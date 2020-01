Avec le film Troop Zero, Amazon rend un bel hommage aux familles modestes du sud des Etats-Unis

Voici un très bon film sorti le 17 janvier dernier sur Amazon Prime qui en est le producteur. Comme quoi, « Stranger Things » aura eu du bon : réhabiliter les films avec des enfants pour acteurs principaux (comme dans les années 1980) mais aussi consacrer le sud des Etats-Unis comme le « nouvel Hollywood », un incroyable endroit pour les tournages (la plupart des scènes de Troop Zero ont été tournées en Louisiane).

L’histoire se déroule en 1977 en Géorgie : un groupe de filles de familles modestes, mais aux caractères bien trempés, suivent la petite « Christmas » (c’est son vrai prénom) pour former un groupe de guides (girl-scouts), afin de remporter un concours de talents. Le prix à gagner : envoyer sa voix dans l’espace avec un message pour les extraterrestres ! Mais des barrières (sociales) se dressent sur leur passage.

Le sud des Etats-Unis est souvent caricaturé pour ses « rednecks ». C’est au contraire dans un esprit bienveillant que les réalisateurs, Bert & Bertie, rendent ainsi hommage à ces communautés du sud qui, même si elles sont pauvres et vivent dans un « trailer park », sont loin de la caricature : elles peuvent très souvent et très facilement battre le record du monde de gentillesse et d’amitié. Et ils leur adresse un message (tout comme à nous) : soyez déterminées, et ne vous laissez jamais décourager.

On a aussi apprécié : la comédienne Viola Davis en manager de ce groupe de filles.

C’est mieux de regarder Troop Zero avec des enfants mais, outre l’histoire, les adultes apprécieront la photographie de ce film, sous les magnifiques arbres à barbe du sud !

www.amazon.com/Troop-Zero-Viola-Davis/dp/B07N8KMYPV