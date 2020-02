Votre agent et courtier immobilier à Tampa, Clearwater et St Petersburg (Floride) : Valérie Jarnberg

Ah, Tampa, sa baie et ses plages de sable blanc ! C’est aussi et surtout une agglomération de près de 3 millions d’habitants, qui ne passe pas tout son temps à la plage, et qui fait se développer la ville à grande vitesse. Et, pour répondre aux nombreuses demandes sur l’immobilier : il y a Valérie Jarnberg !

Valérie est originaire d’une région avec un peu plus de reliefs : le Jura (France) ! Elle a étudié à Macon, avant de devenir assistante de français dans une école de Saint Paul (Minnesota). « En parallèle, je prenais des cours à l’Université, et j’y ai rencontré mon futur mari. Nous avons emménagé à Paris, où je suis devenue hôtesse de l’air pour Air France, et puis un jour nous avons cherché dans quel endroit de Floride nous serions le mieux pour élever une famille. » Et devenez où ils ont jeté leur dévolu ? Entre St Petersburg et Clearwater !

« La qualité de vie est exceptionnelle : il n’y a pas d’embouteillage, et tu es à 30 minutes de tout, quelle que soit la période de l’année. Nos villes ont encore trop la réputation d’être des « endroits pour touristes ». Ce n’est pas aussi vrai qu’à Miami Beach : chez nous, non seulement les touristes sont répartis sur une côte immense, mais en plus les villes ont toutes démultipliées leurs activités professionnelles. Il y a beaucoup de business dans le comté de Pinellas et dans celui de Hillsborough. Personnellement, je me suis donc lancée dans l’immobilier en 2007, et l’année suivante au moment de la crise, je me suis spécialisée dans les « short sales » : énormément de Français et de Canadiens ont alors acheté en Floride ! C’est comme ça que j’ai commencé, mais le marché a évolué, comme chacun le sait, pour redevenir stable et à un niveau bien plus élevé. »

LES FRANCOPHONES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

« Oui, pour les francophones ça progresse. Nous avons beaucoup d’investisseurs français et canadiens. Au niveau des Canadiens, avec le taux de change ça a un peu freiné partout aux USA : il y a plus de vendeurs que d’acheteurs. Mais c’est évidemment temporaire ; on a l’impression qu’ils achètent quand même plus facilement sur la côte ouest maintenant car les prix sont très compétitifs ! Une particularité : nous avons aussi beaucoup de ressortissants belges dans la région !

TOUT SE VEND

Dans ce petit paradis, Valérie est courtier à Century 21, où elle est associée, entre autres, avec son fils de 24 ans, Alex ! « Il m’est d’une aide précieuse, notamment pour tout ce qui touche aux nouvelles technologies, afin d’offrir à nos clients une présentation optimisée des maisons et des appartements. Beaucoup vivent au Canada et en France, et ainsi ils peuvent avoir une vision en temps réel des propriétés et en faire une « pré-visite » virtuelle, et ainsi se décider à temps, même s’ils sont loin. » Ceux-là sont souvent des investisseurs, puisque la Tampa Bay, en raison de son développement rapide, est l’un des meilleurs endroits pour investir en Floride, en tout cas si on souhaite un taux de rendement optimal. « Et ceux qui souhaitent faire des flips intéressants, eux ils se concentrent de plus en plus sur notre région ! Mais autrement tous les types de biens sont en vente ici. Pour ce qui est en dessous de 200 000$, ça part comptant. Les maisons au dessus d’un million se vendent aussi bien également, après quelques années de latence dans ce marché du luxe suite à la crise de 2008. Les condos se vendent pour leur part plutôt durant l’hiver, quand les Snowbirds sont avec nous. C’est un marché un peu plus compétitif, vu qu’un condo ressemble beaucoup à celui d’à côté. Voilà pour les biens : il n’y a pas beaucoup de listings dans la région en ce moment, car ça s’échange très vite et, surtout, c’est bien moins cher quand dans la région de Miami. »

C’EST BIEN… PRESQUE PARTOUT !

Et quels sont les endroits à privilégier ? « Pour faire des affaires, des endroits comme le comté de Pasco, au nord, autour de New Port Richey. Ça monte très vite en ce moment, et il y a un grand nombre d’affaires possibles. Au sud de Tampa, vous trouvez Appolo Beach, qui se transforme aussi énormément. Mais même à St Petersburg ou Clearwater Beach c’est le cas. » Et c’est vrai qu’à St Pete, ça a beaucoup changé en 10 ans : la ville a désormais une université, un nouveau pier, des musées et plein d’événements culturels et sportifs. Pour Clearwater, il vaut mieux privilégier la « beach », car côté ville c’est un peu désert.



Il y a même des endroits très luxueux comme Snell Isle (au nord de St Pete), Belleair et puis tout le bord de mer est jalonné de propriétés aux prix assez élevés. Sur Tampa, il y a Davis Island ou South Tampa qui sont magnifiques, même s’il n’y a pas la plage là-bas : c’est quand même assez proche et la ville se développe énormément. »

Pour contacter Valérie Jarnberg :

727 793 8111

www.valeriefloridarealty.com

valerie.jarnberg@gmail.com