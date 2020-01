Fort Lauderdale : Las Olas Beach a changé de visage !

Ca y est, les travaux sont terminés sur la plus célèbre plage de Fort Lauderdale : la plage centrale de Las Olas. Il y a plusieurs bonnes nouvelles, et un peu moins bonne. On va commencer par cette dernière : la pelouse synthétique avec l’esplanade, dénommée « Oceanside Park », où se dérouleront les concerts gratuits… c’est certes mieux que le parking poussiéreux qu’il y avait avant, mais c’est quand même un peu « cheap » pour une ville de la taille de Fort Lauderdale, et avec les prétentions affichées par la capitale du comté de Broward. Ce n’est pas nul… mais on s’attendait à plus grandiose.

Pour le reste, l’endroit sera quand même très pratique pour les concerts qui se déroulent chaque vendredi soir de 18h30 à 21h30 à partir du 24 janvier et jusqu’au 26 juin, et qui devront être magnifiques pour les touristes comme pour les locaux, et il y a ainsi désormais la place pour accueillir beaucoup de monde. Autre bonne nouvelle : les rangées de palmiers entre la plage et l’esplanade sont magnifiques.

Rappelons qu’avant même la création d’Oceanside Park, un nouveau parking avait été construit près du pont de Las Olas (juste à côté). C’est difficile à comprendre… mais le parking, lui, est très beau, également inspiré par les vagues, avec également un bel éclairage durant la nuit. A savoir : le toit du parking (au niveau 5) est à découvert, et vous pouvez y aller regarder les couchers de soleil majestueux sur la rivière Intracoastal et la plus belle avenue de Lauderdale !

LA LISTE DES CONCERTS SUR OCEANSIDE PARK :

Jan 24 – POCKET CHANGE – Season Kick-Off

Jan 31 – PRIVATE STOCK

Feb 07 – SABOR LATINO

Feb 14 – REAXTION – Valentine’s Day Vow Renewal Ceremony and Concert

Feb 21 – MR NICE GUY

Feb 28 – GOODNICKS

Mar 06 – TASTY VIBRATIONS

Mar 13 – FIRESIDE PROPHETS

Mar 20 – SPRED THE DUB

Mar 27 – SONLOKOS

Apr 03 – JOEL DA SILVA + FRIENDS

Apr 10 – BIG HARVEST

Apr 17 – SHANE DUNCAN BAND – Tortuga Music Festival Weekend

Apr 24 – TITO PUENTE JR. – PRIDE of the Americas 2020 Twilight Concert

May 01 – THE LIVESAYS – Official Air Show Performers Welcome Party

May 08 – SCHOOL OF ROCK – Mother’s Day Weekend Concert

May 15 – KHEMISTRY

May 22 – CLASSIC ROCK THERAPY – Memorial Day Weekend

May 29 – WILDFIRE BAND

June 05 – ALL STAR SOUL BAND

June 12 – GORO CASTILLO

June 19 – GYPSY LANE

June 26 – VALERIE TYSON BAND – Season Finale

Le pont de Las Olas Beach à Fort Lauderdale Las Olas Beach à Fort Lauderdale La rivière Intracoastal à Fort Lauderdale

