Fin de Canal+ International en Amérique du Nord ce 30 janvier… en attendant un éventuel retour

C’est terminé, la chaîne Canal+ International, émanation du groupe français Canal+, ne sera plus retransmise à partir de ce 30 janvier en Amérique-du-Nord où elle était présente depuis deux ans, au Canada et aux Etats-Unis (via Direct TV). Mais Canal pourrait revenir d’ici quelques temps d’une autre manière.

Les problèmes des chaînes de télévisions et des bouquets sont à priori tous du même ordre : la concurrence des applications de vidéos à la demande qui ont bouleversé le secteur, et qui sont en train de remplacer la « télévision », à mesure que les écrans deviennent « smart ».

Le bouquet Direct TV a cessé de relayer un certain nombre de chaînes, dont Canal+ International, car retransmettre des chaînes en haute définition par satellite a un coût important, à tel point qu’apparement, ça devient difficile à assumer. « On n’était pas loin d’avoir atteint les objectifs« , assure un professionnel qui travaillait pour Canal+ International, « mais ce n’était pas assez« . L’autre problème, c’est que le nombre de francophones aux Etats-Unis est important, mais limité, et qu’être sur un seul bouquet restreignait les possibilités de gagner toute la communauté.

La télé de demain sera composée de contenus et de chaînes thématiques, mais pour les chaînes généralistes, celles nées au XXème siècle, ce sera beaucoup plus difficile d’y survivre. Sauf quand elles sont propriétaires de contenus intéressants. Or, c’est le cas du groupe Canal+ qui détient un immense catalogue de film français, aussi bien anciens que nouveaux, ce qui en fait un intérêt bien réel dans le monde des « apps ». Avec du sport et des infos… Canal pourrait à l’avenir développer une app intéressante à l’international pour les « smart tvs ». La seule question est de savoir quand. Le groupe français y travaille probablement, mais la mutation est douloureuse pour les chaînes de télévision. En effet, en créant des apps et des contenus « on demand », elles s’auto-concurrencent. A noter que Canal+ international continue d’exister sur les autres continents, donc il reste au groupe à s’organiser pour revenir en Amérique.

Donc, voilà : la mauvaise nouvelle c’est que Canal+ International disparaît d’Amérique-du-Nord. La bonne nouvelle c’est que la chaine aura plus de facilité pour réapparaître à l’avenir sur les « télévisions intelligentes », dont 100% des foyers devaient être équipés avant deux ans.

www.canalplusinternational.com