Les Festivals à Miami et en Floride en Février 2020

Festivals médiévaux, de rock ou d’art, le mois de février s’annonce encore une fois très éclectique à Miami et dans toute la Floride. Faites votre choix !

Du 28 janv au 1er fév à Key West : Mile0Fest (concerts)

www.mile0fest.com

Jusqu’au 29 mars : Palm Beach Winter Equestrian Festival

www.pbiec.coth.com

Les 1 et 2 fév : Artfest Fort Myers

www.artfestfortmyers.com

Le 1er février : Welcome 2 Miami Music Festival (avec Rick Ross,

Jeezy, Trick Daddy Trina…).

www.jlkc.com/event/welcome-2-miami-music-festival/

Le 1er février : Sarasota Highland Games & Celtic Festival

www.sarasotahighlandgames.com

Les 1er et 2 février : Mount Dora Arts Festival

www. mountdoraartsfestival.org

Jusqu’au 2 février à Gainesville : Hoggetowne Medieval Faire. Foire médiévale. www. hoggetownefaire.com

Du 6 au 17 février à Tampa : Florida State Fair

www.floridastatefair. com/

Du 6 au 9 février : Fort Lauderdale Greek Festival (église St Demetrios).

www. fortlauderdalegreekfestival. org

Du 7 au 9 février : Boca Raton Seafood & Music Festival

www.seafoodfestivals.com

Du 7 au 9 février : CanadaFest au Young Circle de Hollywood www.canadafest.com

Du 7 au 9 février au Hard Rock de Hollywood : Pow Wow de la tribu Seminole (gratuit).

www.semtribefairandpowwow. com/

Du 7 au 9 février à Everglades City : Everglades Seafood Festival

www. evergladesseafoodfestival.org/

Le 8 février : Everglades Day Festival à Loxahatchee au Refuge de Boynton Beach. www.fws.gov/refuge/ARM_Loxahatchee/visit/visitor_activities/EvergladesDay.html

Le 8 février : Miami Pancakes and Booze Art Show

www.pancakesandbooze.com/miami

Du 8 février au 22 mars : The Florida Renaissance Festival à Deerfield Beach. (Festival médiéval durant les fins de semaine).

www.ren-fest.com

Les 8 et 9 février à Lake Worth : South Florida Garlic Fest (avec entre autres les groupes Still Pulse et Mighty Mighty BossToneS).

www.garlicfestfl.com

Les 8 et 9 février à Davie : South Florida Folk Festival

www.southfloridafolkfest.net

Les 8 et 9 février : Lido Beach Fine Art Festival à Sarasota.

www.paragonartevents.com

Du 14 au 16 février à Miami Beach : Groundup Music Festival

https://festival.groundupmusic.net/

Du 14 au 16 février à Lake City : The Battle of Olustee Civil War Re-Enactment (reconstitution de la Guerre Civile).

www.battleofolustee.org/ forms_docs/schedule.html

Du 13 au 17 février : Miami Boat Show et Miami Yacht Show

www.miamiboatshow.com

www.miamiyachtshow.com

Du 13 au 17 février à Miami : Art Wynwood Pavilion. www.artwynwood.com

Le 14 et 15 février : Miami international Jazz Fest

www.miamiinternationaljazzfest.org

Le 14 février à Stuart : Martin County Fair

www.martincountyfair.com

Du 14 au 16 février : St. Coleman Italian Festival à Pompano Beach. Cuisine et attractions. www.italianfest. org

Du 14 au 16 février : ​Treasure Coast Pirate Fest

www.treasurecoastpiratefest.com

Du 14 au 16 février : The Jacksonville International Auto Show. Salon international de l’automobile. www.jaxautoshow. com

Le 15 février : Coral Head MusicFest à Marathon (keys).

www.coralheadmusicfest.com

Le 15 février à Ft Myers : Edison Festival of Lights

www.edisonfestival.org

Du 15 fév au 29 mars : Bay Area Renaissance Festival à Tampa. Festival médiéval.

www.bayarearenfest.com

Les 15 et 16 février à Anna Maria Island : Cortez Commercial Fishing Festival

www.cortez-fish.org/ fishing-festival.html

Du 15 au 17 février à Miami : Coconut Grove Arts Festival

www.cgaf.com

Les 15 et 16 février à Jupiter : ArtiGras Fine Arts Festival

www.artigras.org

Le 16 février : The Beer, Bourbon & BBQ Festival à Tampa.

www.tampa.beerandbourbon.com/

Du 19 au 23 février : South Beach Wine & Food Festival à Miami Beach.

www.sobefest.com

Du 21 au 23 février à Wimauma : Southern Rock and BBQ Festival

www.facebook.com/SouthernRockBBQFestivals/

Le 22 février à La Belle : Swamp Cabbage Festival

www. labelleswampcabbagefestival. org

Les 22 et 23 février : Street Painting Festival à Lake Worth.

www. streetpaintingfestivalinc.org

Les 22 et 23 février à Key West : Old Island Days Art Festival

www.keywestartcenter.com

Les 22 et 23 février : Naples National Art Festival

www.naplesart.org/naples- national

Les 22 et 23 février à Oakland Park : Polynesian Cultural Festival

www.polynesiancultureassociation.com

Les 22 et 23 février : Orlando Downtown Food & Wine Fest

www.eventsplus.radio.com/orlando/wocl/e/downtown-food-wine-fest-2020

Les 22 et 23 février : Jax Beach Festival à Jacksonville Beach. Festival de musique.

www. communityfirstseawalkmusicfest .com/

Les 22 et 23 février : The Sea-Blues Festival à Clearwater.

www. myclearwaterevents.com

Les 22 et 23 février : St Petersburg Fine Art Festival à St Petersburg.

www. paragonartevents.com

Les 22 et 23 février : South Miami Art Festival (150 artistes locaux et nationaux dans les rues de Sunset Miami).

www.southmiamiartfest.org

Du 26 fév au 1er mars : St. Petersburg Jazz Festival à St Petersbourg.

www. stpetejazzfest.com

Le 28 février : Lake Worth Midnight Sun Festival

www.midnightsunfest.org

Du 28 février au 1er mars à Lakeland : Florida Hot Air Balloon Festival

www.upupandawayflorida.com

Du 28 fév au 8 mars : Festival of the Arts BOCA à Boca Raton.

www.festivalboca.org

Du 28 février au 8 mars à Fort Pierce : St Lucie County Fair

www.stluciecountyfair.org

Les 29 février et 1er mars : The Florida Marine Flea Market à West Palm Beach. Marché aux puces marines.

www.flnauticalfleamarket.com

Les 29 février et 1er mars : West Palm Seafood Fest

www.westpalmseafoodfest.com