La nouvelle série « The Walking Dead : World Beyond » montrera ses crocs en avril

Alors que la dixième saison de The Walking Dead se terminera le 12 avril, son dernier épisode sera suivi sur la chaîne AMC par le début d’une nouvelle série dérivée. « Wold Beyond » sera le deuxième « spin-off » après (le assez décevant) « Fear the Walking Dead ». Après la Géorgie et la Côte Ouest, c’est dans le Nebraska que se passera l’action de « The Walking Dead : Wold Beyond ». Mais le tournage des deux saisons de dix épisodes s’est déroulé en grande partie à Richmond en Virginie.

Contrairement aux deux premières séries, on ne verra pas l’Apocalypse Zombie, mais la vie dix ans plus tard, surtout celle de jeunes gens qui ne se rappellent pas du « monde d’avant ». Et, effectivement, d’après les premières photos et extraits, il semblerait que cette série-là s’adresse à un plus jeune public.

The Walking Dead : World Beyond (photo par Sarah Shaltz / AMC) The Walking Dead : World Beyond (photo par Zach Dilgard / AMC)

Ainsi, la baisse d’audience cette saison de la série phare « The Walking Dead » n’aura eu aucune conséquence sur un futur qui est déjà écrit : les producteurs sont en train de créer des sagas « à la Star Wars », et comptent bien continuer les déclinaisons et produits dérivés de ce qui fut un jour un immense succès. Espérons que la créativité soit au rendez-vous. On le saura à travers cette nouvelle série, mais aussi avec la trilogie de films dans lesquels Andrew Lincoln doit reprendre le rôle de Rick Grimes (et qui apparemment sont un peu en retard sur ce qui était prévu).

Au sud d’Atlanta, en Géorgie, un ensemble de villes vit en permanence à l’heure du Walking Dead, là où se trouvent les studios d’AMC. Vous pouvez voir notre reportage photo et vidéo sur notre site internet.

www.amc.com/shows/the-walking-dead-world-beyond

