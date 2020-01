Send an email

Les nouvelles Lois et projets de lois en Floride pour 2020

Voici certaines décisions ou projets bons à connaître en ce début d’année 2020. Un chiffre pour commencer : celui du chômage qui est tombé à un record : 3% seulement des adultes actifs étaient inscrits au chômage au mois de décembre !

TELEPHONE AU VOLANT

Un petit rappel : depuis 6 mois il n’y a plus le droit de conduire avec un téléphone en main dans l’Etat de Floride, et depuis le 1er janvier la police dresse des contraventions.

LE TABAC POUR LES 21+

La majorité requise dans tous les USA pour acheter du tabac ou des produits dérivés (cigarette électronique…) est désormais de 21 ans minimum, au lieu de 18 auparavant.

PROTECTION DE REDLAND

Décision locale : le comté de Miami-Dade a décidé de sortir la zone des fermes de Redland (près de Homestead) de la zone d’extension urbaine du comté : elle devrait (heureusement) être dévolue à l’agriculture (n’hésitez pas à aller visiter : c’est très bien).

LEGISLATION DE FLORIDE

Depuis le 14 janvier et jusqu’au 13 mars les députés de Floride débattent et votent les nouvelles lois. Il est attendu des débats et votes (ce n’est donc pas encore voté) notamment sur :

– Un renforcement des mesures pour la protection de l’eau et sa préservation (Everglades, problèmes d’algues…), avec notamment un programme spécifique pour la surveillance de l’Indian River Lagoon.

– Des augmentations de crédits pour : le salaire des professeurs débutants, et un plus large recrutement de profs. Pour la prise en charge des problèmes de santé mentale. Pour le logement à bon marché (affordable housing). Pour les prisons d’Etat.

– Comme dans un grand nombre d’Etats Républicains, des amendements et lois vont dans le sens d’une limitation des possibilités d’avortements. En Floride, un amendement est introduit pour obliger les mineurs souhaitant avorter dans l’Etat à avoir en leur possession une autorisation parentale (ou d’un tuteur) notariée. Par ailleurs, la loi évoluerait aussi pour le corps médical qui serait alors contraint de tenter de sauver les bébés nés vivants, avec un risque de cinq ans de prison en cas contraire.

– Une interdiction pour les professionnels qui s’occupent de personnes dépendantes d’émettre d’elles-mêmes aux médecins des ordres de « do not resuscitate » (ne pas réanimer) (suite à l’affaire Rebecca Fierle).

– VisitFlorida : cette agence financée par l’Etat est ce qu’on peut qualifier « d’office de tourisme de Floride ». Si la Floride bat des records de tourisme, l’agence est décriée depuis plusieurs années, et son financement à la baisse. Certains parlementaires sont pour sa suppression, d’autres la trouve très utile. Espérons toutefois qu’il existe toujours à l’avenir une agence, celle-ci ou une autre, pour promouvoir le tourisme.

– Il y aura bien entendu des débats sur des projets de loi concernant le contrôle (et le non-contrôle) des armes à feu, comme l’an passé… mais aucune loi n’avait alors été votée.

PUBLICITE :