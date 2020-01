Floride : la patineuse Sarah Abitbol accuse son ex-entraîneur de viol

Send an email

L’horreur. La nantaise Sarah Abitbol, 44 ans, qui vit depuis plusieurs années en Floride, championne d’Europe, dix fois championne de France de patinage artistique en couple (entre autres nombreuses médailles), publie une auto-biographie sous le titre « Un si long silence » (Editions Plon). Elle y déclare : « J’ai été violée par mon entraîneur entre l’âge de 15 et 17 ans« . Le même entraîneur aurait été dénoncé par une autre patineuse qui l’accuse de viol alors qu’elle n’avait que 12 ans. Cette patineuse-là a également dénoncé des viols d’un autre entraîneur qui a été condamné pour avoir violé six jeunes femmes. L’affaire dénoncée par Sarah Abitbol est donc très sérieuse, même si, évidemment, les faits sont prescrits. Mais leur dénonciation dans ce livre s’inscrit dans le sillage du mouvement #MeToo et la libération de la parole des victimes de violences.

Il est assez difficile d’imaginer comment des athlètes qui sacrifient tout pour leur sport peuvent ainsi être abusés dans leurs jeunes années… c’est déconcertant. « Vous avez piétiné mon âme« , dit Sarah dans son récit de ces tristes événements que ses succès et victoires n’ont jamais permis d’estomper.

Sarah Abitbol vit désormais en Floride où elle est très appréciée de la communauté expatriée. La famille y est connue de longue date, et Simon Abitbol, le père de Sarah, avait même ouvert à Nantes une discothèque fort célèbre, « Le Floride », qui est désormais dirigée par son frère. Autre drame pour Sarah, son père est justement décédé la semaine dernière.

A noter qu’une autre affaire de scandale sexuel vise en ce moment un patineur français résidant également en Floride : l’actuel champion d’Europe en couple, Morgan Ciprès (voir notre article)

