Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Février 2020

Des dinosaures à Fort Lauderdale ? Un marathon à Miami ? Une course de zéro kilomètre à Key West ?!!! Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Février 2020 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions.

Voir aussi en février nos articles sur ces événements majeurs :

Le 9 février : 92e cérémonie des Oscars Soirée télé (sur ABC) à 20h (EC) avec les traditionnelles récompenses de l’Academy Award reviennent, avec entre autres, dans la catégorie « Meilleur film international », le film français « Les Misérables » et le film franco-sénégalais « Atlantique ». www.oscar.go.com/

MONROE COUNTY

Le 29 février :

0.0K Cow Key Channel Bridge Run

Voici la seule course « 0.0K » du monde, mais pas la moins fatigante vu qu’il faut courir déguisé en vache sur le pont entre Key West et Cow Key. Entre 10h et 14h, c’est la 8e édition de ce qui est en train de devenir une des excentricités habituelles de Key West !

www.cowkeybridgerun.com

BROWARD COUNTY

Le 1er février :

A Conversation With Ellen

La comédienne et présentatrice Ellen DeGeneres vient parler à son public au :

Hard Rock Live

1 Seminole Way – Hollywood, FL 33314

www. seminolehardrockhollywood.com/ events

Les 30 janv et 1er fév :

Madama Butterfly

Le Florida Grand Opera amène Puccini sur la scène du :

BROWARD CENTER

201 SW Fifth Ave – Fort Lauderdale , FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/fgo1920-madama- butterfly

Les 1er et 2 février :

Flower Show And Plant Sale

C’est le rendez-vous annuel pour les amateurs de plantes dans le Garden Center de :

Hugh Taylor Birch State Park

3109 E. Sunrise Blvd – Fort Lauderdale, FL 33304

www.flgc.org

Le 1er février :

South Florida Chamber Ensemble Series

Un programme musical en soutien à la réforme des prisons : des œuvres musicales qui ont été composées en prison.

BAILEY CONTEMPORARY ARTS

41 Northeast 1st Street – Pompano Beach, FL 33060

www.baileyarts.org

Du 25 janvier au 25 mai :

Walk Among The Dinosaurs

Il s’agit d’une des grandes expos voyageantes d’une ville à l’autre, et qui émerveillera les petits et les grands au :

Museum of Discovery and Science

401 SW 2nd Street – Fort Lauderdale, FL 33312

www.mods.org/exhibits/ expedition-dinosaur/

Jusqu’au 26 avril :

Expo Innerspace

Une grande expo interactive destinée à inspirer les visiteurs, basé sur le concept japonais de “Ikigai” : la raison d’être. Ca plaira à tous, mais surtout aux plus jeunes, comme c’est au :

Young At Art Museum

751 S.W. 121 Ave. – Fort Lauderdale, FL 33304

www.youngatartmuseum.org

Du 2 février au 27 mars :

Exposition Yves Gabriel

Yves Gabriel, peintre haïtien de Floride, croit que nous avons l’agilité de débloquer en nous un potentiel entier et complexe, en trouvant des chemins artistiques :

BAILEY CONTEMPORARY ARTS

41 Northeast 1st Street – Pompano Beach, FL 33060

www.baileyarts.org

Le 23 février :

Mardi Gras Celebration

Comme chaque année, le centre de Hollywood va s’animer avec festival et parade, avec musique live, marching bands, et le concours de costume du Roi et de la Reine, mais aussi plein de vendeurs de rue.

www. hollywoodflmardigras.com

COLLIER COUNTY

Le 8 février :

Cars on Fifth

De 10h à 16h la plus célèbre rue de Naples accueille près de 600 voitures de collection, dont 125 Ferraris.

www.fifthavenuesouth. com

Le 16 février :

Paradise Coast Half Marathon

Revoici le semi-marathon de Naples :

www.paradisehalf.com

Le 22 février :

Mardi Gras à Naples

Des groupes de jazz, des food trucks, et bien sûr des perles et des masques : entre 16h et 22h à :

North Collier Regional Park

15000 Livingston Rd. Naples, FL 34109

MIAMI DADE COUNTY

Jusqu’au 8 février :

Expo Seth Cameron

The Fair Mountain, c’est le nom de cette expo de onze gouaches sur papier où le peintre américain (né en 1982) relate une fable sur le monde naturel et notre relation avec lui… et notre habilité à souvent le détruire et le reconstruire.

