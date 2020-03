Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Avril 2020

Une exposition de peinture à Miami ? Un opéra à Fort Lauderdale ? Une fête pour « l’indépendance de Key West » ?!!! Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois d’Avril 2020 !

EN RAISON DU CORONAVIRUS, PENSEZ A BIEN VERIFIER QUE CES SPECTACLES NE SONT PAS DEPROGRAMMES

Jusqu’au 3 mai :

Expo Carlos Estévez

« Cities of the Mind », c’est le nom de cette expo des plus récents travaux du paintre cubano-américain Carlos Estévez, au très beau :

Lowe Art Museum

1301 Stanford Dr, Coral Gables, FL 33146

www.lowe.miami.edu

Du 28 mars au 2 mai :

Rigoletto de Verdi

Si vous voulez rigoler tard… n’aller par voir Rigoletto ! C’est le Florida Grand Opera qui va le chanter, d’abord sur la scène du Arsht de Miami jusqu’au 5 avril, puis le 30 avril et le 2 mai à Au-Rene Theater de Fort Lauderdale.

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 1857

Le 1er avril :

Lucie Arnaz



Les « Broadway Concert Series » continuent au :

Cultural Center

3385 NE 188th St. – Aventura, FL 33180

877-311-7469

Le 2 avril :

Mercedes-Benz Corporate Run

Une course importante sur 5K, mais pour les employés d’entreprises.

www. mercedesbenzcorporaterun.com/ fort_lauderdale.php

Du 2 au 5 avril :

Gay Polo Tournament

Comme chaque année, c’est une partie des compétitions de polo qui se déroulent à

Polo Club Palm Beach,

3667 120th Avenue South, Wellington, FL 33414

www.gaypolo.com

Le 5 avril :

The Purple Palace

C’est un concert de OrchestraMiami : une histoire de Louise Gikow avec une musique composée par Bruce Adolphe.

THE ALAN & DIANE LIEBMAN THEATER

18900 NE 25 Avenue – North Miami Beach, FL 33180

www.orchestramiami.org

Les 6 et 7 avril :

World Strategic Forum

Le 10e forum économique des Amériques comprendra 100 conférenciers, et il se déroulera au :

BILTMORE HOTEL

1200 Anastasia Ave. – Coral Gables, FL 33134

www.forum-americas.org

Du 7 au 19 avril :

Bat Out Of Hell – The Musical

La fameuse comédie musicale rock arrive au :

Hard Rock Live

1 Seminole way – Hollywood, FL 33314

www.myhrl.com

Du 9 au 12 avril :

Miami Beach Polo World Cup

Un grand classique du printemps sur le sable de South Beach

2201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.miamipolocup.com

Du 15 au 19 avril :

Le Messie de Handel

Il sera interprété en intégralité par Seraphic Fire, amené par Patrick Dupré Quigley :

– 15 avril à 19h30 : Boca Raton (St Gregory Episcopal).

– 16 avril à 19h : Naples (Vanderbilt Presbyterian).

– 17 avril à 19h30 : Coral Gables (First United Methodist).

– 18 avril à 19h30 : Fort Lauderdale (All Saints Episcopal).

– 19 avril à 16h : South Miami : (SMDCAC)

www.seraphicfire.org

Du 16 au 18 avril :

Barrett-Jackson Auto Auction

Célèbre (et télévisée) vente aux enchères de voitures de collection.

South Florida Fairgrounds

9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33411

www.barrett-jackson. com

Le 17 avril :

Vayb – Sounds of Little Haiti

La soirée mensuelle haïtienne accueille le groupe Vayb, pour une soirée gratuite de 19h à 22h au :

LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX

212 NE 59th Terrace – Miami, FL 33137

www.littlehaiticulturalcenter.com

Du 17 au 19 août :

Miami Agriculture, Horse & Cattle Show

Agriculture, cheval et attelage : c’est le grand rendez-vous agricole de Miami. Plus de 50 000 personnes s’y rendent afin de voir les animaux et les démonstrations et spectacles, y compris les rodéos.

