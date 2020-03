Votre avocat franco-américain à Miami : David S. Willig

Si vous avez besoin d’un avocat d’immigration pour vos visas, pour tout contentieux, pour le droit du travail, de l’immobilier, des sociétés ou des affaires, mais aussi si vous avez besoin des services d’un notaire : vous pouvez contacter David Willig !

Plus qu’un avocat, David est une personnalité de la communauté francophone de Miami. Pourtant, à l’origine, il ne vient pas de très loin, puisqu’il est né à… Miami Beach. « J’ai toujours été passionné par les langues, et c’est naturellement que je suis parti étudier à Paris, d’abord dans une école de commerce, et puis à Langues O’. J’ai passé des brevets de traduction juridique à Paris II, et c’est là que je me suis rendu compte que j’étais fait pour le droit. Ensuite, j’ai fait mon droit à l’Université de Miami, ainsi que des stages chez des avocats japonais. »

Et, en tout, David a appris des douzaines de langues ! « Ça m’arrive de consulter avec des clients en français, portugais, ou en espagnol, parfois simultanément, par exemple avec un couple franco-brésilien qui cherchait des conseils sur la fiscalité. C’est quelque chose que j’aime faire, mais je suis toujours conscient de maîtriser la langue au niveau professionnel. Par la force des choses, j’ai été amené à connaître différentes formes de créole, aussi bien celui de Haïti, que ceux des Antilles françaises, ainsi que de l’Île Maurice.“

Et on entend même parfois David sur les ondes des radios haïtiennes de la Magic City !

Bien évidemment, il est devenu incontournable de la communauté française et des canadiens francophones et, depuis son bureau dans un quartier boisé près de Brickell, il en a aidé un grand nombre à s’installer sous les palmiers, pour obtenir toutes sortes de visas ou bien la carte verte.

David Willig est souvent appelé à défendre les intérêts de ses clients devant des tribunaux judiciaires, tant aux USA qu’en France car Me Willig est aussi inscrit au Barreau de Paris. « J’ai en permanence des dossiers à traiter avec des clients francophones, et souvent des dossiers de caractère international. Hélas, on peut y compter quelques cas qui frôlent l’arnaque. Il faut vraiment faire attention pour éviter des pratiques douteuses, surtout avant de verser des fonds. Ils ne sont pas très nombreux, mais ça existe fâcheusement. Les escroqueries ne sont pas systématiques, bien sûr, mais il arrive souvent que les gens placent leur confiance chez leurs compatriotes, ou quelqu’un qui parle la même langue notamment, ce qui est bien naturel.«

Et comment a-t-il vu évoluer la communauté francophone durant toutes ces années ? « Elle s’est façonnée avec des cycles, mais effectivement, je l’ai vue se former sous mes yeux, avec les arrivées massives depuis Haïti, et non seulement quand il y avait des problèmes sur l’île ; avec les Québécois à mesure que les échanges économiques se développaient entre le Canada et la Floride, et puis avec les Français et les Belges qui ont d’une part une très belle présence et un impact économique à Miami. On a vu d’expatriés qui sont arrivés ces 15 dernières années. Là aussi, ça fonctionne par vague. Quand il y a un sens d’optimisme en France, il y a moins de monde à demander des visas E2. Et puis, dès qu’il y a des grèves et manifestations à Paris et ailleurs en France, ça reprend, les gens veulent se ruer vers les Etats-Unis. On est là pour les y accueillir ! »

Et internet a joué un rôle aussi pour augmenter les expatriations… « Les gens y découvrent que « c’est possible », que d’autres qui leur ressemblent ont avant eux traversé l’Atlantique (ou la frontière canadienne), et qu’ils peuvent même les contacter par internet. C’est au niveau juridique que ça se complique : les légendes urbaines circulent facilement sur internet, et beaucoup de clients arrivent à mon cabinet en ayant des convictions erronées, le plus souvent acquises sur les réseaux sociaux…«

On doit en voir des demandes cocasses quand on traite autant de dossiers du monde entier. David garde par exemple imprimé cet email d’une cliente française : « Sachant que j’était au Palais de Justice à la recherche d’un avocat international, Jésus m’a dit que vous en étiez le meilleur ». « J’avais fait un bond en lisant ça, mais en fait elle parlait d’un fonctionnaire d’origine cubaine qui travaillait au tribunal de Miami !«

En 2019, la durée des visas E2 a été réduite à une durée de 25 mois pour les Français. Est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de demandes de visas ? N’y a-t-il pas une appréhension d’un durcissement en matière des règles d’immigration aux USA? « Je ne pense pas que la durée des visas E2 rentre vraiment en compte, puisqu’elle est conforme aux règlements existants et renouvelable tant que l’investissement tourne bien. Pour moi, c’est vraiment un détail. En revanche, oui, certains peuvent se faire un fausse idée des politiques américaines d’immigration. Pour faire simple : les Etats-Unis ont été construits par et pour l’immigration, et ça ne changera pas. Et puis « l’immigré qui lance son entreprise aux Etats-Unis et connaît un immense succès », ça fait partie du rêve américain. Quand il y a des discussions politiques sur l’immigration aux USA, c’est à propos des réfugiés, des immigrés clandestins, mais pas sur les visas pour les investisseurs actifs! Regardez à Miami, il semble que tout le monde ait immigré de quelque part. »

Muni de son expérience solide et élargie, David Willig s’occupe aussi des plannings de successions pour ses clients, par exemple, pour ceux qui ont des biens dans deux pays et peuvent être confrontés à un casse-tête fiscal, successoral, ou les deux en même temps : n’hésitez pas à le contacter pour cela. A noter qu’il est également notaire, ce qui peut être assez pratique pour ceux qui ont besoin d’un acte authentique : en Floride certains avocats peuvent aussi exercer cette fonction, même si rares sont ceux qui en ont l’habilité.

DAVID S. WILLIG

(305) 860-1881

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129

interlawlink@aol.com

www.floridavocat.com