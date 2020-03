Coronavirus : Ultra Music Festival de Miami est reporté

Selon le quotidien Miami Herald, l’immense festival de musiques électroniques de Miami, Ultra Music Festival, a été « suspendu » pour une autre date, qui n’a pas été annoncée. Spring Break commence donc mal, et enonconséquence, c’est désormais toute la « Miami Music Week » qui pourrait être annulée ce mois de mars, en attendant d’en savoir plus sur le développement du coronavirus. Miami Open (le tournoi de tennis de Miami) est pour le moment confirmé. Mais si l’épidémie se poursuit, les « principes de précaution » pourraient être appliqués à des rassemblement et spectacles de taille plus réduite.

Rappelons toutefois qu’aujourd’hui, 4 mars, il n’y a « que » quatre cas de Coronavirus détectés en Floride.

Ultra Music Festival existe depuis 21 ans, avec chaque année (entre autre) David Guetta en tête d’affiche. Après une incartade à Virginia Key l’an passé, Ultra devait cette fois retrouver les quais du centre ville de Miami. Les festivaliers vont donc devoir attendre…

Si vous voulez prendre connaissance du programme de Spring Break en Floride (et ailleurs), c’est par ici (mais, encore une fois… il y a autant d’annulation dans l’air qu’il y a de virus !) :