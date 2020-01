Les Sorties Cinéma du mois de Février 2020 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Films d’action, films d’horreur, films d’aventure, d’amour ou d’humour… Pour tout savoir des nouveaux films de Février 2020 dans les cinémas des Etats-Unis : c’est par ici !

Le 7 février :

Birds of Prey

Après s’être séparée du Joker, Harley Quinn rejoint les super-héros Black Canary, Huntress et Renee Montoya pour sauver une jeune fille d’un seigneur du crime tout à fait maléfique.

Un film d’action de Cathy Yan avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor

Le 7 février :

And Then We Danced

Un conte passionné de passage à l’âge adulte se déroulant dans les limites conservatrices de la Tbilissi moderne. Le film suit Merab, une danseuse de compétition qui est déséquilibrée par l’arrivée d’Irakli, un danseur avec un caractère rebelle.

Un film de Levan Akin avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili.

Le 14 février :

Sonic, The Hedgehog

Dans la ville rurale de Green Hills, un flic aide Sonic à échapper au gouvernement qui cherche à le capturer.

Un film de Jeff Fowler avec Jim Carrey.

Le 14 février :

Fantasy Island

Une horrifique adaptation de la populaire émission de télévision des années 1970 sur une île où se passent des choses mystérieuses.

Un film de Jeff Wadlow avec Maggie Q, Lucy Hale, Portia Doubled.

Le 14 février :

The Photograph

Une série d’histoires d’amour entrelacées les unes avec les autres et se déroulant dans le passé et dans le présent.

Un film de Stella Meghie avec LaKeith Stanfield, Chelsea Peretti, Issa Rae, Courtney B. Vance.

Le 14 février :

Downhill

Échappant par miracle à une avalanche lors de vacances de ski en famille dans les Alpes, un couple marié est plongé dans la confusion alors que chacun est contraint de réévaluer ses sentiments l’un envers l’autre.

Un film de Nat Faxon et Jim Rash avec Will Ferrell, Miranda Otto, Julia Louis-Dreyfus.

Le 14 février :

Ordinary Love

Un regard extraordinaire sur la vie d’un couple d’âge moyen dont l’épouse est diagnostiquée avec un cancer du sein.

Un film de Lisa Barros D’Sa et Glenn Leyburn ave Liam Neeson, et Lesley Manville.

Le 14 février :

What About Love

Deux jeunes amants changent à jamais la vie de leurs parents et leurs permettent de retrouver leur amour.

Un film de Klaus Menzel avec Sharon Stone, Andy Garcia, Iain Glen, Rosabell Laurenti Sellers.

Le 14 février :

First Lady

Katherine Morales n’est pas mariée au président, mais elle se présente pour la poste de Première Dame. Elle finit toutefois par obtenir une meilleure proposition qu’elle ne l’avait jamais imaginé

Une comédie de Nina May avec Corbin Bernsen, Nancy Stafford.

Le 21 février :

Bloodshot

Ray Garrison, un soldat décédé, est réanimé avec des super pouvoirs.

Un film de Dave Wilson avec Sam Heughan, Eiza González, Vin Diesel.

Le 21 février :

The Call of the Wild

Un chien de traîneau lutte pour sa survie dans la nature sauvage de l’Alaska.

Un film de Chris Sanders avec Karen Gillan, Harrison Ford, Cara Gee, Dan Stevens.

Le 21 février :

Brahms: The Boy II

Une famille s’installe à Heelshire Mansion, et rapidement leur jeune fils se lie d’amitié avec une très réaliste poupée dénommée Brahms.

Uno film d’horreur de William Brent Bell avec Katie Holmes, Owain Yeoman.

Le 21 février :

Emma

Basé sur le roman de Jane Austen.

Un film d’Autumn de Wilde avec Anya Taylor-Joy, Josh O’Connor, Gemma Whelan, Bill Nighy.

Le 21 février :

Greed

Une satire sur « le monde des super-riches ».

Un film de Michael Winterbottom avec Sophie Cookson, Asa Butterfield, Isla Fisher, Shirley Henderson.

Le 21 février :

My Boyfriend’s Meds

Une escapade sur une île d’une femme avec son petit ami déraille lorsqu’il oublie d’emporter ses médicaments sur ordonnance.

Un film de Diego Kaplan avec Brooke Shields, Jason Alexander.

Le 21 février :

Goldie

Goldie, une ado précoce en famille d’accueil, est aussi en guerre contre le système pour garder se sœurs ensemble. En même temps elle poursuit son rêve de devenir danseuse.

Un film de Sam de Jong avec Slick Woods, George Sample III, Danny Hoch.

Le 28 février :

Wendy

Perdue sur une île mystérieuse où l’âge et le temps ne font plus effet, Wendy doit se battre pour sauver sa famille, sa liberté et garder l’esprit jovial de sa jeunesse face au danger mortel de grandir.

Un film de Benh Zeitlin avec Tommie Lynn Milazzo, Shay Walker, Stephanie Lynn Wilson.

Le 28 février :

The Whistlers

Un policier a l’intention de libérer un homme d’affaires tordu d’une prison à Gomera, une île des Canaries. Cependant, il doit d’abord apprendre le dialecte local difficile, une langue qui comprend les sifflements… et les crachats.

Un film de Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga.

Le 28 février :

Saint Frances

Après une grossesse accidentelle devenue avortement, une nounou trouve une amitié improbable avec l’enfant de six ans qu’elle est chargée de protéger.

Un film d’Alex Thompson avec Kelly O’Sullivan, Charin Alvarez, Braden Crothers.

