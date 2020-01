Infos en Bref du Courrier de Floride / Février 2020

Voici les infos en bref du Courrier de Floride de Février 2020. Pour les faits-divers c’est par ici. Pour l’agenda des sorties : c’est ici!

Naples/Ft-Myers

Damien Leroux est le nouveau responsable de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) pour la région sud-ouest (Naples/Ft-Myers).Si vous voulez rejoindre l’UFE, il est possible de contacter Damien à cette adresse email : accb.leroux@gmail.comou ce numéro de téléphone : 323-601-4949.

Shark Attacks !

Sur 64 attaques de requins non-provoquées sur l’ensemble de la planète en 2019, il y en a eu 41 aux Etats-Unis, dont 21 en Floride. Le Sunshine State passe donc devant l’Australie qui n’a eu que 11 attaques.

SUPER MARIO A ORLANDO

Ca devait arriver : un « monde » dédié à Super Mario va ouvrir à Orlando dans le parc Universal’s Epic Universe, sur le même modèle que celui créé au Japon l’été dernier.

Il arrivera un moment où il y aura tellement de mondes différents à Orlando qu’on n’arrivera même plus à les mémoriser. En attendant : attention aux champignons volants et aux lancers de tortues !

Décès de Marcel « Chinois » Salvail, homme d’affaires Québécois bien connu en Floride

Marcel Salvail, une figure du Québec et de la Floride dans les années 1970 et 1980 ; années durant lesquelles il était connu comme « Le Chinois » ou le « roi de Sorel », est décédé à la maison de soins palliatifs de Laval (Qc) à l’âge de 78 ans.

Soupçonné de faire partie du crime organisé en 1974, il avait mis les voiles vers la Floride avec son ami William O’Bront. Marcel Salvail avait néanmoins passé sa vie à nier avoir eu des activités criminelles, et il avait de très nombreux amis des deux côtés de la frontière : il était très apprécié en Floride jusqu’à aujourd’hui. Marcel Salvail avait ouvert le restaurant Le Starting Point, à Hollywood. Mais en 1983, il faisait partie des 25 personnes arrêtées lors d’un coup de filet destiné à démanteler la « filière canadienne-française » d’importation de drogue en Floride, dont il est alors suspecté être le chef, avec O’Bront. Un an plus tard Salvail était condamné à 9 ans de prison, et O’Bront à 20 ans. Marcel Salvail avait terminé de purger sa peine au Québec. Il vivait depuis longtemps à Saint-Antoine-sur-Richelieu, mais de nombreuses photos et vidéos sur Facebook montrent bien qu’il revenait en Floride avec sa femme Lise, disparue un an avant Marcel.

– Article détaillé du Journal de Montréal sur « Le Chinois »

Moxie’s ouvre à Brickell

La chaîne canadienne Moxie’s Grill & Bar ouvrira en février un restaurant au Mary Brickell Village.

Décès de Simon Abitbol

Il appréciait la Floride, et c’est le nom qu’il avait donné à sa discothèque à Nantes, créée en 1979. Le Courrier présente ses sincères condoléances à sa famille, qui réside en partie en Floride.

Liste noire des paradis fiscaux

Selon le magasine Les Echos, le gouvernement français aurait actualisé pour la première fois depuis 2016 sa « liste noire des paradis fiscaux », avec six pays (sur sept) qui en disparaissent : Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Nauru, Niue, entre autres parce qu’ils ont signé des conventions d’échange de renseignements fiscaux. Seul le Panama reste sur la nouvelle liste, entre autre en raison de nombreux cas non-renseignés après la crise des « Panama Papers ». Mais de nouveaux pays intègrent la « liste noire » (dont certains pas loin de la Floride) : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, l’île de Guam, les îles Vierges américaines, les îles Vierge britanniques, le sultanat d’Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu.

Un peu moins de Français inscrits en Floride

Il s’agit d’une petite baisse du nombre des inscrits au consulat de France à Miami (et pas d’une recension exacte) : 212 inscrits en moins au 31 décembre dernier par rapport à l’année précédente. Bien évidemment ça ne donne pas le chiffre exact, mais en dehors des années d’élections présidentielles, les Français ont tendance à moins s’inscrire. En mai il y aura les élections consulaires, si vous voulez voter, c’est donc le moment de vous inscrire sur internet : www.miami.consulfrance.org/spip.php?article5690

Bourses scolaires françaises

Une fois complètes, les demandes de bourses scolaires présentées par les familles doivent être déposées par celles-ci auprès du consulat général de France à Miami AVANT le 21 février.

www.miami.consulfrance.org/spip.php?article3709

Imbroglio d’assurances pour un Français accidenté à Miami

Jean-Emmanuel Koutouzis, restaurateur français de Bruxelles, s’est fait renverser par un taxi le 7 décembre 2019 à Miami. Plongé dans un coma artificiel en raison de ses multiples fractures, y compris au crâne, il s’est réveillé pour se voir refuser un transport médical. Selon sa femme, l’assureur belge aurait invoqué que M. Koutouzis avait traversé la route alors que les feux de circulation étaient au vert, ce qui serait considéré comme une « faute grave » en Belgique. Le Quai d’Orsay a proposé d’avancer les frais d’un rapatriement à Paris, mais la famille a préféré se cotiser pour le ramener en Belgique.

