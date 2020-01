S’il est une entreprise francophone qui progresse vite, c’est bien « Richard’s Family of Lodgings ».

Ouvert en 1990 par Richard Clavet, ce dernier, depuis lors, n’a eu de cesse de développer sa vision pour son quartier de Hollywood/Hallandale, et toujours avec succès. Ces dernières années, par exemple, il est passé de sept bâtiments (100 unités) en 2011 à 18 bâtiments (plus de 200 unités) en 2019. Et ce n’est probablement pas fini.

Richard’s Motel ne cesse de s’agrandir à Hollywood (Floride) Richard Clavet (au centre) le fondateur de Richard’s Motel

Après l’acquisition de trois complexes dont le Green Seas Motel ces dernières années, Richard vient d’ouvrir un nouveau parc où les locataires vont pouvoir se réunir et tenir des activités de groupe. Il a été inauguré par un brunch le dimanche 19 janvier dernier ! Richard érige différents parcs et lieux de rassemblements dans ses immeubles avec de magnifiques aménagements paysagers tropicaux, mais effectue principalement des activités réunissant tous les occupants de ses complexes au Parc de l’Amitié situé non loin de l’Accueil principal (coin Plunkett Street et US-1 à Hollywood). 5 à 7, Hot dog party, jeux de shuffleboard, baboche et autres sont organisés par des bénévoles dénommés Le Club des Amis du Richard Motel. 30 ans de croissance et toujours une proximité unique des nombreux clients snowbirds Québécois.

www.richardsmotelentertainment.com/fr/1er-brunch-au-green-seas-motel-pour-les-clients-de-richards-motel/