TROPICAL PARK EQUESTRIAN CENTER

7900 SW 40th St. (Bird Road)- Miami, FL 33155

www.miamicattleshow.org

Du 17 au 26 avril :

Fête de l’Indépendance de la Conch Republic

Le 23 avril 1982, Key West déclarait son indépendance des Etats-Unis suite à un problème politique. Même si ce ne fut jamais effectif, la capitale des Keys célèbre toujours cet événement comme l’une de ses favorites excentricités. Ils vendent d’ailleurs des passeports « Conch Republic ».

https:// conchrepublicdayskeywest.com/ home-1

Le 18 avril :

Don Quixote

Et c’est Miami City Ballet qui va se frotter aux moulins à vents sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ Tickets/Calendar/2019-2020- Season/Miami-City-Ballet/Don- Quixote/?performanceNumber= 30340

Du 18 au 26 avril :

Il Matrimonio Segreto

Le mariage secret de Cimarosa sera changé par le Florida Grand Opera sur la scène du :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W Flagler St – Miami, FL 33135

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 1863

Le 19 avril :

Chopin for all

Concert gratuit à 15h par le gagnant du concours national Chopin.

GRANADA PRESBYTERIAN CHURCH

950 University Drive – Coral Gables, FL 33134

www.chopin.org/chopin- for-all

Le 19 avril :

Takht Al-Nagham

C’est un groupe de musique traditionnelle syrienne qui jouera au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.rhythmfoundation. com/events/takht-al-nagham/

Le 20 avril :

Kaya Fest

Fête reggae avec The Marley brothers (Stephen, Ziggy, Damian, Ky Mani & Julian) ; Farruko, Busta Rhymes, Davido, Sean Paul, Chi Chi Ching, Third World, Koffee, Kes The Band, Pitbull et bien d’autres.

BAYFRONT PARK

301 N. Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.kayafestivals.com

Du 20 au 23 avril :

Seatrade Cruise Global

Onze mille professionnels de la croisière seront présents pour cet immense événement au :

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

Du 21 au 26 avril :

Pride Of The Americas

C’est nouveau et c’est annoncé comme une LGBT+ Pride hors norme, gigantesque, avec des dizaines d’événements à Fort Lauderdale, des concerts sur la plage et ailleurs etc… (dont Boy George le samedi).

www.sunny.org/ prideamericas/

Le 23 avril :

Francisco, El Hombre

Deux musiciens mexicains et trois brésiliens pour du rock infusé en amérique latine ! Ce sera à 19h au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.rhythmfoundation. com

Du 24 avril au 26 juil :

African Diaspora Art

PEREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org

Du 24 avr au 6 juil

Expo « The Joyner/Giuffrida Collection »

Trente travaux d’une expo « Solidary & Solitary » provenant de cette collection qui comprend certain artistes emblématiques d’origine africaine.

PEREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org

Le 25 avril :

Afro Roots Fest

Concert de Sinkane et Alsarah & the Nubatones à 18h au

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.rhythmfoundation. com

Les 25 et 26 avril :

Don Quixote à Ft Lauderdale

C’est Miami City Ballet qui vient fouler les planches du :

Broward Center

201 SW Fifth Ave, Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org

Au programme du

KRAVIS CENTER

de West Palm Beach

www.kravis.org

Le 6 avril :

Cameron Carpenter

Programme d’orgue

Le 7 avril :

Forever Motown

Un hommage au label de Détroit et à ses célèbres artistes : Four Tops, The Temptations, The Supremes, Smokey Robinson…

Le 10 avril :

Neil Sedaka

Le musicien, chanteur et extraordinaire pianiste de Brooklyn !



Le 11 avril :

What Happens In Palm Beach

Une célébration de la musique, de la comédie… et de Vegas !

Le 18 avril :

Johnny Mathis

Sa tournée s’appelle « The Voice of Romance Tour »

Le 19 avril :

Misha Dichter’s 75th Birthday Tour

Présenté par Palm Beach Symphony

Du 28 avril au 3 mai :

The Donna Summer Musical

Hommage à la star !