« Inspiré par les maîtres », c’est le titre du prochain Art Show présenté au Sagamore Hotel de Miami Beach à partir du 7 Février et dont les co-curateurs complices de cette idée lumineuse ne sont autres que la critique d’art et célèbre collaboratrice du i, Gabrielle H.B.Abada, avec Sébastien Laboureau dont le parcours illustre la passion et le savoir faire…

« Les bons artistes copient, les grands artistes volent » disait le maître incontestable, Pablo Picasso ! Cette exposition d’art présente un large éventail d’artistes contemporains qui s’inspirent de l’histoire de l’art et des anciens maîtres.

Ce nouvel Art Show du Sagamore invite le public à un fantastique voyage à travers l’histoire de l’art. De Monet à Koons, ce voyage dans le temps est le moyen idéal pour découvrir comment l’art a profondément marqué nos sociétés contemporaines.

Expo « Inspired by masters » au Sagamore Hotel de Miami Beach Expo « Inspired by masters » au Sagamore Hotel de Miami Beach

En fait, les artistes de toutes les époques se sont inspirés de l’histoire de l’art. Pablo Picasso avait une obsession pour les Femmes d’Algers de Delacroix, il en est résulté une de ses séries les plus célèbres, qui a récemment battu des records de valeur aux enchères. Il a également peint des séries entières d’après le chef-d’œuvre de Velazquez Las Meninas… De même, Andy Warhol a utilisé des images emblématiques de l’histoire de l’art pour créer certaines de ses œuvres les plus recherchées, la Cène ou La Joconde de Léonard de Vinci pour ne nommer qu’eux.

Cette exposition se veut éducative, car la lecture contemporaine met en contexte certains de ces maîtres au sein de leurs œuvres les plus emblématiques. L’histoire de l’art se renouvelle ainsi à travers ses différentes interprétations …

Le Sagamore Hotel accueillera une série de conférences sur l’histoire de l’art et proposera des visites guidées pour les enfants. Une galerie de portraits et un hommage à Baldessari seront aussi intégrés aux côtés des artistes contemporains (listés ci-dessous) et sélectionnés par les deux curateurs qui ne cesse de réinventer la nouvelle façon d’exposer et de transmettre l’histoire de l’art. Seront présentés : Speedy Graphito, Monique Lassooij, Jeff Kotons, Dan Alva, Michele Loewinger, MPM, Robert Leone, Philippe Bonan, Teepop, Miaz Brothers, Michele Planaud-Garnier, Alea Pinar du Pre, Metin Salih, Piotre, Raphael Federici, Sharon Berebichez, Tom CRiswell, Monique Lazard, Michel Tessier, Cedrik Cavalier, Philipp Hugues Bonan.

Plus d informations : www.sagamoresouthbeach.com

1671 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

