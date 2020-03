Send an email

Les Concerts à Miami et en Floride en Avril 2020

De la pop avec Mika ou des grosses guitare avec The Who : il y aura des concerts pour tous les goûts en Floride ce mois ci !

Vous trouverez ci-dessous tous les concerts d’avril 2020 à Miami et en Floride, classés par dates.

EN RAISON DU CORONAVIRUS, PENSEZ A BIEN VERIFIER QUE CES SPECTACLES NE SONT PAS DEPROGRAMMES

Apr 01

Jackie Evancho

– 1er et 2 avr : Lady Lake

– Le 3 : Sarasota

– Le 4 : Fort Lauderdale

Classical / Instrumental

Apr 01

Under The Streetlamp

Parker Playhouse

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Rodney Carrington

– Le 2 : Tampa

– Le 4 : Fort Pierce

Stand-up / Comedy

Ozuna

– Le 3 : BB&T Sunrise

– Le 4 : Amway Orlando

Latin Music

Apr 03

Trevor Hall

North Beach Bandshell

Miami Beach

Alternative Rock / Indie

Apr 04

Dark Star Orchestra

Amphitheatre

Pompano Beach

Pop Music / Soft Rock

Andres Cepeda et Fonseca

– Le 4 : AAA Miami

– Le 5 : Hard Rock Orlando

Latin Music

Ricky Skaggs

– Le 4 : Clearwater

– Le 5 : Stuart

Country / Folk

Apr 04

Bret Michaels

Sims Park

New Port Richey

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 05

The Temptations

Sunset Green Event Lawn

Key West

Soul / R&B

Apr 08

Five Finger Death Punch

(avec Papa Roach, I Prevail)

BB&T Center

Sunrise

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 09

Gin Blossoms

Seminole Casino

Coconut Creek

Alternative Rock / Indie

Apr 10

Tab Benoit

Culture Room

Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Apr 10

Brent Faiyaz

The Ground

Miami

Soul / R&B

Sepultura

– 11 avril : Fort Lauderdale

– 12 avril : Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 11

Romeo Santos

BB&T Center

Sunrise

Latin Music

The Psychedelic Furs

– Le 13 : Key West

– Le 14 : Fort Lauderdale

– Le 15 : Clearwater

Punk / Garage Rock

Apr 14

The Driver Era

Culture Room

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Chris Botti

– Le 15 : Jacksonville

– Le 16 : Fort Pierce

– Le 18 : Clearwater

– Le 19 : Sarasota

– Le 20 : Naples

– Le 21 : West Palm Beach

Jazz / Blues

Stephen Marley

– Le 16 : St Petersburg

– Le 17 : Orlando

Alternative Rock / Indie

Apr 16

Tool

AmericanAirlines Arena

Miami

Alternative Rock / Indie

Apr 18

Rain – A Tribute to The Beatles

The Fillmore

Miami Beach

Pop Music / Soft Rock

Apr 18

Maluma

AmericanAirlines Arena

Miami

Latin Music

Apr 18

Grand Funk Railroad

Magic City Casino

Miami

Jazz / Blues

Rick Springfield

– Le 18 : Miami

– Le 23 : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Apr 21

The Who



Hard Rock Live

Hollywood

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 23

Gondwana

Culture Room

Fort Lauderdale

World Music

Apr 24

Branford Marsalis

Knight Concert Hall

Miami

Classical / Instrumental

Attila

– Le 24 : Fort Lauderdale

– Le 26 : Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 25

Ana Gabriel

AmericanAirlines Arena

Miami

Latin Music

Apr 25

Jason Bonham’s Led Zeppelin Experience

(avec Blues Traveler, The Allman Betts Band)

Revolution Live

Fort Lauderdale

Hard Rock / Heavy Metal

Apr 25

10,000 Maniacs

Key West Theater

Key West

Alternative Rock / Indie

Apr 25

Damien Escobar

Amaturo Theater

Fort Lauderdale

Classical / Instrumental

Apr 26

Christopher Cross

Capitol Theatre

Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Colin Hay

– Le 29 : Orlando

– Le 30 : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Apr 30

Mika

The Fillmore

Miami Beach

Pop Music / Soft Rock