Fêtes de Pâques 2020 à Miami et en Sud Floride : voici le programme !

CORONAVIRUS : COMME POUR TOUS LES EVENEMENTS, PENSEZ A VERIFIER S’ILS SONT MAINTENUS OU ANNULES

RELIGION : Pour les Chrétiens, cette année, le Jeudi Saint est le 9 avril, Vendredi Saint le 10 avril, dimanche de Pâques le 12 avril. Il y aura des messes en Français à Miami et sur Broward. Pour les prêtres francophones, voir cette page : www.courrierdefloride.com/associations-francophones-en-floride/

La messe en français du mois d’avril à Saint Thomas the Apostle (South Miami) sera le 4 avril. Rens : communautecatholiquemiami@gmail.com

De même, il y aura une messe de Pâques le dimanche 12 avril au même endroit (et ce sera la dernière messe en français de la saison).

Pour les Juifs, cette année Pessa’h (la Pâque juive) se déroulera du 8 au 16 avril 2020 (avec le jeûne des premiers nés le 8 avril). Tous renseignements sur les cérémonies organisées par la communauté francophone juive de Miami Beach ici : www.jelimiami.com

CHASSES AUX OEUFS, SPECTACLES, CONCERTS :

– Florida Keys : sans conteste les plus folles chasses aux œufs, avec des « traditionnelles » plongée sous-marine de Pâques à Plantation Key (au sud de Key Largo) et Islamorada, avec un concours de celui qui ramasse le plus d’œufs sous l’eau; un œuf d’or caché… le tout animé par un lapin sous-marin rose géant. ca se passera le 12 avril : www.captainslate.com/events

– A Lauderdale-by-the-Sea : une jolie chasse aux œufs se déroule généralement chaque année. Plus de renseignements sur : www.lbtsevents.com/events

– A l’ouest de Broward : La Christ Covenant Church organise souvent des activités ouvertes au public. Ainsi pour Noël elle déverse des tonnes de neige afin de faire luge et batailles ; et pour Pâques chaque année la « Eggnite » : une chasse aux œufs fluorescents dans la nuit. Autant dire que ça plaît aux enfants ! C’est sur la commune de Fort Lauderdale, mais au sud de Weston (au niveau de Dania). www.christcovenant.cc