Football : Inter Miami CF débute, en attendant les stars et le stade de Beckham !

L’équipe d’Inter Miami CF s’est entraîné pour la première fois le 20 janvier 2020, six ans après les premières déclarations d’intentions du fondateur (et co-propriétaire), l’ex-star britannique de football (soccer) : David Beckham. A Miami, tout prend des proportions invraisemblables, et les 470 000 « followers » de l’équipe sur Instagram disent bien la grande attente qui pèse sur les concepteurs d’Inter Miami. Mais il faudra que les supporters patientent un peu : aucune superstar n’était alignée sur le papier pour ce premier entraînement, et les travaux de construction du stade n’ont pas même débuté à Miami. L’équipe jouera (au moins) ses deux premières saisons au Lockhart Stadium de Fort Lauderdale qui est en train d’être totalement reconstruit pour accueillir les foules. Néanmoins, Inter Miami n’a pas encore cassé une tirelire qui paraît à peu près illimitée. En effet, six joueurs supplémentaires sont attendus, et apparemment dans le lot, il pourrait y avoir deux vedettes dont la masse salariale serait équivalente à tous ceux qui ont déjà été embauchés. En attendant, les plus récentes rumeurs concernant les superstars (Edinson Cavani, David Silva…) n’ont pas été confirmées… ni le autres.

Quoi qu’il en soit, les nouveaux arrivants vont devoir se mettre à l’espagnol : c’est la langue qui a été utilisée pour ce premier entraînement. La moitié des joueurs sont d’origine latino, comme la quasi-totalité de l’encadrement (rien d’incroyable à Miami). L’entraîneur-chef est Diego Alonso, un Uruguayen qui a entraîné au Mexique. Il a néanmoins assuré aux joueurs qu’il allait dans le futur entraîner en anglais. Ces sessions se déroulent à la Barry University, et il est prévu que dans les jours qui viennent des futurs soient organisés à Port St Lucie et Bradenton, avant que l’Inter ne prenne ses quartiers à Fort Lauderdale entre le 7 et le 14 février, puis St Pete du 15 au 23 février avant un retour à Lauderdale pour le début des choses sérieuses. Le tout premier match officiel se déroulera le 1er mars au Los Angeles FC. Les premier matchs à domicile devrait être flamboyants, puisque ce sont les célèbres Los Angeles Galaxy (ancien club de Beckham) qui débarqueront à Fort Lauderdale le 14 mars, puis les New York Red Bulls, le 21 mars. Nos lecteurs canadiens seront aussi intéressés de connaître les dates du face à face avec Montréal : L’Inter Miami affrontera l’Impact le 17 juin 2020 à Montréal, et le 19 septembre à Fort Lauderdale.

Lockhart Stadium : 1350 NW 55th St, Fort Lauderdale, FL 33309

www.facebook.com/InterMiamiCF/

www.intermiamicf.com

Les joueurs déjà arrivés à l’Inter Miami CF :

Gardiens de but : Drake Callender, John McCarthy, Bryan Meredith, Luis Robles.

Défenseurs : Mikey Ambrose, A.J. DeLaGarza, Grant Lillard, Christian Makoun, Dylan Nealis, Alvas Powell, Dylan Nealis, Alvas Powell, Ben Sweat, Román Torres, Denso Ulysse.

Milieux de terrain : George Acosta, Luis Argudo, Jay Chapman, Lee Nguyen, David Norman Jr., Matías Pellegrini, Victor Ulloa.

Attaquants : Juan Agudelo, Julián Carranza, Jerome Kiesewetter, Robbie Robinson.