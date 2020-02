Spring Break 2020 aux USA : un mois de fêtes et de dance music à Miami (Floride) et ailleurs !

Le mois de mars est traditionnellement celui de Spring Break aux Etats-Unis. Comme chaque année, des millions d’étudiants prendront la route du sud durant ces vacances pour participer à des fêtes gigantesques sous le soleil du sud. La Floride – et tout particulièrement Miami et Fort Lauderdale – sont des destinations privilégiées… et les festivités cette année s’annoncent une fois de plus explosives !

Spring Break en dehors des USA…

La célèbre station balnéaire de Cancun au Mexique est une destination réputée pour Spring Break, mais il y a aussi Freeport (malheureusement touché par un ouragan à l’automne dernier) et Nassau aux Bahamas ou encore Punta Cana en République Dominicaine.

Néanmoins, la plupart des étudiants américains restent « au pays ». Ils sont nombreux à la Nouvelle-Orléans bien entendu, qui ne manque pas une occasion de faire la fête, mais… qui n’a pas de plage ! Il y a aussi la South Padre Island au Texas ou des DJ font l’animation durant 3 semaines à la plage, nuit et jour… www.sopadre.com

Ou encore en Arizona au Lake Havasu… www.golakehavasu.com

Mais la Floride reste tout de même la destination numéro 1, il faut bien l’avouer !

Beach Bash Music Fests

C’est l’une des animations de Spring Break, qui amène des soirées musicales sur les plages de South Padre Island, Panama City Beach, Daytona Beach, Destin et Freeport (Bahamas).

www.beachbashmusicfest.com

La Floride, capitale du Spring Break

Ces exodes « estudiantins » ont débuté dans les années 1930 à Fort Lauderdale… qui a fini par interdire l’alcool sur la plage à cause des débordements ! Les étudiants américains sont alors allés se poser ailleurs dans le « Sunshine State »… même si Fort Lauderdale accueille encore une forte concentration durant le Spring Break, et que personne ne semble se rappeler que l’alcool est interdit !

Deux grands sites sont investis durant ces fêtes : Miami pour les festivals de musique électronique, et la région de la Panhandle au nord-ouest de la Floride, pour les gigantesques fêtes sur la plage, dans des villes comme Destin ou Panama City Beach, mais aussi Pensacola, une destination pour sa part un peu plus calme. www.pcbeachspringbreak.com

– Voir notre dossier sur l’histoire de Spring Break en Floride

Une semaine de folie à Miami

A Miami plusieurs festivals se déroulent durant le mois de mars, le plus connu étant évidement Ultra. L’épicentre de ce Spring Break y sera la Miami Music Week entre le 16 et le 22 mars.

Vous pouvez voir la liste complète des événements sur www.miamimusicweek.com

Ultra Music Festival

Créé en 1999 sur le sable de Miami Beach par Russell Faibisch, Ultra est devenu un véritable phénomène. Aujourd’hui présent sur 5 continents, à travers 26 événements dans 17 pays, cette « marque » a acquis une notoriété sans précédent, mais Miami a su rester au centre de la stratégie des organisateurs. La session 2018 pour le 20e anniversaire a accueilli près de 170 000 festivaliers qui ont célébré la grande messe de la musique électronique.

Ultra Music Festival 2020

Cette année le festival Ultra se déroulera du 20 au 22 mars, et la grande nouveauté est qu’il déménage de Virginia Key, pour revenir sur les quais du centre ville de Miami, à Bayfront Park !

Cette année encore, il y a fort à parier que l’ambiance sera très électrique ! En tout cas les organisateurs annoncent encore une fois un programme de folie. De nombreux artistes de Bass Music, Hip-hop, Trance, Electro-pop, House ou Techno sont au programme avec entre autres, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Amelie Lens, Armin Van Buuren, Carl Cox, DJ Snake, Fisher, Eric Prydz Jamie Jones, Kygo, Loco Dice, Maceo Plex, Oliver Heldens, Malaa, Richie Hawtin, Tale of Us, The Martinez Brother… Et n’oublions pas bien sûr le français David Guetta qui fait pour ainsi dire parti des « murs » d’Ultra puisqu’il est là tous les ans depuis de nombreuses années !

Vous trouverez tout le programme sur le site officiel du festival Ultra

Festival Ultra Miami (Crédit photo : ultramusicfestival.com)

Ultra

Marine Stadium

3501 Rickenbacker Causeway, Virginia Keay, Miami

www.ultramusicfestival.com

Winter Party Festival

Il s’agit d’un évènement « gays & Lesbians » (LGBTQ) qui se déroulera à Miami Beach du 4 au 10 mars 2020. Il rassemble chaque année plus de 10 000 personnes, auto proclamant le statut de « sexiest beach party on the planet » de South Beach ! Comme chaque année, le programme est plutôt « hot »… avec de la danse et de la musique dans différents lieux (sales de spectacles, hôtels, clubs de Miami et de la beach), des fêtes directement sur la plage et de nombreux DJ. Les fées, les ours, les gladiateurs et tous leurs ami(e)s seront présents !

Winter Party Festival

Miami Beach

www.winterparty.com

Winter Music Conference

C’est la grande conférence de musique électronique qui se déroule tous les ans à Miami et qui invite de nombreux artistes à se produire. Cette année c’est le 35e anniversaire, et la WMC se déroulera du 16 au 19 mars au Faena District (Forum) à Miami Beach. La Winter Music Conference fait partie dorénavant officiellement de la Miami Music Week. La programmation s’adresse aux professionnels du secteur et aux consommateurs de musique qui souhaitent en savoir plus sur ce secteur. Elle proposera plus de 400 événements, fêtes, séminaires et ateliers, et surtout de nombreuses conférences, sans oublier les « Dance MUsic Awards ».

Winter Music Conference

Miami Beach

www.wintermusicconference.com

Spring Beer Festival

Pas de Sring Break sans fête de la bière ! Elle se déroule cette année le 4 avril à Wynwood (le quartier des artistes de Miami) et propose des dizaines de bières locales, nationales et internationales, des « drinking games » et des « kitchen lab », le tout accompagné de musique live… Elle attire généralement autour de 4 000 personnes.

Spring Beer Festival

2308 NW 5th Ave, Miami

www.sprungbeerfest.com

Attention si vos enfants prennent la route (ou l’avion), à ne les laisser partir qu’en étant certain qu’ils respecteront les mesures de sécurité élémentaires. Les jeunes Américains savent ce qu’il ne faut pas faire, où il ne faut pas aller et qui il ne faut pas fréquenter. Ce n’est pas forcément le cas des jeunes européens ou canadiens. Accidents de voitures, bagarres parfois mortelles, overdoses de drogues et d’alcool, et mauvaises rencontres arrivent régulièrement.