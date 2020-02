Visiter la guitare-hôtel géante du Hard Rock de Hollywood (en Floride)

Alors, il n’y a pas à proprement parler grand chose à visiter à l’intérieur de la « guitare hotel », hormis des chambres.

Photo ci-dessus : la guitare-hotel vue au travers des arbres-à-barbe dans le parc de l’Eglise Baptiste des seminoles, un des seuls endroits verts du quartier.

(On a regardé les prix pour l’été 2020 et il y avait des chambres à partir de 329$ (5 mois à l’avance) la nuit : www.seminolehardrockhollywood.com/hotel/the-guitar-hotel )

Rien à visiter DANS la guitare, mais elle fait partie d’un complexe intéressant, que vous soyez passionné par le hard, le rock, les casinos… ou pas du tout : si vous passez à côté, arrêtez-vous quand même regarder cette curiosité !

Pour rappel, vous êtes ici dans la réserve des indiens seminoles, et au quartier général de la chaîne « Hard Rock » (qui appartient à la tribu), célèbre pour ses cafés, casinos et salles de concerts. On va vous parler des choses à voir, mais au nombre des « invisibles », dites vous bien que ce n’est pas à cet endroit que vous rencontrerez des « indiens » (à part durant le pow wow annuel).

L’accès au site est gratuit, et les parkings aussi. Pour avoir une bonne vue extérieure de la guitare, on vous conseiller de vous garer sur le toit du « Lucky Street Parking » qui est au nord du complexe.

La nouvelle partie est constituée par la guitare, le lagon, une galerie marchande, des restaurants et la nouvelle salle de concert Hard Rock live, le tout ayant coûté 1,5 milliard de dollars à construire. A l’intérieur vous trouvez aussi toute la partie préexistante : le casino avec ses restaurants et salles de spectacles, les deux étant bien entendu connectés.

LES NOUVEAUTES

Commençons par la « guitare » : de loin c’est très beau, aussi bien de jour (où les reflets du ciel et des nuages sur sa teinte gris-bleu sont absolument délicieux) – que de nuit, avec des effets lumineux multicolores. Vu de loin il n’y a rien à dire, c’est impressionnant. On peut même dire que c’est « beau ». Sans parler des couchers de soleil majestueux (notamment depuis le toit du parking nord !). Elle fait 35 étages, 122 mètres de hauteur, et on la voit ainsi à des dizaines de kilomètres de distance, y compris depuis les autoroutes Turnpike et i95. La guitare comprend 638 chambres, et l’Oasis Tower (juste en face, le long du lagon) en propose 168 de plus.

La guitare a un manche plutôt court à cause des ouragans qui viennent chatouiller tout ce qui dépasse en Floride. Mais la nuit ce manche est prolongé par des lasers qui peuvent monter jusqu’à 6 kilomètres de haut (des fois que les Martiens n’auraient pas vu cette œuvre unique).

Certes, la tribu seminole (ou qui que ce soit aux commandes de la communication du Hard Rock) pourrait peut-être être plus créative. Et même sans aller chercher très loin, un monument en hommage aux Amérindiens aurait sans doute fait plus l’unanimité que cette sempiternelle guitare que le Hard Rock impose partout où il passe (dans certaines villes on se passerait vraiment de cette chaîne clinquante). Mais la Floride n’a pas tant que ça de grands monuments, donc il est difficile de se plaindre d’une « vegassisation » de l’Etat. Néanmoins il y avait déjà des emblèmes kitschissimes en Floride, comme le homard et la conque géantes d’Islamorada, ou encore le Pégase gigantesque du casino concurrent : le Gulfstram de Hallandale. Donc ça reste un peu dans le style !

La galerie marchande est dans le genre « luxe et marbre » partout, avec de très beaux restaurants. Ca ressemble un peu à un mall de luxe « à l’américaine » : c’est bien à voir. C’est massif, et tout le monde se prend en « selfie » partout. Par exemple à une extrémité de la galerie où une fontaine illuminée tombe du plafond. La galerie sous la guitare est également jolie. Dehors, le lagon permet également les selfies avec la guitare derrière vous. Au milieu de ce lagon se trouvent deux restaurants superposés l’un sur l’autre, avec vue sur la guitare. Celui du haut est gastronomique. Celui du bas est plus abordable Ces deux restaus sont à connaître pour les dîners romantiques ou bien pour surprendre des amis de passage. Il y a en tout désormais 19 restaurants et 22 bars au Hard Rock, mais ils sont tous moins singuliers que ces deux-là, et sans vue sur la guitare.

Au casino il y a 100 tables de jeu et 2000 machines à sous dans ce casino d’Hollywood.

La firme Hard Rock aujourd’hui

Ce sont 248 hotels, casinos ou cafés, installés dans 74 pays différents, où sont répartis les 83000 objets collectors des musiciens pop-rock (dont le tout premier fut une guitare d’Eric Clapton).

La réserve Seminole de Hollywood

Pow wow des indiens seminoles au Hard Rock de Hollywood en Floride. Pow wow des indiens seminoles au Hard Rock de Hollywood en Floride. Pow wow des indiens seminoles au Hard Rock de Hollywood en Floride.

Les Indiens seminoles ont six réserves en Floride. Celle de Hollywood n’est pas la plus grande car elle fait seulement 2km carrés. Elle est toutefois la plus haute grâce à sa « guitare-hotel » ! On y trouve un autre casino le « Seminole Classic Casino », des magasins de ventes de cigarettes détaxées et des stations services. Mais il y a tout de même une petite communauté indienne à y habiter et le pow-wow annuel des seminole se déroule au Hard Rock. Mais à tout autre moment vous aurez tout de même un peu de mal à croiser beaucoup d’indiens dans les parages.

SEMINOLE HARD ROCK :

1 Seminole Way, Davie, FL 33314

www.seminolehardrockhollywood.com

Pow Wow Seminole du Hard Rock de Hollywood en vidéo :