L’histoire est racontée sur le site www.francaisaletranger.fr

Le samouraï et le cancer

4 millions de vues sur Youtube, et 23000 abonnés pour Guy Tenenbaum, un Français résidant dans le comté de Broward, chez qui un cancer en phase terminale a été détecté en aout 2018 : cancer de la prostate et métastases dans les os et ganglions lymphatiques. Espérance de vie : deux ans maximum. Un an et demi plus tard, il est (heureusement) toujours parmi nous, et avec autant d’énergie qu’un « samouraï » (son surnom). Pourtant, il n’est pas passé par la chimiothérapie et les traitements conseillés, avec lequel il est assez critique. Sans juger que la démarche de Guy est médicalement bien-fondée, en tout cas c’est un bon exemple de détermination !

https://www.survivefromcancer.com/

www.youtube.com/channel/UCMOIHULFsXxY3Is8zOsp-7A/

SPORTS

HUBERDEAU SUPERSTAR

On le dit depuis sont arrivée aux Panthers de la Floride : le joueur originaire de Saint Jérôme (Qc) se dirige vers les sommets. Cette fois il y est : il réalise une saison incroyable et sème la terreur dans les défenses adverses. L’ailier gauche a été nommé première étoile de la LNH de décembre. En janvier il est devenu le meilleur pointeur de l’histoire des Florida Panthers, le précédent record étant de 419 points. Le 21 janvier, Les Bruins de Boston étaient en tête de la Conférence Est devant les deux clubs de Floride, Lightning et Panthers, mais ces deux équipes comptaient deux matchs de retard sur Boston. Montréal est en revanche totalement décroché.

LE HEAT N’AURA PLUS DE N°3

Direction le plafond pour le n°3 : le 22 février, il deviendra pour l’éternité « le numéro de Dwyane Wade ». ll y rejoindra le n°1 de Chris Bosh, le 10 de Tim Hardaway, le 23 de Michael Jordan, le 32 de Shaquille O’Neal, le 33 d’Alonzo Mourning.

LOISIRS

EXPO GUYLAINE CONQUET DURANT BLACK HISTORY MONTH

L’artiste guadeloupéenne Guylaine Conquet exposera pour la première fois ses toiles le 6 février au Studio 18 de Pembroke Pines entre 19h et 21h, dans le cadre du Black History Month, et elle tiendra une conférence pour expliquer son art et sa thématique « Just Afro ».

www.facebook.com/Studio18InPembrokePines/

MOUTONNAGE

Le Raleigh Hotel de Miami Beach expose jusqu’au 29 février dans le jardin botanique de l’hôtel des sculptures de vaches, de moutons, un gorille… réalisées par les Français Claude and François-Xavier Lalanne. C’est au 1775 Collins Avenue.

www.raleighhotel.com

REBEL REBEL…

Philippe d’Anière fut il y a bien longtemps connu sous le nom de « Phil Pressing » le batteur d’un des tout premiers groupes punks français : Starshooter. Après plusieurs vies, Phil s’est installé à Los Angeles où il restaure des bateaux (et est devenu légendaire pour ses coups de gueules (pas très politiquement corrects) sur Facebook. Du punk jusqu’à Trump, en passant par la case prison, ses vies incroyables il les raconte dans « Pressing », un récit passionnant où sur 382 pages sont évoquées les 1000 aventures d’un Français pas comme les autres en Amérique, que vous pouvez acheter sur Amazon :

www.amazon.fr/PRESSING-Philippe-dAni%C3%A8re/dp/2900096065

ROD STEWART FAIT DES SIENNES

A 74 ans, le chanteur écossais est convoqué au tribunal de Palm Beach le 5 février pour avoir mis un coup de poing dans le thorax d’un agent de sécurité au plus célèbre hôtel de la ville, The Breakers, qui lui interdisait l’accès d’une fête pour enfants le soir du réveillon.

CINEMA : CUBAN NETWORK

Le réalisateur français Olivier Assayas sort en France (le 29 janvier) son film « Cuban Network » avec Penélope Cruz et Édgar Ramírez. L’histoire : A La Havane, dans les années 1990, alors que la guerre froide touche à sa fin, le département du contre-espionnage cubain envoie cinq hommes surveiller un groupe anti-castriste basé à Miami, et responsable d’attentats sur l’ïle. Cuban Network est l’histoire vraie des « Cubans Five » ces espions qui avaient été arrêtés ici en Floride.