Nina Johnson Gallery

6315 NW 2nd Ave, Miami, FL 33150

www.ninajohnson.com/ exhibitions/seth-cameron-the- fair-mountain

Jusqu’au 16 février :

The Cubans

Quand un drame familial « à l’américaine » est « miamisé », ça donne une plongée théâtrale passionnante dans l’identité cubano-américaine. Ca se passe sur la scène du :

COLONY THEATRE

1040 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.colonymb.org/the- cubans

Le 6 février :

Taste of the Garden

C’est le rendez-vous annuel des gastronomes pour une soirée (18h30 à 21h30) de mets préparés par des chefs de la Magi City dans les :

MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN

2000 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org/ calendar/tickets

Le 9 février :

Fly with Miso

Après dit ans à importer Vienne vers Ocean Drive, le Miso (Miami Symphony Orchestra) va désormais faire voler son public pour une série de concerts qui passeront par Londres, Paris, Rome, Prague, Budapest, Athènes et Berlin (pour commencer). Le tout… en musique maestro !

ARSHT CENTER

11300 NE 2nd Ave. – Miami Shores, FL 33161

www.themiso.org

Le 7 février :

La vie et l’héritage d’Isadora Duncan

En cette année célébrant la vie de la danseuse, venez découvrir son héritage lors ‘une lecture (gratuite) à 13h30, organisée par Dance Now! au :

LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX

212 NE 59th Terrace – Miami Beach , FL 33137

www. littlehaiticulturalcenter.com

Le 9 février

Miami Marathon (et semi)

Allez allez, on s’échauffe et on s’élance : plus de 25000 personnes provenant de plus de 80 pays vont parcourir l’inoubliable Marathon de Miami. Il y a aussi un semi, un 5K, des courses pour les enfants… et une grosse ambiance autour de :

AMERICANAIRLINES ARENA

601 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.themiamimarathon. com

Les 13 et 14 février :

Leoni Torres en concert

En tournée américaine « Amor Bonito Us Tour », le chanteur cubain s’arrêtera pour une St Valentin à Miami, et en l’occurence au :

THE FILLMORE

1700 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.fillmoremb.com

Le 14 février :

Sous les étoiles avec Emily Estefan

Le Coconut Grove Art Festival débutera par une fabuleuse soirée de St Valentin au son des rythmes d’Emily !

PEACOCK PARK

2820 McFarlane Road – Coconut Grove, FL 33133

www.cgaf.com/friday- night-concert

Le 15 février :

Illusions and Beyond

Une soirée de magie et d’illusions avec aussi des acrobaties de cirque et des chorégraphies étonnantes durant cette production de Justino and Daniela qui est déjà passée par 45 pays différents !!

GATEWAY PARK

151 Sunny Isles Boulevard – Sunny Isles Beach, FL 33160

www. illusionsandbeyond.com

Le 15 février :

La Traviata

Voici Verdi qui revient pour une soirée majestueuse sur la scène du plus dynamique jardin de Miami, et qui sera chanté par le MLO (Miami Lyric Opera) :

PINECREST GARDENS

11000 Red Road- Pinecrest, FL 33156

www.miamilyricopera.org/? page_id=11137

Le 15 février :

Concert de Rex Orange County

Et le talent pop explosera sur les planches de :

THE FILLMORE

1700 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.fillmoremb.com

Le 16 février :

Concert de Misha Dacic

Toujours si apprécié depuis ses débuts à Miami en 2003, et après des tournées en Europe, Israël ou au Japon, revoici le pianiste sur la scène du :

CULTURAL CENTER

3385 NE 188th Street – Aventura, FL 33180

www.mishadacic.com

www.aventuracenter. org

Du 20 février au 24 mai :

Les imprimés de Jacob Lawrence

« Histoire, travail et vie » : cette expo itinérante explore les trois thèmes chers à Jacob Lawrence, spécialement sur l’œuvre graphique de l’artiste de Harlem (New-York City), avec des travaux réalisés entre 1963 et 2000.

