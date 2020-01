Clearwater Marine Aquarium : venez visiter Winter le dauphin !

C’est aujourd’hui l’attraction n°1 de Clearwater : son Marine Aquarium. Attention, ce n’est pas un zoo, ni un parc d’attractions, mais un centre de secours d’animaux qui a été un peu dépassé par le succès du film sur Winter le dauphin. A l’heure où la captivité animale (notamment celle des dauphins) a de plus en plus d’opposants, ce centre est donc de plus en plus populaire. Du coup, il est prévu que son espace d’exposition publique ait une taille multipliée par trois, dans un nouvel espace situé juste à côté, et dont l’ouverture est prévue pour cette année (2020).

Depuis sa création en 1972, l’aquarium abrite une demi-douzaine de grands dauphins, des raies, des otaries nord-américaines, tortues, requins et autres poissons !

Hébergé dans un espace extérieur, le dauphin Nicholas fait des démonstrations… bondissantes. Comme dit ci-dessus, ce n’est pas un parc d’attractions, mais c’est un peu organisé comme tel, avec un programme distribué à l’entrée mentionnant les heures auxquelles les animaux sont nourris ou bien quand les membres du CMA vont donner des explications sur tel ou tel animaux. En plus il est possible d’interagir avec certains dauphins et d’être pris en photo avec.

Le CMA est une organisation à but non-lucratif qui regroupe entre 600 et 900 bénévoles, mais aussi bien évidemment des professionnels : scientifiques, professeurs, sans compter toute l’équipe administrative.

Winter le dauphin

Oui, Winter existe « en vrai », tout comme l’équipe de l’aquarium qui l’a recueilli. Car le film « L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin » (sorti en 2011 avec Nathan Gamble, Harry Connick, Jr., Ashley Judd et Morgan Freeman) est inspiré d’une histoire vraie.

Dans la réalité, Winter le dauphin n’a pas été recueilli à Honeymoon Island, mais en décembre 2005 par des pêcheurs près de Cape Canaveral. Le bébé dauphin, alors âgé de deux mois, était coincé dans un casier à homard. Blessé, il avait été emmené au centre marin local, et ce n’est qu’ensuite qu’il avait été transféré au Clearwater Marine Aquarium (CMA). L’histoire racontée dans le film a donc juste été un peu simplifiée. De même, il n’a pas été « amputé », mais sa queue déformée par la blessure se détachait toute seule du reste de son corps. Autre différence : la prothèse fabriquée pour remplacer sa queue ne lui sert pas en permanence, mais juste de temps en temps pour des séances d’éducation physique. Une suite du film est sortie en 2014.

On peut aujourd’hui voir Winter dans les piscines intérieures du Clearwater Marine Center, où il vient prendre des photos avec les petits et les grands. Mais, attention, mieux vaut avoir quelques poissons dans les mains pour lui offrir en cadeau !!

