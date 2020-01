Les réunions francophones en février 2020 à Miami et en Floride

Voici plusieurs dates de réunions importantes organisées par les associations ou chambres de commerce francophones à Miami et en Floride durant le mois de février 2020.

Portes-ouvertes à Desjardins Bank

La banque vous propose une après-midi de conférences en français le 19 février de 13h à 16h30 consacrée au thème de l’immobilier en Floride. Cela se déroulera au Signature Grand : 6900 W State Rd 84 à Davie. Renseignements et inscriptions : Enflorideavecdesjardins.com

MIAMI

Belgian Mondays vous fait découvrir chaque premier lundi du mois un établissement sympathique de Miami Dade, pour une soirée non moins sympathique. En février le premier lundi tombe le 3.

www.facebook.com/belgianmondaysmiami/

MIAMI

Conférence « optimisez votre patrimoine depuis les Etats-Unis », avec entre autres la société Jade Fiducial, le 6 février à 18h au bureau de la FACC : 100 N. Biscayne Blvd à Miami. www.faccmiami.com

ORLANDO

Soirée galettes à l’Alliance Française le 1er février à 19h, en présence d’artistes : 1516 E. Colonial Drive, Suite 120 Orlando, FL 32803

www.aforlando.org/pdf/galettes2020.pdf

ST PETERSBURG

Fête de la chandeleur organisée par l’UFE Tampa Bay (Union des Français de l’Etranger) de 17h à 22h au Marquise Café, 2525 South Pasadena Ave S, St. Petersburg 33707

www.facebook.com/events/2930546423636722/

Par ailleurs, l’UFE Tampa Bay a lancé un site internet : www.ufetampabay.com

ST PETERSBURG

Les activités sont toujours aussi nombreuses au Club Canadien Franco-Américain (CCFA) avec entre autres des samedis très animés :

– 1er fév : Soirée dansante avec DJ.

– 15 fév : Gala de la St Valentin.

– 29 fév : Saturday night fever

Contact : infos@leccfa.club

www.leccfa.club/calendrier

PINELLAS COUNTY

Le Cercle Français tiendra sa réunion de février le 16 à 13h.

www.CFPinellas.com

PEMBROKE PINES

Les activités du Club Richelieu ont repris le mois dernier, dont les fameux pique-niques musicaux. Les prochains se dérouleront le :

– 5 février : avec Carl Gauthier & Doc Lapointe

– 12 février : Christiane Thibault

– 19 février : Alain Thériault

– 26 février : Sylvie Brisebois et Yvan Lorain (journée hot-dog).

Apportez vos lunchs, chaises et parasols, et 3$ pour le prix d’entrée ! Ca se passe au Pembroke Park Preserve : 3115 SW 52nd Avenue Pembroke Park, Floride 33023.

Renseignements auprès de Sylvain Frétigny au (954) 925-0090.

Sous la responsabilité de Sylvain, président du Club Richelieu de la Floride Sud et de Maurice Lafond, au volet musical, le pique-nique est une activité appréciée de ses participants. Que ce soit pour y entendre de la musique, danser ou jouer à la pétanque, ce rendez-vous hebdomadaire est une occasion en or pour s’amuser et rencontrer des francophones ! Rappelons que le Club Richelieu de la Floride Sud est un organisme sans but lucratif qui a pour mission première de supporter les familles et enfants démunis du sud de la Floride.

www.facebook.com/clubrichelieufloridedusud/

PALM BEACH COUNTY

Entre autres rendez-vous à l’Alliance Francophone des Palm Beaches :

– Le 2 février : fête de la chandeleur à Boca Raton

– Le 3 : conférence

– Le 5 : spectacle avec Richard Abel à Lake Worth

– Le 7 : Wine Tasting à Palm Beach

– Le 21 : Assemblée générale, puis visite du Norton Museum

– Le 25 : soirée restaurant our Mardi Gras à Palm Beach Gardens.

www.francopb.org/fr/calendar

LAKE WORTH

Le Club Canadien-Français de Lake Worth aura deux événements majeurs en février : le tournoi de golf François Tisi à Poinciana le 16 février, et une excursion au Casino le 17 février.

www.ccflw.org

HALLANDALE

Spectacles au Club Tropical :

– Du 4 au 6 février : Les immortels

– Du 11 au 14 : Grégory Charles

– Du 18 au 20 : Peter Macleod

– Du 25 au 27 : Guylaine Tanguay

CINE-CLUB

En plus des film mentionnés ci-dessous, plusieurs films français seront programmés à l’University of Tampa en février :

www.ut.edu/campus-life/master-calendar#/

Je ne rêve que de vous

(An Irrepressible Woman)

En 1940, Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier son destin à celui tragique de l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence alors qu’il est menacé par l’arrivée au pouvoir des artisans de la Collaboration.

Un drame historique de Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Émilie Dequenne, Mathilda May, Jérôme Deschamps, Philippe Torreton

– Le 10 février à 13:30 au Cinépolis de Jupiter

Les Misérables

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.

Un film de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga.

– A Coral Gables à partir du 31 janvier au Tower Theater et au Art Cinema.

Zombi Child

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille.

Un film fantastique de Bertrand Bonello avec Wislanda Louimat, Louise Labeque, Sayyid El Alami.

– A Coral Gables à partir du 28 février au Bill Cosford Cinema de l’UM.