Lowe Art Museum

1301 Stanford Drive, Coral Gables, FL 33124

www.lowe.miami.edu/ exhibitions/current— upcoming/jacob-lawrence/ index1.html

Le 21 février :

Sounds of Little Haïti

Grande fête musicale (et culinaire) le 3e vendredi du mois de 18h à 22h sur la scène du :

Little Haïti Cultural Complex

212 NE 59th – Miami, FL 33137

www.facebook.com/ LHCCMiami/

Le 22 février :

Concert de Jon Secada

Vous êtes prêts pour les rythmes cubains ? Jon Secada vient accompagné de son Big Band chanter le répertoire de l’inoubliable Beny Moré pour une soirée chaude chaude chaude sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org

Les 22 et 23 février :

Tenth National Chopin Piano Competition

Ce sont les étapes préliminaires à cette compétition qui se déroule tous les 5 ans, et qui permet aux jeunes pianistes de gagner des prix. Pour le public, c’est gratuit !

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W Flagler St – Miami, FL 33135

www.chopin.org/ competition-events

Du 27 février au 30 mai :

Expo Meleko Mokgosi

« Votre voyage en Afrique » : c’est le thème de cette expo de grands tableaux peints par Meleko Mokgosi, artiste originaire du Botswana mais résidant à New-York City. Ca se passera au :

PAMM

1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.pamm.org/ exhibitions/meleko-mokgosi- your-trip-africa

PALM BEACH COUNTY

Du 14 au 23 février :

Delray Beach Open

Le tournoi international de tennis revient, avec toujours plus de 60 000 spectateurs, et une belle brochette de joueurs connus : il devrait au moins y avoir cette année Juan Martin del Potro, Kei Nishikori, Milos Raonic ou encore Nick Kyrgios

Delray Beach Stadium & Tennis Center, 201 West Atlantic Avenue, Delray Beach, FL 33444

www.yellowtennisball. com

https://youtu.be/NKKnb_-8Rf4

Du 22 février au 22 mars :

Entraînements de baseball

C’est l’entraînement de printemps, avec comme chaque année des rencontres amicales passionnantes. Les Houston Astros et les Washington Nationals seront basés au Ballpark de West Palm Beach, alors que les Miami Marlins et les St. Louis Cardinals seront au Roger Dean Stadium de Jupiter.

www. rogerdeanchevroletstadium.com

www. ballparkpalmbeaches.com

Du 24 fév au 1er mars :

Honda Classic

Keith Mitchell sera de retour pour défendre son prestigieux titre au PGA National pour cet événement majeur du golf !

400 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens, FL 33418

www.hondaclassic.com

Au programme du

KRAVIS CENTER

de West Palm Beach

www.kravis.org

Jusqu’au 16 février :

Hamilton

Comédie musicale sur le bras droit de George Washington.

Le 16 février :

Danse : Sleeping Beauty

Par le Paris Ballet Conservatory de Jean-Hugues Feray.

Le 17 février :

Russian State Symphony Orchestra

Le 18 février :

Academy of St Martin in the Fields Orchestra

Avec Joshua Bell à la baguette et au violon.

Le 18 février :

50 ans de Rock N’ Roll

De Chuck Berry aux Beatles, c’est du rock en version Broadway !

Le 19 février :

De Gershwin à Jimmy Webb

Et c’est Michael Feinstein qui conduira le Kravis Center Pops Orchestra

Le 21 février :

Firebird

C’est Miami City Ballet qui vient enflammer les planches de Palm Beach !

Le 23 février :

West-Eastern Divan Ensemble

Le 28 février :

Il Barbiere Di Siviglia

Présenté par le Palm Beach Opera

