la tour et sur le petit étang. Le point de vue du haut de la tour est vraiment bien. Mais nous n’avons pas pratiqué les nombreux autres chemins : on vous laissera juger !

Epoustouflante visite en kayak

Il y un stand de location de kayaks et paddleboards (mais si vous voulez visiter la mangrove ne prenez surtout pas une planche). Il se trouve à cinquante mètres du parking de Weedon Island. Il faut une vingtaine de minutes de rame pour gagner le premier tunnel de mangrove. Le parcours est signalé : impossible de se perdre (le stand de kayaks vous donnera une carte plastifiées). Vous pouvez y naviguer par exemple une quarantaine de minutes, avant de rebrousser chemin, ce qui vous donne une expérience de deux heures. Sinon vous pouvez faire le tour complet en quatre heures. Le silence vous gagne dès que vous êtes sur l’eau mais, une fois dans les tunnels, la sensation d’être avalé dans les dédales secrets de mère-nature est incroyable. Ces tunnels sont vraiment beaux et parmi les plus grands qu’on puisse trouver dans la moitié sud de la Floride. Vous y serez observés par les grands hérons bleus, les aigrettes, et les crabes qui remontent dare-dare le long des pieds de mangrove afin de ne pas vous croiser de trop près ! Nous avons même eu droit à un face à face tendu avec une spatule rosée… mais elle n’a malheureusement pas attendu qu’on la photographie pour étendre ses ailes fuchsia et emprunter le tunnel vers la sortie.

Notez bien que les tunnels de mangrove ne sont pas tout le temps navigables : il faut y aller à marée haute. Le plus simple c’est de téléphoner pour savoir s’il y aura assez d’eau.

Niveau : les quarante premières minutes sont extrêmement faciles. Les vingt minutes suivantes sont un peu sportives : il faut parfois s’accrocher aux branches pour avancer, mais ce n’est quand même pas « extrême » : c’est plutôt amusant et toute personne en bonne santé peut y arriver.

Sweetwater Kayaks : attention il y a plusieurs stands à St Pete, allez bien à celui de Weedon Island. Tél : (727) 570-4844

www.sweetwaterkayaks.wordpress.com

Bons conseils

– Durant les mois les plus chauds, n’oubliez pas les produits anti-moustiques efficaces sinon ça va vous faire bizarre.

– Après l’effort, le réconfort : allez au tiki bar « The Gateway » qui est à 5mn de route, juste à l’entrée du pont qui va à Tampa : il est charmant avec ses plages, et il est l’un des plus réputés de St Pete. On y trouve évidemment des cocktails et une cuisine… de tiki-bar (fruits de mer, sandwiches au poisson etc…), et même un très américain « quesadilla aux crevettes » : c’est bizarre… mais pas si mal !! Il y a aussi une scène pour les concerts.

www.thegetawaytampabay.com

Weedon Island

1800 Weedon Dr NE, Saint Petersburg, FL 33702

www.weedonislandpreserve.org

