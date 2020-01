L’Impact de Montréal (et Thierry Henry) sont en Floride, et il y aura des matchs gratuits !

Comme chaque année l’Impact de Montréal passe une partie de l’hiver en Floride, principalement à St Petersburg, et pour la première fois avec son tout nouvel entraîneur, un certain Thierry Henry dont les Français ont déjà entendu quelque peu parler !!! Le Bleu-Blanc-Noir ont commencé l’échauffement à la mi-janvier à Orlando, et il va prochainement affronter cinq équipes en matchs amicaux de préparation, avant la reprise de la MLS. Apparemment certains de ces matchs en Floride seraient gratuits (une première), et au moins ceux à St Petersburg !

A noter qu’aux côtés du si expérimenté Thierry Henry, on trouve Jean-Aniel Assi, un joueur de Beauport âgé de… 15 ans !

Les matchs de l’Impact en Floride :

– 28 janvier : match à 15h contre DC United à l’University of South Florida de Tampa.

– 5 février : match à 19h contre Philadelphia Union au Joe DiMaggio Sports Complex de Clearwater.

– 8 février : contre Orlando City SC à 18h au Exploria Stadium d’Orlando.

– 12 février : Contre Nashville SC au Al Lang stadium de St Petersburg à 19h.

– 15 février : Contre les Rowdies de Tampa Bay au Al Lang stadium de St Petersburg à 19h.

L’Impact jouera ensuite le 19 février au Costa Rica le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre le Deportivo Sapriss, avant de reprendre la MLS le 29 février contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

A noter pour ceux qui habitent St Pete qu’ils pourront aussi voir jouer la nouvelle équipe Inter Miami CF : le 15 février à 16h contre Philadelphia Union, et le 22 février à 17h30 contre les Rowdies de Tampa Bay.

www.impactmontreal.com

Jean-Aniel Assi a passé les dernières minutes de l’entraînement à échanger de longs ballons avec Thierry Henry, qui l’aime visiblement bien. #IMFC pic.twitter.com/5yfdj0wRl7 — Olivier Tremblay (@olitremblay) January 19, 2020

