Votre agent immobilier à Deerfield Beach, Pompano Beach, Boca Raton (dont le Century Village de Deerfield) : Gilles Alix

Si vous avez besoin d’acheter ou de vendre une maison / appartement / condo dans le nord de Broward ou le sud du comté de Palm Beach : appelez Gilles Alix. Originaire de Montréal, Gilles est arrivé en Floride en 2001, après une première carrière dans l’exportation de bois. « Je me suis mis à l’immobilier en 2004 à Fort Lauderdale, puis je suis venu habiter et travailler à Deerfield Beach en 2010. » Et ici, ça bouge beaucoup, avec la ville de Boca Raton qui devient de plus en plus vivante, et les alentours de Deerfield et Pompano qui attirent de plus en plus de monde, notamment des Québécois. »

Et les taux de change n’ont pas dissuadé les étrangers d’acheter ? « C’est certain que beaucoup ont vendu ces dernières années », constate Gilles Alix, « mais ça n’empêche pas que le volume d’achat est très élevé. Les Canadiens investissent 3,7 milliards de dollars par an en Floride, ce n’est pas rien. Il y a certainement moins de Canadiens à avoir les moyens de financer des biens de luxe aux Etats-Unis, mais pour des appartements ou maisons plus modestes, la demande est toujours forte. A cela, il faut ajouter le fait que le nord du comté de Broward est à la mode chez les Québécois. Allez voir les plaques minéralogiques sur les plages de Pompano ou Deerfield… durant l’hiver c’est vraiment en train de devenir comme Hollywood. Les statistiques de VisitFlorida montrent aussi une augmentation globale des Canadiens. Pour résumer, certaines personnes qui avaient acheté au moment de la crise, et qui sont désormais âgées, celles-là peuvent être intéressés pour vendre, mais ça n’empêche pas les plus jeunes d’arriver ! »

Et quel genre de biens achètent-ils ? « Beaucoup aiment les « gated communities », les « 55 et plus » comme Century Village : c’est pas cher, c’est très pratique et avec beaucoup d’activités. Mais ensuite, ils choisissent aussi d’autres lieux parce qu’ils apprécient l’environnement. Il y a ceux qui aiment les centres–villes comme celui de Boca, ceux qui ont besoin d’un anneau pour leur bateau, ceux qui veulent voir la mer, ceux qui préfèrent la rivière, sans parler des golfeurs qui parfois apprécient aussi d’être proches de leurs parcours préférés. L’avantage en Floride, c’est qu’on peut trouver tout ça à peu près dans chaque ville : c’est une question de choix, et il faut le bon agent immobilier pour bien guider les gens vers les bonnes affaires. » Et y a-t-il toujours des aubaines dans les environs ? « Il en reste un peu sur le Nord-Broward, mais ce n’est pas une généralité. A long terme, en revanche, une ville comme Pompano va prendre de la valeur, c’est certain. Ceux qui veulent faire du « flipping » peuvent s’y intéresser : je pense que c’est une bonne place pour investir en Floride.

CENTURY VILLAGE : L’ENDROIT FAVORI DES QUEBECOIS

Il y a bien des endroits francophones dans le comté de Broward, mais alors le « CVE » (Century Village East) de Deerfield Beach, c’est vraiment un endroit particulier. Il s’agit d’une ville 55+, ce qui n’est pas un problème pour la plupart des Snowbirds qui sont retraités. « Aujourd’hui, sur les 8000 condos du CVE, des milliers appartiennent à des Québécois ou à d’autres francophones canadiens : il y a plus de 2000 adhérents à l’association francophone. » Les condos en vente sont entre 50 000 et 200 000 dollars, c’est à dire très bon marché vu la qualité de l’endroit. « Les gens recherchent parfois une certaine sécurité quand ils sont en Floride, mais en fait, la sécurité, ils l’apprécient surtout quand ils ne sont pas là pendant six mois : ils apprécient de retrouver leur propriété dans le même état qu’ils l’avaient laissée. Mais les raisons principales pour lesquelles ils apprécient le Century Village, ce sont toutes les activités ludiques, sportives, festives qu’on peut y trouver. Il y a plusieurs salles de spectacles, dont une de 1500 places ; il y a 16 piscines dont une est couverte, et je vous laisse imaginer le reste : vous êtes à 5 minutes de la belle plage de Deerfield, juste en face du beau parc de Quiet Waters, avec des golfs autour… sans parler de l’Alliance francophone qui organise beaucoup de choses. » Et quand vous regardez quels journaux sont distribués dans les distributeurs du Century Village : la moitié sont des publications francophones… Ça veut tout dire ! « Une fois acheté, ça vous coûte en moyenne 400$ de charges par mois, plus 1000$ de taxes… c’est un prix très attractif pour un paradis tropical ! »

UN AMOUREUX DE LA NATURE

Outre son expertise dans le domaine de l’immobilier, Gilles Alix a toujours été un grand amoureux de la nature. « J’ai beaucoup pratiqué la chasse et la pêche au Canada, j’adore aussi le ski, mais en Floride, c’est beaucoup plus difficile », plaisante-t-il. Il aime aussi jouer au tennis, quatre ou cinq fois semaine. Il trouve toutefois son bonheur dans les parcs nationaux et d’état : « La faune et la flore de Floride sont magnifiques, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les découvrir, et pour moi, c’est un cadre magnifique pour faire du sport à l’extérieur ! »

Gilles Alix

Preferred Properties

1898 E West Hillsboro Blvd., Deerfield Beach, FL 33442

954-609-3896

Email : gaalix@comcast.net

www.galix.ppirealty.com