Ca n’arrive qu’en Floride : les pires faits divers du mois dernier (janvier 2020)

Ah, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas tenu cette rubrique (depuis l’été 2018 !). Mais quelques faits divers amusants nous incitent à en refaire une, avec bien des personnes qui n’ont pas froid en ce milieu d’hiver : ni les iguanes… ni les humains !

#FloridaMan est donc de retour, mais comme vous le verrez à la fin, il y a aussi eu une exceptionnelle #FloridaWoman à l’aéroport de Miami….

Iguana hounana

Chacun aura remarqué qu’un épisode un peu frais s’était abattu sur la Floride les 21 et 22 janvier, et la presse internationale a d’ailleurs particulièrement souligné le fait que les iguanes tombaient des arbres (ils perdent l’équilibre quand la température est égale ou inférieure à +6°C). Le directeur du Zoo de Miami en profite pour raconter qu’en 2018, une personne originaire d’Amérique centrale en avait saisi l’occasion pour récolter des iguanes à Key Biscayne (Miami), car dans son pays c’est un met apprécié. Et il les avait mis dans sa voiture. Seul problème, une fois dans l’auto, les iguanes s’étaient réchauffés et mis à courir partout. Et ça s’était terminé à l’hôpital !

Son patron aime Trump : il le tue à coup de truelle

Bon quasiment tout est dit dans le titre : Mason Toney, 28 ans, a été arrêté pour le meurtre de son patron, qu’il connaissait depuis l’école, William Knight, retrouvé tué à coup de truelle, son corps gisant près d’un drapeau américain, sur le chantier d’autoroute (le Turnpike) où ils travaillaient, dans la région d’Orlando.

Mason Toney is in OCSO custody for the death of 28-year-old William Steven Knight at a work site on the Turnpike. pic.twitter.com/xtTe1kcCVA — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) January 21, 2020

Un zombie attaque un policier

On fait toujours attention aux histoires de zombies en Floride, puisqu’il y en a régulièrement (il y a surtout des personnes sous méthamphétamines qui en agressent d’autres). Fox News rapporte le cas récent d’un individu à High Springs près de Gainesville, qui déambulait nu, le corps recouvert de boue. Il a donc été rapidement signalé. Quand la police est arrivé sur les lieux, Donald Watts, 38 ans, était à quatre pattes, hurlant comme un loup. Il s’est jeté sur le chien d’un policier et l’a mordu à l’oreille, se faisait mordre en retour par l’autre quadrupède.

Il vit deux semaines avec sa famille qu’il a tué

Les Todt auraient reçu peu après Noël un avis d’expulsion de la maison de location qu’ils occupaient à Celebration, la « ville Disney ». C’est le moment où le père Anthony Todt, 42 ans, aurait tué sa femme, les trois enfants et le chien. Il serait resté vivre avec les corps pendant deux semaines…

Elle construit une bombe à Walmart avec un enfant

L’agent de sécurité d’un Walmart de Tampa a patiemment observé le 11 janvier grace aux caméras Emily Stallard, 37 ans, collecter et ouvrir des produits inflammables, des projectiles et des allumettes : tous les ingrédients pour fabriquer une belle bombe qu’elle était en train de tenter de faire exploser lors de l’intervention policière. A noter qu’elle se faisait aider par un enfant.

Une femme se présente nue aux portes d’embarquement de l’aéroport de Miami

C’est sans aucun doute la superstar des faits divers du mois de janvier à Miami : une femme qui n’a à priori rien du tout à déclarer aux services des douanes !!! On la voit retirer le peu de vêtements qu’elle a sur elle en se dirigeant vers les portiques de sécurité de MIA, l’aéroport international de la ville, dans cette vidéo énigmatique enregistrée par un téléphone le 15 janvier…. Le cinéaste a écrit en commentaire ce qu’il pensait : #BecauseMiami !

Selon le quotidien Miami Herald, elle aurait été interpellée et transférée dans une unité d’observation médicale afin d’évaluer sa santé mentale.

