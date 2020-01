En Marche lance un appel aux Français de Floride pour les élections consulaires

Fin décembre, La République en Marche (LaREM, parti du président Macron) a désigné Benoît Duverneuil, résident de Boynton Beach, comme tête de liste pour les élections consulaires françaises en Floride.* Toujours dans l’aspect « participatif » affiché par En Marche, l’équipe de campagne appelle les Français de la circonscription à se mobiliser pour ces élections et à les rejoindre sur la liste électorale (mieux vaut faire vite, il n’y a que sept places), l’équipe de campagne et le comité de soutien. « Je souhaite m’assurer que cette liste paritaire sera la plus représentative de la diversité et de la répartition géographique des Français installés dans notre circonscription », explique Benoît Duverneuil. « Il ne s’agit pas de faire des calculs électoraux ni même de nouer des alliances, l’enjeu c’est de rassembler le plus largement possible et d’être force de propositions. Nous ne pouvons pas nous permettre 6 ans de plus d’immobilisme et d’entre-soi”.



* La circonscription consulaire comprend aussi : les Bahamas, Porto Rico, îles Caïmans, Turques et Caïques et les îles Vierges américaines

COMMUNIQUE DE PRESSE :

30 Janvier 2020 – Benoit Duverneuil et La République En Marche invitent toutes les forces vives de la circonscription de Miami (Floride, Porto-Rico, Bahamas, îles Caïmans, Turques et Caïques et les îles Vierges américaines) à rejoindre la liste et le projet du mouvement de la majorité présidentiel pour les élections consulaires 2020.



La République c’est vous ! Engagez-vous pour les français établis hors-de-France!

Du 8 au 14 mai, puis le 16 mai 2020, les français inscrits sur les listes électorales consulaires seront appelés aux urnes pour élire plus de 400 élus locaux, dont 4 dans notre circonscription.

Pendant les 6 ans de leur mandat, ils représentent au plus près de chacun d’entre vous, la communauté française à l’étranger et sont des acteurs facilitant le lien entre vous et votre ambassade et/ou votre consulat mais aussi avec vos parlementaires élus à l’étranger (11 députés et 12 sénateurs).

Vos élus participent à l’attribution des bourses scolaires, des aides sociales, ou encore soutiennent les dispositifs de formation professionnelle des Français à l’Étranger. Ils siègent aux conseils d’établissement des écoles françaises pour y défendre les intérêts des familles. Ils peuvent être consultés sur toutes questions relatives à la communauté, de la sécurité à l’économie en passant par la culture.

Mais si le conseiller consulaire a un rôle local, sa mission est aussi politique puisqu’il est Grand Électeur des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.



Liste électorale, équipe de campagne et comité de soutien

Parmi la première vague de nominations, La République En Marche a choisi de désigner Benoit Duverneuil pour conduire une liste dans la circonscription de Miami.

Le mouvement lancé par E. Macron s’est fixé pour objectif de renouveler les visages de la vie publique et de changer notre façon de faire de la politique. C’est pourquoi aujourd’hui, nous lançons un appel auprès de vous, Françaises et Français de l’Étranger à s’engager sur nos listes, dans nos comités de soutien, ou en tant que bénévole dans l’équipe de campagne. L’engagement au sein de sa communauté est essentiel pour épauler nos compatriotes les plus en difficulté, accompagner le développement des écoles françaises ou simplement élire des représentants au Sénat qui défendront vos idées pour la France.

Depuis plusieurs semaines déjà, Benoit Duverneuil et l’équipe de campagne organisent des consultations individuelles avec des responsables éducatifs, culturels et associatifs, des chefs d’entreprises, et des citoyens motivés par l’idée d’une diaspora organisée et efficace afin de les sensibiliser et de les impliquer dans la campagne :



“Je souhaite m’assurer que cette liste paritaire sera la plus représentative de la diversité et de la répartition géographique des Français installés dans notre circonscription. Il ne s’agit pas de faire des calculs électoraux ni même de nouer des alliances, l’enjeu c’est de rassembler le plus largement possible et d’être force de propositions.

Nous ne pouvons pas nous permettre 6 ans de plus d’immobilisme et d’entre-soi”.

Il ajoute que “l’étiquette LaREM n’est pas une obligation tant que nous partageons des valeurs de progrès et une ambition nouvelle, plus proche des préoccupations de nos concitoyens, et donc mieux à même de représenter les français de l’Étranger.”



Inscriptions sur les listes électorales

Pas encore inscrit(e) sur les listes électorales consulaires ? Vous avez changé d’adresse et il se peut que vos coordonnées ne soient plus les mêmes?

Il est encore temps de vous inscrire ou de mettre à jour vos coordonnées sur service-public.fr. Cela ne prend que quelques minutes : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307





Vote Electronique

Le vote électronique vient d’être homologué par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Conformément aux voeux du président de la République, les Français de l’étranger auront le choix de voter non seulement à l’urne ou par procuration, mais également par internet pour élire leurs représentants en mai 2020. Pensez donc à mettre à jour vos coordonnées mail et téléphonique.

Contacts – Équipe de Campagne :

Tel: +001 (954) 562 5370

bduverneuil@gmail.com

www.facebook.com/EnMarcheFloride/

www.en-marche.fr

